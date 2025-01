La hostelería «recula» y no recurrirá el recorte horario de las terrazas en Alicante

La hostelería de Alicante «asume» la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública y la normativa no acabará en los tribunales. Las tres principales asociaciones del sector (Ara, Alroa y Apeha) renuncian a impulsar el recurso que estaban barajando y cuyo plazo de presentación expiraba este martes. Ara y Apeha, más cercanas al gobierno local, confían en la vía del diálogo para arrancar un acuerdo al alcalde, Luis Barcala, y modificar la normativa en el futuro, especialmente teniendo en cuenta que Alicante es Capital Gastronómica Nacional este 2025. Alroa, más crítica con el ejecutivo local, renuncia igualmente al recurso pero no descarta por el momento abrir la vía penal, al considerar que se vulneran derechos de algunos negocios en comparación con otros a los que no afecta el recorte horario.

Diferente trato a los negocios

«Creemos que la ordenanza va más allá de una regulación reglamentaria», sostiene el presidente de Alroa, Javier Galdeano, quien considera que «se crea en Alicante una disfunción entre las terrazas en la vía pública y otros formatos como son los chiringuitos».

Esa diferenciación, apunta Galdeano, «se genera respecto a zonas en las cuales se ha verificado expresa y objetivamente que se incumple sistemáticamente la legislación respecto a aperturas», en alusión a un conocido complejo de ocio en la zona del Golf, donde se han incumplido precintos policiales en varios locales en varias ocasiones. El representante de la patronal del ocio nocturno cree que, por lo tanto, existen negocios a los que «se está beneficiando con esta ordenanza». Un conflicto que, para Galdeano, tiene que ver con una posible vulneración de derechos fundamentales, que es lo su asociación está barajando plantear «por otra vía distinta a la del recurso ordinario».

Mejor negociar

De forma distinta lo ven los otros dos colectivos del sector, que abogan por exprimir la vía de la negociación, apelando a que el alcalde tenga un «gesto» con la hostelería en un año en que la ciudad ejerce la capitalidad gastronómica del país. Gabriela Córdoba, presidenta de Ara, confirma que su asociación no ha presentado recurso porque cree que «el camino es otro». No obstante, señala que renunciar al camino judicial «no significa que la normativa no afecte negativamente, porque afecta».

Pese a ello, cree más útil insistir en el acercamiento que ambas agrupaciones han protagonizado en las últimas semanas con el equipo de gobierno que dirige Luis Barcala, después de anunciar a finales de 2024 que rompían las relaciones con el Ayuntamiento. «Trataremos de seguir negociando porque aunque la ordenanza esté aprobada eso no significa que no se pueda cambiar». Al igual que Irene Mas, vicepresidenta de Apeha, quien también ha confirmado que la asociación no recurrirá la ordenanza.

Nuevos horarios

Desde la entrada en vigor de la norma, tras las fiestas navideñas, las terrazas deben estar recogidas en toda la ciudad a la 01:30 de la madrugada los viernes y sábados de verano (del 15 de junio al 30 de septiembre).

En invierno, en cambio, los veladores tendrán que recogerse a medianoche entre semana y podrán estar montados hasta la 01:00 en fin de semana. Además, en vísperas de festivo también se aplicará el horario estival.