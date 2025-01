Una asociación solidaria denuncia que la Policía Local le impidió repartir comida a personas sin hogar en Alicante

La asociación ReAcción Solidaria ha presentado una queja formal por un incidente con la Policía Local producido la noche del pasado jueves. Según expresan en el documento dirigido a la Concejalía de Bienestar Social, los agentes les impidieron continuar repartiendo comida a un centenar de personas sin hogar después de que se produjeran altercados entre algunos de los que esperaban recibir su cena en la cola.

La intervención policial para mantener el orden en la fila formada en la zona de aparcamiento de la calle Rigoberto Ferrer, entre la estación de Renfe y la avenida Aguilera, vino acompañada por la orden de un agente para que la furgoneta de la asociación abandonase el lugar, aún a pesar de que, según afirmó una de las voluntarias, solo hubiesen repartido 20 bocadillos de los 105 que tenían preparados, dejando a unas 90 personas en cola.

Malas maneras

La voluntaria de la ONG, además, se refirió a las malas formas en las que, según relata, el agente las corrió del lugar a ella y a su otra compañera. Un hecho que no comprenden en la asociación, cuya presidenta, Carmen Soler, asegura que nunca han tenido problemas de este tipo con la Policía Local en 12 años de trabajo, sino que al contrario, "ayudan con el orden y hasta en ocasiones echan una mano para repartir".

Desde ReAcción Solidaria expresaron que tampoco es la primera ocasión que se produce algún pequeño desorden y revuelo entre los beneficiarios de la ayuda, muchas veces desesperados, pero aseguraron que casi siempre acaban gestionándolo y desarrollando la repartida sin problemas, y que cuando no es así, son las mismas voluntarias las que deciden retirarse.

En cambio, este jueves acabaron llegando hasta tres coches de la Policía Local para disolver la multitud. Tras la orden de marcharse, las voluntarias tuvieron que buscar nuevos puntos en su ruta e incluso repartir bocadillos dobles para entregarlos todos. En un momento, intentaron volver a las inmediaciones de la estación de trenes, para encontrarse con que seguía una patrulla en el lugar.

Punto de reparto

Soler tampoco entiende muy bien que les echaran de un sitio que, en el pasado, ocuparon por recomendación de la policía: "Las primeras veces que fuimos nos poníamos frente al ficus y nos llamaron la atención. Entonces nos dijeron de ponernos donde lo hemos hecho hasta el jueves, detrás de Renfe, en un aparcamiento donde nunca ha habido problema". Este punto de reparto congrega a muchas personas, y según compartió Soler, siempre se entregan más de 80 cenas ahí.

Queja formal

Ocurrido el incidente del pasado jueves, ahora no saben con qué se encontrarán este lunes, cuando harán su próxima salida. "Si está la policía intentaremos dialogar, nuestra misión es dar de comer y eso no tiene nada de malo", adelantó la presidenta de ReAcción Solidaria. Es por ello que han presentado una instancia al Ayuntamiento en la que trasladan su queja por la actuación policial. Soler recordó incluso que el 30 de diciembre ofrecieron una cena de Nochevieja en el mismo sitio, igualmente con una alta afluencia de personas sin techo, y no tuvieron ningún tipo de problema.

Por su parte, a la hora del cierre de la edición de este diario, la Corporación local no ha dado ninguna versión sobre los hechos señalados por la ONG, la cual espera tener seguridad sobre si podrá seguir haciendo sus repartos de comida, en qué lugares y con qué condiciones, sin tener problemas con los agentes del orden.