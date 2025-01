“Matemáticas y bienestar social”, en el Aula de la Ciencia y la Tecnología de Alicante

Continúa el ciclo “Matemáticas, ahora más que nunca”, del Aula de la Ciencia y la Tecnología de la Sede Ciudad de Alicante, con una nueva sesión dedicada a “Matemáticas y bienestar social”. La catedrática emérita de Análisis Económico de la Universidad de Alicante e investigadora del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Carmen Herrero, impartirá esta charla este martes 28 de enero, a las 19 horas en las instalaciones de la sede en Ramón y Cajal, 4. Acompañará a la ponente, como moderador del encuentro, Antonio Villar, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Esta actividad cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de UA Divulga, Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) de la UA. La sesión se retransmitirá en directo en el enlace.

Carmen Herrero

Catedrática emérita de Economía de la Universidad de Alicante e investigadora del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas). Su trabajo se ha centrado en las áreas de justicia y equidad, en ámbito general y en temas relacionados con salud y educación. Interesada especialmente en la igualdad de oportunidades, desigualdad, pobreza, discriminación y medidas de política para mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos. Ha trabajado con varias agencias de Naciones Unidas en la construcción de índices de desarrollo, progreso verde y sus efectos en países subdesarrollados.

La ponente, Carmen Herrero / INFORMACIÓN

Ha sido profesora visitante en las Universidades de Oxford, Manchester, Rochester, California, París, Bielefeld, Copenhague, Viena, y en los institutos de estudios avanzados de Viena y Marsella (IMERA). Asesora del Ministerio de Ciencia e Innovación entre 2005 y 2007. Es doctora en Matemáticas por la Universidad de Valencia y doctora Honoris Causa en Economía por la Universidad de Granada. Recibió el Premio Jaume I en Economía en 2017.

Ha publicado 15 monografías y más de 80 artículos en revistas de la especialidad, entre ellas Health Economics, Journal of Health Economics, Social Sciences and Medicine, International Journal of Game Theory, Review of Income and Wealth, Journal of Mathematical Psychology, Mathematical Social Sciences, Social Choice and Welfare, Economics of Education Review, PLOS ONE, Social Indicators Research, Journal or Risk and Uncertainty, Journal of Economic Inequality.

Antonio Villar

Doctor en Economía por la Universidad de Alicante (1983) y doctor of Philosophy por la Universidad de Oxford (1990), donde se formó con los Premios Nobel James Mirrlees y Amartya Sen. En 1989 obtiene su Cátedra en la Universidad de Alicante. En el año 2005 se incorpora a la Universidad Pablo de Olavide como “Investigador de reconocida valía”. Ha sido profesor visitante en las universidades de Stanford, Oxford, York y Cardiff, en el Instituto Universitario Europeo de Florencia y en el Instituto de Estudios Avanzados de Viena. Es profesor de Investigación del Ivie e investigador Asociado de ISEAK. Su investigación ha abordado temas de Equilibrio General, Economía del Bienestar y Economía Aplicada.

Colaboración con Naciones Unidas

Es autor de 19 libros y de un centenar de artículos publicados en las principales revistas especializadas. Ha colaborado con Naciones Unidas en el diseño del nuevo Índice de Desarrollo Humano (2010 y 2018) y en el diseño de un indicador de sostenibilidad medioambiental (2016). Durante el curso 2015/16 fue investigador invitado en la sede de la OCDE en París para colaborar en la explotación de los informes PIAAC y PISA sobre resultados educativos. Ha participado regularmente en tareas de administración universitaria, ocupando diversos cargos.

Posee amplia experiencia en gestión y evaluación de la investigación, destacando entre sus actividades las de Coordinador de Economía y Derecho de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, responsable de la Evaluación científica en la Agencia Valenciana de Ciencia y Tecnología, Vocal y secretario del área de Economía de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, coordinador del Programa Consolider y vocal de la Comisión Asesora de Infraestructuras Científicas Singulares (CAIS).

En el año 2010 recibió el Premio de Andalucía de Investigación en el área de Ciencias Sociales y Humanidades. En 2023 ha comenzado su carrera como escritor, publicando una novela y un libro de relatos.