Tarde a clase y al trabajo: el primer día de huelga de maquinistas se deja notar en las estaciones del TRAM de Alicante

“Pues nada, que hoy llegamos tarde al cole”. Así, entre carreras, arrancaba en la estación del TRAM de Luceros la primera jornada de huelga de maquinistas convocada por los sindicatos. Una protesta que, desde este lunes y durante las próximas cinco semanas, afectará a las líneas 1, 2, 3, 4 y 5 del TRAM de Alicante con una reducción del 25 % en las frecuencias en horas punta.

La huelga, que se extenderá hasta finales de febrero con paros durante este mes que se prolongarán entre las 18.00 y las 21.00 horas, ha provocado tiempos de espera de hasta media hora en líneas como la L2, que conecta Luceros con San Vicente del Raspeig, o de una hora en la L3. Una situación que ha dejado imágenes de usuarios corriendo con mochilas, maletas y ordenadores portátiles para intentar llegar a tiempo a clase o al trabajo. “Pues nada, lo que nos pasa es que ahora llegaremos tarde al colegio. Tendremos que avisar a la directora, pero son cosas que pasan. Nos quedaremos una horita en el parque y esperemos que no pase nada”, relataba Santos Martínez, un padre que junto a sus hijos había perdido el TRAM al colegio.

Otros usuarios, aunque más previsores, también se han visto afectados por la reducción de frecuencias. “Me avisó mi madre de que había huelga, pero aun así el tren que tenía que coger para ir al instituto no pasa hoy, es de los que se han suprimido. Hoy llegaré un poco más tarde y ya está”, comentaba Erika Muñoz.

Entre los afectados en esta primera jornada de paro de maquinistas también se encontraba Ana Lisa Colman, quien habitualmente coge el TRAM de las 8.36 desde Luceros para llegar a su trabajo en El Campello. “Me parecía raro cuando he llegado que no pusiera que venía este tren en ninguna pantalla. Normalmente este no pasa cuando no hay clase, pero no sabía qué pasaba hoy. Ahora ya me he enterado de la huelga, que está bien que la hagan porque es para mejorar el servicio. Así que he avisado a mi jefe y no pasa nada”, explicaba Colman.

Reivindicaciones

El origen del conflicto está en que todavía no se hayan contratado nueve plazas nuevas de maquinistas que permitan la ampliación del servicio comercial anunciado para este 2025. Esa mejora, posibilitada por las obras en la estación de Luceros a principios de 2024, significa que se duplicaría la frecuencia de trenes con paradas entre Alicante y El Campello, de un tren cada 30 minutos a un tren cada 15 minutos. Asimismo, se ampliarían los trenes en las líneas 2, 3, 4 y 5, con la posibilidad de cambiar la composición de trenes simples a dobles en la estación de Luceros.

Una ampliación de servicios que, evidentemente, debe ir acompañada de un incremento en la plantilla de trabajadores para atender los nuevos viajes a añadir. Por ello, la dirección de FGV y el comité de empresa firmaron un acuerdo en noviembre que incluye los nuevos turnos de conducción, vacaciones y cuadrantes de los maquinistas.

El acuerdo debía entrar en vigor el 8 de enero de 2025, pero el retraso de tres meses de la Conselleria de Hacienda en aprobarlo ha paralizado la incorporación de las mejoras. Este es el motivo por el cual los cuatro sindicatos representados en el comité -UGT, CC OO, SEMAF y SF- decidieron llamar a huelga el pasado 10 de enero.

Así cambian los horarios

A partir de este lunes y durante la última semana de enero, el tranvía reducirá en un 25 % sus frecuencias entre las 7.00 y 10.00 de la mañana de lunes a viernes. Esto quiere decir que, si en la L2, de Luceros a San Vicente del Raspeig, habitualmente pasan 12 tranvías en esas tres horas, desde este lunes solo pasarán 9, creando tiempos de espera de media hora en determinado momento de la mañana. En la L3, por ejemplo, llegará a haber un intervalo de una hora de entre el paso de tranvías.

En todo el mes de febrero, esta paralización parcial sumará también el horario de 18.00 a 21.00. Aunque se hayan establecido servicios mínimos del 75 %, de todas maneras aumentarán los tiempos de espera en horas punta de transporte. Por este motivo es recomendable revisar los horarios de paso en la web oficial del TRAM para evitarse inconvenientes a la hora de trasladarse.