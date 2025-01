La rectora de la UA teme la proliferación de universidades privadas con “bajo coste y mucho beneficio empresarial”

Coincidiendo con el 50 aniversario de la fundación de la Universidad de Alicante y tras semanas de plena actualidad y polémica por los estudios de Medicina, la rectora Amparo Navarro ha protagonizado el primer Foro Alicante de este año 2025. Durante sus respuestas a las preguntas del director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, la rectora ha manifestado su preocupación por la proliferación de universidades privadas “con bajo coste y mucho beneficio empresarial”, y también se ha referido a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que dio la razón a la UA con el grado de Medicina que recurrió la Universidad Miguel Hernández (UMH).

En este sentido, ha admitido que este contencioso, en el que la Generalitat se allanó, es decir, se retiró, posicionándose de facto con la parte litigante, fue “muy doloroso” pero que están muy contentos con el desenlacer, en el que tenían plena confianza, y que es momento de “tender puentes” con la UMH para ejecutar el acuerdo de las prácticas del grado sanitario en hospitales y centros de salud.

De hecho, la rectora ha explicado que este mismo miércoles se celebrará una reunión entre ambas instituciones en el campus de la UMH en Sant Joan para avanzar en este asunto, a la que asistirán por parte de la UA el vicerrector de Estudios y la coordinadora de grado de Medicina.

De sus palabras ha sido testigo el conseller de Educación, José Antonio Rovira, que ha asistido al Foro Alicante, de quien sin embargo se ha ausentado el rector ilicitano Juan José Ruiz.

Del tema de las universidades privadas, la rectora ha dicho en concreto que “me preocupa que el modelo español y europeo se esté revirtiendo, no a un modelo de universidad privada de excelencia y calidad, sino a uno que no tenga que soportar los estrictos controles de calidad que tiene la universidad pública. Se están creando privadas de poca calidad a bajo coste y alto beneficio empresarial, lo que no solo margina a la pública sino a quienes no tienen dinero para pagar una privada que además no es buena”.

En este sentido, reconoce que “no se pueden poner puertas la campo. Lo único que exigimos los rectores de las universidades públicas es que al menos los controles de calidad de las privadas sean igual de estrictos que los que se emplean con las universidades públicas, dado que estas no pueden elevar sus precios porque están sometidas a tasas públicas para dar oportunidad a todo el que quiera estudiar, lo que exige un buena financiación”.

Sobre las prácticas de los alumnos de Medicina ha indicado que nunca las consideró imposibles. “Cuando uno plantea una memoria es porque entiende que son viables. Creo que la Miguel Hernández ve con agrado la ampliación del número de hospitales universitarios”.

“Las prácticas de Medicina y Enfermería son complejas. También nos tendremos que sentar con la UMH para coordinarnos las prácticas de Enfermería (carrera que el Consell se ha comprometido a conceder a la Universidad Miguel Hernández), tal y como hemos hecho con el CEU y la Universidad Europea. Así lo hicimos con el máster de Educación que recuperó la UMH y cada año nos repartimos mil estudiantes”.

Este nuevo evento del Foro Alicante, titulado “Universidad de Alicante, cinco décadas al servicio de la, sociedad”, se ha celebrado en el restaurante El Maestral. Al desayuno coloquio han asistido numerosos representantes de la sociedad alicantina, desde empresas a entidades y otras organizaciones, que han escuchado a la que será máxima dirigente de la institución académica durante los próximos seis años tras revalidar su cargo recientemente.

Organizan el Foro Alicante Prensa Ibérica e INFORMACIÓN, con el apoyo de instituciones como la propia Universidad de Alicante, CEV, IMED Hospitales, Suma Gestión Tributaria, Balèaria, Carmencita, Benigar o Vectalia, entre otras instituciones. Al final del acto, el director de INFORMACIÓN ha recordado que la Universidad de Alicante recibirá una mención de honor en la gala de los premios “Importantes” que se celebrará el 20 de febrero por su medio siglo de vida.