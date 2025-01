Primer robot oftalmólogo en Alicante: 100 pruebas en 10 minutos

La Conselleria de Sanidad espera reducir prácticamente a la mitad el tiempo de espera para una primera consulta en Oftalmología en Alicante gracias al robot Doria, una máquina que utiliza la inteligencia artificial para hacer un centenar de pruebas diagnósticas a los pacientes en diez minutos.

El estudio preliminar que se hizo con este robot entre 172 personas arrojó que aproximadamente el 40% de los pacientes citados no tienen ninguna patología.

"Eso significa que vamos a reducir la lista de espera significativamente porque la máquina nos va a decir todo el volumen de pacientes que no hace falta que vayan al especialista. Uno de los objetivos principales es desaturar los centros de especialidades y la prueba piloto que hemos hecho así lo ha indicado", explica el doctor Pérez Santonja, jefe de servicio de Oftalmología en el Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante, al que está asociado el centro de especialidades de Babel, donde está la máquina.

Es la segunda en España después de la instalada en otro centro sanitario de Madrid, ubicado en Bravo Murillo, que depende del Hospital La Paz.

Guiado por inteligencia artificial

El sistema Doria significa diagnóstico oftalmológico robotizado guiado por inteligencia artificial. "Es una novedad porque es el segundo equipo en España. Lo instalamos justo después del verano pasado a ver qué rendimiento nos daba. El objetivo de este equipo es que el paciente se haga una serie de pruebas diagnósticas con el robot, un poco más de un centenar. La máquina interpreta los datos que arrojan mediante inteligencia artificial, y da una serie de recomendaciones. Toda esa documentación después pasa a un médico oftalmólogo, lo revisa todo y es el profesional el que va a determinar si el paciente tiene o no una patología importante".

Después al paciente que está bien se le deriva a casa y se le da el alta, o si necesita gafas se le envía a una óptica; y se les separa de pacientes que realmente tienen enfermedades. A estos se les cita directamente en la consulta del médico especialista. "Por lo tanto, el objetivo es separar aquellos pacientes que tienen poca patología o no tienen nada de aquellos que sí la sufren". La máquina es capaz de detectar enfermedades tras el ojo.

Cribado con 800 pacientes más

Tras las primeras pruebas con 170 personas, hay otro grupo, este ya de 800 pacientes, que están disponibles para el cribado con el robot Doria. Estos serán citados desde medicina de Atención Primaria directamente a la máquina que hace el cribado y que de nuevo determinará qué pacientes van a ver al médico especialista o cuáles no lo harán.

Hasta ahora, cuando la persona tiene un problema en la vista, el médico de cabecera pide una citación de primera visita que hasta ahora es de aproximadamente un año. "Tenemos que poner remedio a eso y una de las herramientas que se nos ha presentado es el sistema Doria, que puede permitir dejar esa lista de espera en la mitad. Sobre los datos preliminares que tenemos de 170 pacientes, en teoría nos quitaría el 40% de pacientes y aliviaría la lista de espera en ese porcentaje, que es mucho", abunda el doctor Pérez Santonja.

A Oftalmología de este centro de especialidades acuden al año 40.000 pacientes de todo el departamento. "Si quitas el 40% entonces estás quitando muchos miles de pacientes, lo que permitiría entrar a otros nuevos y acortar la lista de espera, que es el objetivo fundamental.

El presidente Carlos Mazón presenta en el centro de especialidades de Babel una tecnología puntera de inteligencia artificial que solo tenía hasta ahora el Hospital La Paz / Alex Domínguez

Pasos a seguir

Alfonso Camino, coordinador de implantación de los proyectos Doria, explica los pasos a seguir para hacer la prueba. Normalmente, hay una lista de pacientes citados y a través del sistema de pantallas que hay en el centro se incorporan los datos para poder registrarlo.

"Una vez que está registrado ese paciente le hacemos en la primera parte pruebas de agudeza visual y un primer estudio biométrico para ajustar su altura a la del propio dispositivo. Una vez hecho esto, el paciente se coloca en la máquina en sí y comienza el proceso de análisis de datos". Según precisa Camino, el sistema no es invasivo, no toca el ojo, no tiene ningún tipo de repercusión, "no se dilata (la pupila) del paciente. Son solamente señales luminosas, luces y fotos y lo único que tiene que hacer es seguir las instrucciones de la máquina, que son muy simples y muy sencillas".

Además, se avisa a la persona a la que se hacen las pruebas de que recibirá un pequeño soplido en el ojo para calcular la presión intraocular con la pretensión de que no se asuste.

Datos que ayudan al especialista

"Así se inicia proceso automático de monitorización y seguimiento directamente en la pantalla por si en algún momento hay que hacer alguna puntualización al paciente o comprobar si alguna prueba ha salido mal porque parpadea y necesita repetirse. Simplemente, esperamos al final del proceso y que acabe el la toma de todas las mediciones. Se genera el informe y lo revisamos por si hubiera en algún punto en concreto o alguna prueba que se tuviera que repetir".

El informe final se envía al departamento de Oftalmología para que luego lo revise un oftalmólogo. "Como tal, el robot lo que da son la toma de datos e imágenes, recomendaciones y ayuda al diagnóstico.

En este sentido, recalca que la máquina no hace diagnósticos sino que aporta datos que ayudan al especialista para que pueda tener más información en su mano.

Francisco Javier Lluch es un paciente que se ha hecho las pruebas en este robot. Al respecto, señala que el proceso es "cómodo, no se siente claustrofobia, y se ven puntos y rayas, como si fuera un videojuego antiguo".

