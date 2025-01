Decepción sin sorpresas en el primer día tras el fin de los abonos gratuitos en la estación de Renfe de Alicante

El reloj marcó las 12 y ya no se pudo adquirir más abonos gratuitos en la web de Renfe. Con apenas unas horas de antelación, la tarde de este miércoles los españoles se enteraron de que las ayudas al transporte ferroviario decaerían este jueves 23 de enero, después de que el decreto 'ómnibus' del Gobierno fuera rechazado en el Congreso por el voto in extremis de Junts, que se sumó al 'no' del PP y Vox.

Los usuarios alicantinos de Cercanías y Media Distancia que hayan adquirido abonos gratuitos hasta la medianoche del 22 de enero podrán seguir utilizando sus viajes ilimitados hasta el 30 de abril, la fecha en la que caducan estos bonos cuatrimestrales. Pero aquel pasajero que no tuviera ya su multiviaje, o que no se diera prisa durante la tarde y noche de este miércoles para solicitarlo, tendrá que pagar su título según las tarifas vigentes de 2022.

De esta forma, los usuarios de Cercanías pasarán de la gratuidad -los multiviajes bonificados solo exigían una fianza que se devolvía tras superar un mínimo de viajes- a pagar, por ejemplo, 75,75 euros por un bono mensual ilimitado de Alicante a Elche, o hasta 144,15 euros si quieren ir de Alicante a Murcia. En servicios regionales, como el que junto a la Media Distancia conecta el Valle del Vinalopó, un abono mensual de Villena a Alicante costaba más de 100 euros.

Pocos pasajeros incautos

A pesar del improviso de la noticia, en la estación de Alicante los viajeros estaban, en su mayoría, al tanto del final de los abonos gratuitos. Un pasajero, Francisco Sánchez, compraba billetes para el Ave: "Voy a Madrid, cuando me enteré quise meterme en la web y sacar un abono de Cercanías y ya no pude", compartió Sánchez, que tuvo la mala suerte de conocer tarde la noticia e intentar la compra pasada la medianoche.

Tres pasajeros de Cercanías, que habitualmente hacen el recorrido Elche-Alicante, salían de la oficina de la estación mientras uno de ellos expresaba su disgusto y culpaba al Gobierno por haber perdido la gratuidad. "Nosotros trabajamos, mi hija gana apenas 700 euros y mantiene a mis dos nietas, tiene que viajar en tren y en autobús. El sueldo no sube y nos quitan estas ayudas", criticó Roxana Espinosa, una de las usuarias en la puerta de la oficina.

Decepción por el fin de la gratuidad

Entre las máquinas de autoventa y las taquillas, una empleada de Renfe intentaba atender las inquietudes de los pasajeros. En realidad, la jornada estaba siendo relativamente tranquila en la estación, sin demasiado trasiego y con una cantidad más o menos igualada entre viajeros frecuentes y turistas. La trabajadora explicó que, aparte de dudas, las personas sobre todo expresaban su decepción por el fin de la gratuidad. "Yo los entiendo, viajo mucho en bus y yo también estoy pendiente de qué vaya a pasar con los descuentos", añadió.

Desde este jueves no se puede adquirir más abonos gratuitos. / Jose Navarro

Ni en los carteles, pantallas o megafonía de la estación se anunciaba este cambio tarifario, a pesar de que haya sido un tanto sobrevenido. Los viajeros confiesan haberse enterado, en cuestión de pocas horas, por los medios de comunicación y las redes. Era el caso de María José Francés y su madre, que llegaban desde Villena. Afirmaron ser viajeras esporádicas, pero compartieron su preocupación por los estudiantes "que vienen a diario hasta Alicante" y que ahora deberán afrontar -de nuevo- un gasto mensual en transporte.

Otra usuaria del servicio regional y de Media Distancia, Heidi Hernández, viaja a diario desde Sax hasta la capital de la provincia: "El abono era muy bueno, era viajar casi gratis porque lo uso todos los días. Es una lástima que se acabe".

Votación en el Congreso

Aunque el final de las ayudas al transporte, vigentes desde febrero de 2023, llegó por la no convalidación del decreto 'ómnibus' en el Congreso, ya el ministro de Transportes, Óscar Puente, había venido manifestando desde octubre su deseo de terminar con la política de gratuidad y sustituirla, en todo caso, por tarifas especiales para colectivos vulnerables. La idea defendida por el ministro era enfocar los recursos en hacer atractivo el transporte público mejorando la calidad del servicio y no financiando su uso gratuito.

No obstante, la postura de Puente no era compartida por el resto del Gobierno, que a finales de diciembre prorrogó vía decreto-ley las subvenciones hasta mitad de 2025. Tras decaer la medida por la derrota parlamentaria del decreto 'ómnibus', Junts y el PP han afirmado que apoyarán al Ejecutivo si prepara un nuevo decreto que aborde las bonificaciones por separado, por lo que habrá que esperar a la decisión del Gobierno, que todavía podría salvar las ayudas al transporte público.