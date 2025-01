El obispo de Alicante se mete en la polémica con la ministra de Igualdad por la comunión de los homosexuales

El obispo de Alicante se mete, una vez más, en la polémica. En esta ocasión, José Ignacio Munilla ha criticado a través de sus redes sociales las actuaciones recientes de la ministra de Igualdad, que ha manifestado en platós de televisión e incluso en una reunión con el presidente de la Conferencia Episcopal su disconformidad con que la Iglesia no permita comulgar a las personas del colectivo LGTBI y su proyecto de tipificar las terapias de conversión en el Código Penal.

En una publicación en sus cuentas de X e Instagram, Munilla rechazó que el Gobierno quiera "imponer por ley una 'antropología de estado'" y vulnerar la libertad religiosa. Tras ello, acusó al Ejecutivo de intentar manipular al poder Judicial y de tratar de silenciar a la Iglesia al tiempo que intentar distraer a la opinión pública de los "escándalos de corrupción".

En su crítica, el titular de la Diócesis de Orihuela-Alicante también negó que la Iglesia realice "terapias de ningún tipo" y defendió que la labor pastoral "llama a todos a la conversión". Consideró mucho peores las terapias de cambio de sexo en menores sin consentimiento paterno, en referencia a la ley trans aprobada en la pasada legislatura.

Intromisión del Estado

Para concluir su mensaje, Munilla expresó que la idea de que el Tribunal Constitucional dirima las condiciones para recibir la comunión "está a medio camino entre el sainete y la tragicomedia".

Dicha pretensión fue expresada por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el pasado viernes en el programa '59 segundos' de TVE. Preguntada por la denuncia del alcalde de Torrecaballeros (Segovia), quien afirmó que su párroco le negó el sacramento por ser homosexual y vivir con su pareja, la ministra respondió que negar la comunión a dos personas homosexuales es "claramente inconstitucional" y que espera que el tema llegue al alto tribunal.

Tras ello, la titular de Igualdad sostuvo una reunión con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, en la que también trataron el tema de las terapias de conversión. Redondo trasladó a Argüello el rechazo del ministerio a que la Iglesia esté negando la comunión a personas homosexuales que han contraído matrimonio, después de que el Obispado de Segovia defendiera al párroco de Torrecaballeros, y ha considerado "que no se puede hacer elegir a las personas entre su condición sexual y su fe".

Por su parte, el arzobispo Argüello ha defendido que "en la Iglesia católica no existe discriminación en este sentido" y ha aclarado que "la norma básica para recibir la comunión, que es estar en gracia de Dios, afecta igualmente a todos los católicos, con independencia de cualquier otra condición, incluida la orientación sexual".

El encuentro fue solicitado por Redondo después de que anunciara que iba a investigar la denuncia de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión 'No es terapia', que expone que en siete diócesis españolas se están impartiendo cursos de conversión sexual para personas LGTBI. Según ha informado la Conferencia Episcopal en un comunicado, Argüello sostuvo ante la ministra de Igualdad que el término 'terapia de conversión' es "una expresión imprecisa, amplia y no científica", que "la Iglesia católica no apoya y que no se encuentra dentro del ámbito de su acción pastoral".

Al Pleno en Alicante

A nivel municipal, Compromís presentará una declaración institucional en el pleno de enero para que el Ayuntamiento de Alicante rechace las terapias de conversión y la "postura partidista" del obispo Munilla. El superior de la diócesis niega la existencia de las terapias, pero en el pasado ha llegado a defender lo que hoy denomina acompañamiento espiritual "a quienes experimentan heridas afectivas".