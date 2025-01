Más retrasos en las medidas contra el ruido: Barcala aplaza las ZAS de Alicante a febrero

Nueva fecha para la aprobación de las Zonas Acústicamente Saturadas en el entorno de la calle Castaños y en el Casco Antiguo de Alicante. El Ayuntamiento reconoce que la medida no estará lista esta semana, tal y como había anunciado, y confía en poder sacarla adelante a principios del mes de febrero.

Así lo ha anunciado el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, quien ha manifestado que la "intención" era poder aprobar las ZAS este mismo martes, tal y como se había comprometido quince días atrás: "No sabéis cómo me fastidia no cumplir mi palabra", ha señalado.

El también edil de Medio Ambiente ha aludido a problemas organizativos del equipo de gobierno, en la semana después de la celebración de Fitur en Madrid, y ha apuntado que se espera dar luz verde a las normativas finalmente la próxima semana, a principios de febrero.