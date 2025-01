Pacientes alertan de la falta de médicos para revisar la vista a los niños en el Hospital de Alicante

La falta de servicio de Oftamología infantilen el Hospital de Alicante ha terminado en el Síndic de Greuges, ante quien ha presentado una queja formal la familia de un niño de seis años con déficit visual.

El padre, Carlos G. C., apunta que cada año lleva a su hijo al centro a revisión en enero. Sin embargo, en este arranque de 2025 «la oftalmóloga infantil no está y el hospital no cubre vacantes, bajas o excedencias. Están anulando todas las citas a los niños y no nos han ofrecido ninguna respuesta ni alternativa, con lo cual nos hemos quedado de piedra».

"No sabemos exactamente lo que está pasando, si es que desde el Consell, desde la Dirección General o servicios centrales se está metiendo mano con recortes o para que no se cubran las vacantes; o es la propia dirección del hospital la que está haciendo eso. Vemos que hay un desinterés y una desgana en sanidad brutal", ha afirmado este alicantino.

Más recursos

En su resolución, el Síndic le da la razón y recomienda a Sanidad poner más recursos.

El jefe de Oftalmología del Dr Balmis, el doctor Pérez Santonja, ha explicado este lunes que desde hace cuatro o cinco años tienen grandes problemas para cubrir esta plaza por la falta de oftalmólogos pediatras en general puesto que hay muy pocos profesionales de este perfil y que la vacante se ha ido cubriendo «a parches». Así, ha relatado que tuvieron a un especialista que venía de Murcia, que acabó dejando la plaza.

Formación

A continuación formaron a uno de sus residentes que acabó en septiembre y le enviaron al Ramón y Cajal de Madrid, a la Fe de València y La Arrixaca de Murcia a adquirir experiencia, encaminada a la Oftalmología pediátrica. Sin embargo, en el marco de una oposición se marchó recientemente a un puesto de trabajo a otro centro de la provincia, quedando de nuevo vacante la plaza.

No obstante, el doctor ha señalado que una oftalmóloga experimentada del hospital de La Vila se incorporará en breve al Hospital de Alicante y que en un mes empezarán a citar de nuevo a los menores, una vez cumplimentados los trámites administrativos del cese de su trabajo actual y la incorporación al nuevo, así como su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat.

Una oftalmóloga pediátrica con experiencia

"La oposición se resolvió el viernes y una de las pocas especialistas que hay en Oftalmología pediátrica en la provincia se va a incorporar a nuestro hospital. Es una persona con experiencia", destaca el jefe de servicio.

"Tenemos un problema adicional el Hospital General de Alicante, que es de referencia para toda la provincia. Nos mandan a todos los niños pequeños de todos los hospitales más pequeños pero no podemos dar solución porque no tenemos a nadie que esté dedicado a eso. A partir de ahora lo podremos resolver porque la persona que nos va a venir está especialmente entrenada en Oftalmología pediátrica".

Según fuentes sanitarias, el hecho de que apenas haya quirófano en los menores con problemas en la vista hace que los médicos prefieran la Oftalmología en general. Incluso en la privada se les paga poco por muchas consultas, lo que retrae a los especialistas, aparte de los que optan por marcharse al extranjero, donde cobran mejor y en general hay mejores condiciones.

Quejas al Servicio de Atención al Paciente

Por otra parte, otra de las quejas de la familia del menor de 6 años al que le anularon la cita de enero ante el Síndic de Greuges se refiere a que el Servicio de Atención al Paciente y el propio de Oftalmología solo cogen llamadas en horas determinadas "por lo que incumplen la normativa de atención al paciente y la carta de servicios".

Aquí, Ángel Luna recomienda a Sanidad que implemente las acciones que permitan contar con unos servicios de atención telefónica y telemática adecuados en el Hospital de Alicante "con el fin de garantizar a sus usuarios y pacientes un acceso rápido, adecuado y sencillo".

El Servicio de Atención al Paciente, por su parte, responde a la familia que el personal gestiona las llamadas y debe atender a su vez a los usuarios que acuden al centro, "esta situación supone una sobrecarga de trabajo para este personal que, muchas veces, no puede atender de forma rápida y adecuada las llamadas telefónicas entrantes, aunque estamos trabajando para poder mejorar nuestros servicios".

