La justicia rechaza suspender las certificaciones automáticas del valenciano

Balón de oxígeno en el departamento de José Antonio Rovira. La justicia ha descartado suspender las certificaciones gratuitas del valenciano del B1 y C2 que desde el año pasado está emitiendo la Conselleria de Educación a todos los estudiantes de ESO, Bachiller o pruebas de acceso a la universidad de centros públicos y privados que han aprobado en los últimos 16 años.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado la solicitud de Escola Valenciana de anular de forma cautelar los expedientes que acreditan el valenciano a antiguos estudiantes, tal y como ha confirmado la Administración autonómica a este diario. En total, está previsto que la Administración autonómica conceda 337.000 títulos.

La asociación presentó un recurso contencioso administrativo --en el que pedía la medida cautelar-- contra la resolución de Educación del pasado septiembre que reconoce unos niveles de valenciano a determinados alumnos en función de haber cursado unos estudios concretos (al tener una nota de 5 o más o al haber superado una nota de 7 para la obtención del nivel C1), y, además, con carácter retroactivo (desde los cursos 2008-2009 o 2009-2010, en función de cada nivel).

Escola Valenciana defendió que la decisión autonómica "vulnera el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL)" y argumenta que se basa en la ley de libertad educativa sobre la que se ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad.

Ahora, en el auto, fechado el 27 de diciembre y consultado por Europa Press, la sala considera que la suspensión no puede ser acogida porque "la medida cautelar solicitada constituye el objeto del pronunciamiento del recurso contencioso administrativo interpuesto, de modo que adoptarla supondría valorar el fondo del asunto, desnaturalizando la esencia del incidente cautelar con el adelantamiento de lo que va a ser objeto de debate". Los magistrados creen que no concurren los supuestos determinados sobre los argumentos de Escola Valenciana relativos a la apariencia de buen derecho.

La escuela de idiomas de Alicante. / Jose Navarro

Además, señala que "la mera expedición de certificados no puede entenderse que ocasionen perjuicio alguno, salvo si se considerasen nulos de pleno derecho, lo que supondría entrar en el fondo del asunto". Añade que "los perjuicios irreparables deben recaer sobre el favorecido por la suspensión y, en este caso, no se produce".

Igualmente, exponen que la mera existencia de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de libertad educativa --"que no constituye el objeto de este procedimiento", recuerdan-- "no produce la suspensión automática prevista en el artículo 38 LOTC , al no ser objeto del presente procedimiento, más cuando el incidente cautelar se refiere a otra resolución".

Por tanto, además de desestimar su petición, la Sala ha impuesto a Escola Valenciana unas costas de 200 euros. La resolución no es firme y cabe la interposición de recurso de reposición en un plazo de cinco días desde su notificación.

Satisfacción en la Generalitat

Desde la Conselleria de Educación, tras conocer este martes el auto, el director general de Política Lingüística, Ignacio Martínez Arrúe, ha valorado "muy positivamente" la resolución porque "se remarca que la obtención de estos certificados en ningún caso puede suponer un perjuicio para las personas y es uno de los motivos por los cuales se ha procedido a la desestimación".

"Por otro lado, también se valora que ha fracasado este nuevo intento de esta entidad Escola Valenciana para boicotear la aplicación de la Ley de Libertad Educativa, tal y como ya pasó con el recurso contencioso administrativo que interpuso ante el TSJ contra la ley y que fue inadmitido", ha concluido Martínez.