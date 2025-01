Unas escaleras "peligrosas" en Alicante que llevan más de un año a la espera de solución

Las escaleras de acceso al parque entre la calle Valladolid y la iglesia El Salvador, en el barrio de Garbinet, llevan más de un año valladas debido a su mal estado. Pero el problema no parece tener solución a corto plazo. Los vecinos de esta zona de Alicante llevan más de un año viendo cómo esta estructura, rodeada por vallas azules, permanece en un estado avanzado de deterioro que representa un peligro para los usuarios del parque.

Los escalones rotos, con agujeros y con hierros visibles, reflejan una situación que no solo afecta a la seguridad de los transeúntes, sino que también ha generado frustración entre los residentes de la zona, quienes reclaman al Ayuntamiento una intervención rápida y efectiva en estas escaleras.

"La verdad es que las escaleras llevan muchísimo tiempo rotas", comenta José San Roque, un usuario habitual del parque. "Pusieron las vallas para evitar accidentes, que eso no está mal, pero la zona sigue siendo peligrosa. Si alguien mayor se acerca y se cae, va a ser aún peor. No entendemos por qué no lo arreglan de una vez, no creemos que sea algo que cueste tanto como para tener que tener esto así al lado de casa", comenta San Roque.

Un problema visible

A simple vista, el estado de las escaleras deja en evidencia su deterioro. Algunos escalones muestran hierros del encofrado, y la estructura, que conecta diferentes zonas del parque, no es segura para el paso de personas. Alicia, una vecina del barrio, asegura que la situación ha cambiado la dinámica del lugar. "Las escaleras están destrozadas desde hace mucho tiempo. Nos parece un peligro, sobre todo para los niños pequeños, y no sabemos cuándo lo van a arreglar", lamenta Alicia quien señala que la situación lleva "mucho tiempo así".

Su marido, Joaquín Cañas, comparte esta preocupación. "Pasamos por este parque casi todos los días con los niños, y aunque está vallado, siempre pensamos en que podría haber un accidente si alguien intenta cruzar. El barrio está paralizado en muchos aspectos", afirma Cañas. Tanto el cómo su mujer lo tienen claro: "la situación es un desastre desde hace mucho tiempo" y ambos coinciden en que la zona merece una reparación urgente.

Convivencia

El problema no se limita solo a la estética de la zona, sino que afecta directamente a la vida diaria de los vecinos. María Castillo, quien vive a pocos metros del parque, asegura que el estado de las escaleras supone un peligro para aquellos que, como ella, bajan a diario a disfrutar de la zona o a pasear al perro. "Esto lleva años así, y lo peor es que no creo que veamos una solución pronto. Es peligroso para las personas mayores, para los niños e incluso para quienes venimos a pasear al perro", indica Castillo quien, en su opinión, señala que: "el Ayuntamiento pasa de todo, y al final lo pagamos los vecinos".

Como ella, Luis González, otro vecino del barrio, coincide en que el abandono ha tenido consecuencias más allá del deterioro de las escaleras. "Hace ya años que no puede bajar nadie por aquí. La gente ha dejado de venir a pasear al parque porque no estás tranquilo. Esto es incómodo para todos, y es una pena porque era una zona muy concurrida a la que bajábamos muchos vecinos a pasear y a disfrutar del entorno", comenta González.

Sin avances

El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Infraestructuras, asegura que las escaleras se encuentran "en fase de reparación". Sin embargo, esta afirmación no convence a los vecinos, ya que en el lugar no se observan indicios de obras ni mejoras significativas. José San Roque, quien suele transitar la zona a diario, se muestra escéptico: "Llevan mucho tiempo diciendo que lo van a arreglar, pero aquí no se ve nada, no entiendo qué hace el Ayuntamiento".

Preguntado por el punto exacto en el que se encuentra esta supuesta reparación, el consistorio no ha ofrecido más detalles. Mientras tanto, las escaleras siguen deteriorándose y los vecinos continúan denunciando la falta de acción. "Toda la zona está descuidada, y cada vez se ve menos gente por aquí", lamenta María Castillo, quien señala que la falta de mantenimiento de este parque no se limita solo a las escaleras.