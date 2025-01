La Universidad de Alicante acogerá este sábado 25 las pruebas del MIR para 1.014 estudiantes

Un total de 32.212 personas han sido admitidas para participar este sábado, 25 de enero, en las pruebas para acceder a una de las 11.943 plazas de Formación Sanitaria Especializada. Se celebrarán en toda España para Medicina, Farmacia, Enfermería y las titulaciones del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física, según ha publicado el Ministerio de Sanidad.

En Alicante serán 1.014 los aspirantes, que se examinarán en el campus de la Universidad de Alicante, en el Aulario I, edificio 25. El pasado año fueron 911. Una tendencia que se sigue también en toda la Comunidad Valenciana, donde se examinarán 3.814 aspirantes frente a los 3.414 de la convocatoria que se celebró en 2024. De ellos, 2.800 harán las pruebas en Valencia. Las pruebas comenzarán a las 16 horas aunque los estudiantes deberán acudir a su cita una hora antes.

Sedes en València

En València habrá hasta ocho sedes en distintos aularios y facultades de la Universidad de Valencia. En Castellón no hay sede de examen.

Las instrucciones sobre el desarrollo de las pruebas pueden encontrarse en: https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/index.xhtml.

En todo el país, las pruebas se desarrollan en 28 localidades, al menos una por comunidad autónoma, y en 677 mesas de examen.

La distribución de las personas convocadas a estas pruebas (32.212) por localidad de celebración del examen es la siguiente:

Distribución de aspirantes a las pruebas por provincias / Ministerio de Sanidad

Según destaca el Ministerio de Sanidad, esta próxima convocatoria presenta una cifra récord de plazas para la formación sanitaria especializada superando las 11.607 ofertadas en la convocatoria anterior, con un incremento de 336 plazas adicionales.

Instrucciones

Entre las instrucciones para los aspirantes convocados a las pruebas selectivas 2024 para el acceso en el año 2025, a plazas de formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física, destaca la convocatoria de los aspirantes a las 15 horas para unas pruebas que comenzarán a las 16 horas.

La duración del ejercicio será de cuatro horas y treinta minutos. Deben acudir con el documento de identificación reflejado en la "Relación definitiva de aspirantes admitidos y no admitidos". El Ministerio de Sanidad avisa de que no se admitirán personas que no puedan acreditar su identidad, bien por falta del documento físico bien porque este no sea el registrado.

Dispositivos médicos

Llevar bolígrafo azul o negro. "Si requiere el uso de audífonos, glucómetros o cualquier otro dispositivo médico debe estar previamente autorizado por la DGOP (Dirección General de Ordenación Profesional". Otra instrucción es la puntualidad pues no se admitirá la entrada una vez iniciada la prueba.

De nuevo Medicina es de largo la más demandada para hacerse con una de las plazas de formación sanitaria especializada este año. Se han presentado un total de 15.887 personas y harán las pruebas 15.000, quedando fuera de estos exámenes por distintas circunstancias un total de 887.