La Policía Local desmonta el "homenaje" al Día de la Mujer del "militar" en Alicante

La fachada del antiguo edificio de Telefónica en la calle Isabel la Católica ya no luce los lazos violetas ni los mensajes de apoyo a la lucha contra la violencia de género. Este lunes, la Policía Local retiró la decoración que Miguel Oriana, conocido como "el militar", había colocado durante las últimas semanas en el portal de este edificio donde Miguel reside desde hace años. "Lo hace con buena intención, no molesta a nadie", asegura una vecina de la zona. Sin embargo, este lunes la Policía Local retiró la decoración que se encontraba desde el pasado 14 de diciembre en esta fachada.

"Yo no hago daño a nadie"

Miguel, de 66 años, lamenta la intervención y afirma que seguirá adelante con su causa. “Me dijeron que recogiera mis cosas porque iban a limpiar, pero ya habían arrancado todo. Lo único que hago aquí es intentar apoyar una causa que merece más atención”, explica mientras mostraba las cintas violetas que pudo rescatar. La iniciativa de Miguel surgió tras ver una concentración por el Día por la Eliminación de la Violencia de Género en el Ayuntamiento de Alicante, lo le llevó a decorar la fachada del portal en el que reside y a colocar lazos violeta por toda la ciudad.

"Han venido y han arrancado todo lo que había colocado en la fachada. No queda nada de todo el tema de la mujer que había colocado. Lo tenía todo decorado con lazos y mensajes y ahora no queda nada, no hay derecho a eso", declara Oriana con frustración. Según explicó, los agentes justificaron su actuación por motivos de limpieza: "Yo he cogido lo mío, lo imprescindible, y me he ido. Me han quitado la poca dignidad que me queda, pero de momento pienso quedarme en este portal, no me voy a ir".

El vecindario

La presencia de Miguel no pasa desapercibida en el barrio. "Es verdad que algunos vecinos no lo quieren aquí, pero hay mucha gente que lo respalda y lo ayuda", señala un residente. Otra comerciante cercana añade que "siempre decora con cuidado, no molesta. Esto no es la primera vez que pasa, pero cuando lo quitan, él vuelve a colocarlo todo con la misma ilusión", relata.