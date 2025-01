Las sillas de madera regresan a la Explanada de Alicante

Tras siete meses de ausencia, las icónicas sillas de madera vuelven a ocupar su lugar en la Explanada de Alicante. Este mobiliario, parte esencial de la vida del paseo más emblemático de la ciudad, regresa tras la "desaparición" de los 100 asientos instalados en enero año pasado. Con su retorno, los primeros usuarios no han tardado en aprovechar la oportunidad para disfrutar de una tradición que forma parte de la memoria de la ciudad.

Recuerdos

Algunos, como Suni Marco y Mari Carmen Pastor, han aprovechado la oportunidad para revivir recuerdos y reconectar con una parte de su pasado desde las sillas del paseo mientras otros alicantinos, simplemente, disfrutan de la posibilidad de descansar al sol o a la sombra de las palmeras, en las tradicionales sillas de la Explanada.

"Me encanta venir a Alicante y sentarme en las sillas de la Explanada", comenta Suni Marco, visitante habitual desde Oviedo. "Estoy en la ciudad con mis amigas de la infancia y recordábamos cómo, de pequeñas, veníamos a la Explanada con nuestros padres. Las sillas eran de colores entonces, pero sigue siendo fenomenal tener este rincón para sentarse tras un paseo. Aunque me hubiera gustado que las mantuvieran coloridas, lo importante es que la ciudad conserve estas costumbres", destaca Marco.

Vuelven las sillas de madera a la Explanada de Alicante / Pilar Cortés

Y es que las sillas de la Explanada no son solo un elemento práctico, también evocan recuerdos de infancia. Mari Carmen Pastor, vecina de Alicante, recuerda como "cuando era pequeña, unas amigas de Madrid que se hospedaban en casa de mi madre venían aquí todos los años. Ellas se sentaban en las sillas, mientras yo jugaba con otras niñas de la zona. De hecho, conocí aquí a una chica con la que sigo siendo muy amiga y con la que he quedado hoy", señala Pastor, para quien estas sillas "no son solo un lugar para descansar, son un símbolo de mi infancia", afirma.

Límite anual

El contrato de mantenimiento de zonas verdes, gestionado por la empresa STV, establece la reposición anual de 100 asientos en la Explanada, compromiso que el Ayuntamiento anunció en octubre de 2024 que se cumpliría al inicio de este 2025, tras alertar la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional de que las sillas habían "desaparecido" del paseo tras las hogueras. De hecho, para garantizar su conservación, las sillas se recogen al final de cada jornada y se vuelven a repartir a primera hora de la mañana, según el Ayuntamiento, asegurando que tanto residentes como visitantes puedan disfrutar de ellas durante todo el día. Pese a ello, su supervivencia en el paseo es limitada debido a la "sustracción" habitual.

Una situación que se repite

El pasado 2024, las sillas volvieron a instalarse el 30 de enero, coincidiendo con la finalización de las obras del "fondo de saco", en el cruce entre la Rambla y la Explanada. Sin embargo, su presencia fue breve, ya que en junio desaparecieron por completo, según explicó el Ayuntamiento, debido a sustracciones masivas. Fue la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional la que alertó sobre la falta de las sillas, lo que generó malestar en la zona, ya que los paseantes se encontraron sin el mobiliario habitual durante un período prolongado.

El Ayuntamiento, tras recibir las quejas, explicó que las sillas fueron sustraídas antes de la llegada del verano, lo que les obligaba a esperar hasta el inicio del 2025 para reponerlas, según el contrato. "La intención que tenemos es no reponer hasta el año que viene, que es cuando tocaría hacerlo", afirmó el pasado mes de octubre el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar. "Han sido todas sustraídas y estamos a mitad de octubre así que ya esperaremos hasta el mes de enero para poner los 100 asientos que colocamos todos los años", indicó Villar.