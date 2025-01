El gobierno de Barcala «oculta» más de cien documentos en el Ayuntamiento de Alicante

Más de un centenar de peticiones de información pública sin responder se amontonan en el cajón del gobierno local de Alicante. Los grupos de la oposición han registrado más de cien solicitudes de documentación a través del registro general del Ayuntamiento en lo que llevamos de mandato, que prácticamente en su totalidad han sido ignoradas por el ejecutivo que dirige Luis Barcala (PP) pese a que le obliga a ello la normativa autonómica al respecto.

De acuerdo con la Ley 1/2022 de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana, «cualquier ciudadano o ciudadana, a título individual o en representación de cualquier organización constituida legalmente, tiene derecho de acceso a la información pública, mediante solicitud previa y sin más limitaciones que las establecidas en la ley». En este sentido, el artículo 34 de la citada norma estipula que «las solicitudes de acceso a la información pública se resolverán y notificarán a la persona solicitante, y a las terceras personas afectadas, en el plazo máximo de un mes a contar desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la administración u organismo competente».

Sin embargo, pese a que muchas de estas peticiones fueron realizadas hace incluso más de un año, no han sido respondidas por el gobierno de Barcala. Un incumplimiento de la citada Ley de Transparencia que incluso el propio Ayuntamiento reconoce como motivo para abrir la vía de la reclamación judicial. «Si el solicitante no ha recibido respuesta alguna del Ayuntamiento en los plazos establecidos, podrá interponer una reclamación ante el Consejo Valenciano de Transparencia, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contenciosa-administrativa», señala la página web municipal. Además, el portal añade que los ciudadanos «podrán ejercer su derecho de acceso a la información pública con el objeto de conocer los contenidos o documentos que estén en poder del Ayuntamiento de Alicante». En esta línea, se reconoce que «cualquier persona física o jurídica tiene derecho a acceder a esta información» no siendo necesario «motivar la solicitud ni acreditar interés legítimo».

Peticiones

Entre las peticiones planteadas por la oposición municipal, destacan documentos relacionados principalmente con el área de Urbanismo, aunque también con concejalías como Deportes, Turismo o Hacienda.

Por grupos municipales, el PSOE es el que cuenta con un mayor número de instancias sin responder: más de 70. Los socialistas han reclamado acceso a documentos como el Plan de Mordernización del Comercio de Mercados; información sobre el Plan Especial del barrio de Sangueta; el Plan de Recuperación de las Torres de la Huerta; o los planes directores del castillo de Santa Bárbara y el de San Fernando.

El grupo municipal del PSOE también ha solicitado, sin éxito, acceso al número de licencias concedidas a hoteles entre 2019 y 2023, una petición que fue rechaza por considerar que los datos solicitados son «abusivos». Además, el gobierno popular tampoco ha accedido a informar sobre el expediente del hospital privado que se construye en Vistahermosa Norte y en el que se han levantado dos plantas más de las permitidas en la licencia de obra.

Por otro lado, Esquerra Unida-Podemos ha planteado una veintena de solicitudes entre las que destaca la petición de informes sobre el estado en el que se encuentra la fuente de la plaza de los Luceros; acceso al expediente del traslado de las melias de la avenida Constitución o acceso al registro de entrada de documentos del Ayuntamiento.

Del mismo modo, también Compromís ha planteado diferentes instancias por registro que han sido ignoradas por el ejecutivo local. Por ejemplo, copia de las alegaciones del Ayuntamiento al proyecto «Vertido Cero» o informe sobre por qué se incluye normativa de la Región de Murcia en el borrador de la Zona de Bajas Emisiones de Alicante. En cambio, el grupo Vox no ha indicado haber solicitado ningún documento que no haya sido facilitado por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento también ignora al Síndic de Greuges

Aunque no solo a la oposición municipal ignora el gobierno local del PP, también a los vecinos e incluso al Síndic de Greuges.

Según denuncia el SEP, el Ayuntamiento de Alicante es, de entre las cuatro principales ciudades de la Comunidad, el que más resoluciones ignora del defensor del pueblo valenciano. Un «título» que el ejecutivo popular ya ostentó el pasado 2023, cuando incumplió o rechazó colaborar en un total de 42 expedientes, de los 138 que se presentaron.

La estadística no mejoró en 2024: el Ayuntamiento de Alicante dejó sin atender o se negó a participar en 59 de los 170 expedientes que el Síndic de Greuges le hizo llegar. Una actitud de bloqueo ante las peticiones de acceso a la información pública que ha alcanzado incluso a la presidenta de la Junta de Personal del propio Ayuntamiento. En una resolución del Síndic del pasado 7 de enero, Ángel Luna considera «evidente que desde el Ayuntamiento de Alicante no se han realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones. Un comportamiento que «ha impedido alcanzar la satisfacción de los derechos reclamados por la persona promotora de la queja».