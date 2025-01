La provincia de Alicante roza los 29 grados para cerrar un enero loco

Un enero loco. Este lunes se han alcanzado temperaturas propias del mes de junio en algunos puntos de la provincia de Alicante, sobre todo en la Marina Alta, el Baix Vinalopó y la Vega Baja. Así, según la red de Avamet y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la máxima se ha registrado en Orihuela con 28,8, seguida de Albatera con 28,7, Pego con 27,9, Crevillent, Cox y Redován con 27,8, Almoradí con 27,7 y Dénia con 27,6. Todo fruto del viento cálido del sur, mientras buena parte de España es azotada por la borrasca atlántica Herminia con fuertes lluvias, viento y temporal marítimo.

La provincia de Alicante también está este lunes bajo varias alertas amarillas, precisamente por los coletazos de Herminia, por viento en el interior y fenómenos costeros en todo el litoral, por lo que el estado del mar no acompañaba para un chapuzón. Pero lo más destacado hasta las 16.00 horas son las altas temperaturas, impropias de enero, pero que se enmarcan dentro de un mes que está siendo una montaña rusa a nivel meteorológico. Empezó con cientos de personas disfrutando de las playas, para luego llegar las primeras nieves a las cumbres, heladas de hasta -13 grados en el interior e incluso temperaturas bajo cero en la costa.

Varias personas toman el sol este lunes en Benidorm / PILAR CORTÉS

Hace una semana todavía había nieve en Aitana, pero ahora ha vuelto a remontar el mercurio hasta rondar los 27 y 28 grados. Y el martes volverán a bajar notablemente y la previsión es que la semana acabe con nuevas heladas en el interior.

Esta subida de temperaturas no ha sido solo en Alicante, ya que Murcia y Valencia también han registrado valores más propios del verano. En la capital del Turia se ha batido su récord en más de siglo y medio, desde que se tiene registros, con 26,9 grados de temperatura máxima. En cambio, en Alicante no, ya que hace 4 años, el 29 de enero de 2021, se llegaron a alcanzar los 29,8 grados, precisamente semanas después de que la borrasca Filomena congelara buena parte del país.

Respecto a las mínimas, Pinoso ha alcanzado 4,5 grados, seguido de Onil (5,6) y Confrides (6,6). Y en cuento a las principales ciudades, Alicante ha tenido una máxima de 23,5 y una mínima de 11,3, Alcoy 23,2 de máxima y 14,4, Elche 25 y 11,2, Benidorm 19,5 y 14,6, Elda 24,8 y 10,4 y Villena 22,7 y 11,2, según la Aemet y Avamet.

Casi noche tropical en la Marina Alta

Llamativas han sido también las mínimas en algunos puntos de la Marina Alta, donde se ha rozado la noche tropical, con Pego con 19,1 grados, Vall de Gallinera con 18,8 y Dénia con 18,5.

Rachas de más de 100 kilómetros por hora

En cuanto al viento, se han llegado a registrar rachas de 102 kilómetros por hora en Villena, y 90 en Alcoy, aunque en un principio no han trascendido incidencias importantes.

Este tiempo primaveral, casi veraniego, no va a seguir el martes, ya que el mercurio no se espera que llegue a los 20 grados, una situación que se prolongará toda la semana. La previsión para el martes es de Intervalos nubosos con probables precipitaciones en el interior, que no se descartan en el resto de forma débil y dispersa. Temperaturas en descenso generalizado notable, produciéndose las mínimas al final del día. Viento del oeste y del noroeste, con rachas muy fuertes. Así, hay decretada alerta amarilla por viento.

En cuanto al miércoles, habrá intervalos nubosos con probables precipitaciones en el interior, que no se descartan en el resto de forma débil y dispersa. La cota de nieve estará en torno a los 1.000-1.400 metros. Temperaturas en descenso generalizado notable, produciéndose las mínimas al final del día. Viento del oeste y del noroeste, moderado a fuerte con rachas muy fuertes.

Bandera roja este lunes en Benidorm por el temporal marítimo / PILAR CORTÉS

El jueves se esperan intervalos nubosos con precipitaciones en el interior, más dispersas hacia el litoral. Cota de nieve a 900-1.200 metros. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado a fuerte de noroeste, con rachas muy fuertes en el tercio norte. Y el viernes predominio de cielos poco nubosos. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios. Viento moderado a fuerte de noroeste, con rachas muy fuertes en el tercio norte. Viento de oeste y noroeste flojo a moderado, con probables rachas muy fuertes en el interior del tercio norte a primeras horas.

Para el fin de semana se espera una bajada de las mínimas, que previsiblemente volverá a traer heladas en el interior de la provincia.