Tecnología, compromiso y accesibilidad: el futuro de las Hogueras de Alicante es inclusivo

¿Cómo conseguir que una fiesta como las Hogueras sea accesible para todas las personas? Este fue el tema central de la segunda edición de las "Tertulias del Mercado", un encuentro organizado por la comisión Mercado Central y que se celebró este viernes en la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Alicante. El encuentro reunió a representantes del ámbito social, técnico y festero para reflexionar sobre los avances logrados y los retos pendientes para hacer de las Hogueras un ejemplo de inclusión. El objetivo: analizar el estado actual, los retos pendientes y las posibles soluciones para avanzar hacia una Fiesta verdaderamente accesible.

Reto urbano

El debate transcurrió acerca de un análisis de los elementos de las Hogueras que todavía plantean barreras. Cristian Ludwig, técnico de accesibilidad en COCEMFE y moderador del acto explicó que, las Hogueras, al tratarse de una fiesta que ocupa calles y espacios públicos con hogueras, barracas y eventos multitudinarios, “la gestión de la accesibilidad es un desafío enorme”. Entre los aspectos a mejorar, Ludwig mencionó la necesidad de “retirar los cables del suelo y renovar las instalaciones para que sean accesibles”, así como desarrollar nuevas tecnologías como audioguías y realidad virtual para facilitar la participación de todas las personas.

Cayetano Guillén, terapeuta ocupacional de San Rafael Fundación Estima, subrayó la importancia de garantizar accesos básicos a las comisiones o por las calles de la ciudad como uno de los aspectos más importantes durante las fiestas. “Hay que respetar los pasos rebajados y evitar que las aceras queden bloqueadas. A veces ves escalones que hacen que una persona en silla de ruedas necesite ayuda, y no siempre tienen apoyo disponible”, explicó Guillén.

En cuanto a propuestas concretas, el terapeuta ocupacional de San Rafael Fundación Estima destacó la necesidad de “zonas de aparcamiento reservadas cerca de los eventos”. Según señaló, esta medida permitiría que personas con movilidad reducida participen en actividades como las mascletàs o la Ofrenda de Flores. “A menudo nos dejan en doble fila y tenemos que caminar mucho con las sillas de ruedas. Un aparcamiento cercano sería una solución sencilla y efectiva”, afirmó Guillén.

Avances en accesibilidad

Desde la ONCE, su directora en Alicante, Estela Medina, valoró el compromiso creciente de las comisiones de Hogueras con la inclusión. “Cada vez son más las hogueras que nos piden asesoramiento para incluir cartelas en braille o hacer ajustes en la altura de los textos”, explicó Medina. La directora de la ONCE destacó que estas medidas no solo benefician a las personas ciegas de Alicante, sino también a los turistas que visitan la ciudad. “La accesibilidad no es solo una necesidad, es una ventaja para todos”, afirmó Medina.

En la misma línea, Aitana Tresáncoras y Almudena Ruiz, representantes de accesibilidad universal en la Federació de Fogueres, señalaron que las comisiones están cada vez más comprometidas con la inclusión. “Muchas hogueras ya adaptan sus monumentos con pictogramas con lectura fácil o vallas transparentes, y cada vez se organizan más actos benéficos para colaborar con asociaciones”, explicó Aitana Tresáncoras.

Pese a los avances que se han logrado, Ruiz reconoció que queda mucho por hacer y que, para ello, se necesita la colaboración de todas las instituciones de la ciudad. “Hace unos años, ni siquiera existía una delegación de accesibilidad en la Federación. Ahora estamos avanzando, pero necesitamos más concienciación y apoyo para que cada distrito pueda adaptar sus monumentos y espacios”, afirmó Almudena Ruiz.

Trabajo conjunto

El vicealcalde de Alicante y concejal de Sostenibilidad Ambiental, Manuel Villar, aseguró que el Ayuntamiento está alineado con estos objetivos. “En 2021 aprobamos el plan de accesibilidad para Hogueras junto con la Federació y COCEMFE. Y todo ello con una finalidad muy simple, que la accesibilidad no fuese ningún impedimento para que cualquier alicantino o visitante pueda disfrutar plenamente de las fiestas de hogueras”, señaló Villar.

Motor de cambio

El debate no solo sirvió para identificar barreras, sino también para reflexionar sobre el impacto positivo de la inclusión. Cayetano Guillén destacó cómo la participación de personas con discapacidad en las Hogueras genera un cambio de mentalidad en la sociedad. “Cuando las personas con discapacidad están presentes en los actos, se genera una mayor comprensión y visibilidad. Ellos son los motores del cambio”, afirmó Guillén.

El compromiso de las Hogueras con la accesibilidad es evidente, pero también lo son los retos pendientes. La siguiente "Tertulia del Mercado" tendrá lugar el próximo viernes21 de febrero. El primer ciclo de estas tertulias reunió el pasado año a más de veinte participantes y abordó temas como la belleza, el turismo y la hostelería relacionados con las Hogueras.