La ley para modernizar los juzgados obliga a reorganizar la Ciudad de la Justicia de Alicante

La ley para modernizar el funcionamiento de los juzgados ha obligado a reorganizar la Ciudad de la Justicia de Alicante, a fin de que el futuro edificio esté adaptado a los requisitos que marca esta reforma. Con este fin se celebró ayer una reunión entre los responsables de la judicatura, la Fiscalía y la Conselleria de Justicia para empezar a adaptar el edificio. Entre los asistentes se encontraban el secretario autonómico de Justicia, José Luis Font; el juez decano de Alicante, César Martínez; y el fiscal jefe, Jorge Rabasa.

Una de las grandes novedades la nueva ley de Eficiencia Judicial, que fue aprobada a finales del pasado 2024, consiste en la desaparición de los juzgados tradicionales para ser transformados en Tribunales de Instancia. En definitiva, consistirán en grandes oficinas dotadas de magistrados y funcionarios, en las que los medios personales se irán asignando en función de la carga de trabajo que vayan soportando. El edificio constará de siete plantas, 47.000 metros cuadrados de superficie construida levantados sobre una parcela de 5.500 metros cuadrados en el antiguo acuartelamiento de San Fernando.

La inversión prevista es de 72,7 millones de euros. Con esta obra se pretende acabar con la dispersión de sedes judiciales en Alicante, ya que actualmente todos los juzgados se encuentran repartidos hasta en diez lugares diferentes. La reunión fue una primera toma de contacto para analizar cuáles son las necesidades de espacios en el futuro edificio ante la nueva ley y cómo distribuirlos. El objetivo es que cuando llegue el momento de ejecutar los interiores de la sede, esté ya todo previsto en el proyecto», explicó el decano.

El proyecto

En el primer piso se ubicarán todas las salas de vistas (un total de 23); mientras que en la segunda planta habrá otras dos especialmente habilitadas para macrojuicios; así como el centro de mediación y la secretaría de asuntos generales. La tercera, la cuarta y la quinta planta contendrían las oficinas y despachos de los distintos juzgados del edificio. El sexto piso albergaría a la Fiscalía; mientras que el séptimo quedaría como reserva para futuras ampliaciones. En el ático, se encuentra el Decanato y la secretaría de coordinación.

«Al no haber juzgados unipersonales y ver cómo se reparte el espacio, lo que ya estaba previsto tiene que ser revisado para adaptarse a lo que marca la nueva ley», señaló. La creación de los tribunales de instancia tiene que entrar en vigor a lo largo de este año, aunque por el momento no hay detalles sobre cómo se va a llevar a cabo en la Comunidad. De momento, en la reunión tan solo se abordó la reordenación. Una cuestión que se va a ir abordando de nuevo en sucesivas reuniones. «Aunque las obras no acabarán hasta el año que viene, la reforma ya estará plenamente vigente en cuanto llegue ese momento», explicó el decano.

La previsión es que al nuevo edificio de la Ciudad de la Justicia se trasladen las jurisdicciones de Civil y Penal, mientras que Contencioso y Social seguirían en el edificio de cristal de Pardo Gimeno; y los de Mercantil irán en una nueva sede que agrupará a los tres que hay en la ciudad.

