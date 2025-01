MIR: a la caza de una plaza en Alicante

Un examen separa este sábado a 1.014 aspirantes en Alicante de cumplir su sueño: conseguir una plaza para seguir formándose en el ámbito de la Medicina (MIR), Enfermería (EIR), Psicología (PIR), Farmacia (FIR), Biología (BIR), Física (RFIR) o Química (QIR).

Los candidatos comenzaron a llegar al Aulario I de la Universidad de Alicante (UA) sobre las 13:30 horas, aunque no se esperaba su entrada al edificio hasta las 15:00. El examen comenzó a las 16:00 y tiene una duración de cuatro horas y media.

En los momentos previos, ya no había lugar para los apuntes, de hecho, muchos de los aspirantes confesaban que llevaban más de un día sin mirarlos. En su lugar, se formaron pequeños grupos entre compañeros y amigos, con abrazos y palabras de ánimo que iban y venían. Muchos aspirantes acudieron acompañados por familiares que, pese a los nervios, intentaban transmitirles serenidad.

Un grupo de graduadas en Enfermería explicaba que, a pesar de ser su primera vez enfrentándose al EIR, no sentían tanta presión, ya que pueden trabajar sin necesidad de obtener una plaza. "Si no va bien, lo tenemos claro: nos presentaremos el próximo año", comentaban con tranquilidad.

Por otro lado, Rosalía Catalán afrontaba su segundo intento para lograr una plaza en el PIR: "El año pasado quedé a la mitad de la tabla, y este año no sé si mejoraré, pero estoy motivada para seguir avanzando". Sin embargo, admitía que su especialidad tiene una dificultad añadida: "Hay menos plazas que en otras áreas, lo que lo hace más complicado".

Elena García, graduada en Medicina por la UMH, relataba cómo se preparó desde principios del sexto curso de su carrera: "Compaginé el estudio con las prácticas, y desde que me gradué he estudiado a tiempo completo, unas 10 o 12 horas al día". García tiene claro que quiere ser médica de familia: "Me siento muy preparada, hemos hecho unos 40 simulacros", afirmaba.

En la misma situación estaba Nerea Ruiz, otra graduada en Medicina, quien también se inclina por Medicina de Familia o Urgencias: "Si en el futuro descubro otra especialidad que me gusta más, podría intentarlo otra vez". Sobre la prueba, se mostraba tranquila: "No estoy nerviosa, ya está todo el pescado vendido. Ahora toca demostrar lo que sabemos".

En toda España, las pruebas se realizan en 28 localidades, con al menos una sede por comunidad autónoma, y en 677 mesas de examen. Según el Ministerio de Sanidad, esta convocatoria ha marcado un récord histórico en plazas ofertadas para la formación sanitaria especializada, alcanzando las 11.943, lo que supone un aumento de 336 respecto al año anterior.

Medicina sigue siendo, con diferencia, la especialidad más demandada. Este año, se inscribieron 15.887 personas, de las cuales 15.000 realizan el examen, mientras que 887 quedaron fuera por diferentes circunstancias.