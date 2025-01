La calle Capitán Segarra tiene a los peatones entre el tráfico y la pared

Centro de Alicante, junto al Mercado Central y a continuación de la calle Castaños. Una ubicación que suena muy bien contrasta con la realidad de la calle Capitán Segarra. Los peatones que pasan por ella cada día deben de ascender, con toda seguridad, a los millares, pero ni su cantidad de usuarios ni su situación geográfica privilegiada impiden que sea poco más que el muelle de carga del mercado de abastos de la ciudad.

Este vial, que parte de Alfonso El Sabio y llega hasta la avenida del Poeta Carmelo Calvo, cuenta con estrechas aceras que apenas llegan a los 120 cm mínimos del plan de accesibilidad. Con pavimento deteriorado, dos bandas de aparcamiento y llena de tráfico rodado que, además, colapsa cuando se llena el parking de La Lonja y los coches hacen cola para entrar, la calle es, en palabras del presidente de la Asociación de Vecinos de Mercado-Plaza de España, Jesús Martín, la calle "con peor imagen" del barrio.

Barreras de accesibilidad

Pero la estética no es el único problema. En el tramo del Mercado Central, la zona peatonal se estrecha aún más y los obstáculos físicos expulsan a las personas a la calzada. Junto a la rampa que accede a la plaza 25 de Mayo, la acera tiene menos de un metro de ancho transitable, donde unos bolardos dificultan, más si cabe, el paso por la exigua vereda.

Por este tramo hay que caminar, con carros de compra, carritos de bebé, o incluso con sillas de ruedas o andadores, para cruzar la calle y seguir por la acera de enfrente, pues la que está del lado del mercado simplemente se acaba con los escalones de un muelle de carga.

Una mujer con carrito tiene que sortear el mayor obstáculo de la calle echándose a la calzada. / Alex Domínguez

Nuria Romero, vecina de Alfonso El Sabio, venía a hacer la compra con su esposo, llevando el carrito por el asfalto. No entendía por qué están los bolardos y se quejó de que "es bastante incómodo, sí o sí hay que cruzar aquí porque más adelante están los escalones". Mientras lo decía, un hombre se bajaba de la acera porque venía de frente un señor mayor en andadera, y es imposible que transiten dos personas en simultáneo.

Más cerca del muelle de carga, Francisco García, un vecino de Poeta Quintana, venía por mitad de la calzada y recordó que el problema de accesibilidad en la calle "ha estado toda la vida". Compartió que cuando hay tráfico es peor porque tiene que ir "saltando entre los coches" y que "lo raro es que esta problemática no se haya resuelto ya".

Sin solución del Ayuntamiento

Justo en la esquina del paso de cebra conflictivo está una farmacia. Quien la atiende, Miguel Alvado, expresó que no entiende que el Ayuntamiento "se haya gastado el dinero en Campos Vasallo, donde no camina nadie, y que aquí que transita tanta gente no se pueda pasar". La realidad es que la asociación vecinal llegó a preguntarle a la anterior Corporación local si tenía planes para Capitán Segarra. La respuesta del entonces concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, fue que no sabían cómo solucionar el problema de la carga y descarga del Mercado Central.

Martín insistió en que la petición de los vecinos pasa por reparar "urgentemente la acera, que está destruida" y luego reurbanizar la zona para encontrar una solución definitiva, quizás con plataforma única y ampliación de aceras a costa de una banda de estacionamiento, postuló. Este periódico consultó a Urbanismo sobre cualquier intervención planeada para la calle, sin obtener respuesta.

La realidad es que ni en el plan de itinerarios accesibles del 2022 se contempla ninguna acción de mejora, por más pequeña y puntual que fuera. Vecinos como Alvado criticaron que "no puede ser que no tengan solución, si es así, pues que venga otro que sí tenga ideas".

Propuestas

Las ideas, no obstante, no parecen ser el problema. Desde el área de Urbanística y Ordenación de la UA, el profesor Álvaro Bernabeu propuso alguna alternativa, aun teniendo en cuenta que el desnivel con la plaza, la llegada de mercancías y recogida de basuras del mercado son condicionantes serios. Consideró que lo prioritario es reducir la interacción entre peatones y el tránsito de vehículos pesados, y planteó la opción de hacer un fondo de saco antes de las escaleras, para que la carga y descarga entre y salga por Alfonso El Sabio y ganar espacio para reformar la zona peatonal.

También sería posible, aseguró, crear un bucle para que los coches salgan por Poeta Quintana y Gutiérrez Petén y vuelva a Alfonso El Sabio, reduciendo el tráfico. Un modelo que sería extrapolable a otras calles del barrio y podría ampliar los espacios peatonales en toda la zona. Dos bosquejos iniciales que demuestran que hay alternativas, pero puede que falte voluntad.