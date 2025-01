El tiempo en Alicante: bajan las temperaturas y se esperan lluvias a final del día

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala en su previsión que la provincia de Alicante tendrá durante este miércoles intervalos nubosos, aumentando a cielo nuboso por la tarde sin que se puedan descartar precipitaciones débiles y dispersas a última hora.

En cuanto a las temperaturas, Aemet señala que las mínimas irán en ligero descenso y las máximas se mantendrán con pocos cambios. El viento soplará moderado de oeste girando a suroeste, moderado en el litoral y flojo con aumentos ocasionales de intensidad en el interior.

En la ciudad de Alicante el cielo estará cubierto durante todo el día y las temperaturas estarán torno a los 16ºC.

El tiempo en Elche

En Elche hoy el cielo estará cubierto y las máximas no pasarán de los 17ºC.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, hoy estará el cielo también cubierto con termómetros en torno a los 14ºC. No se descartan lluvias débiles por la noche.

El tiempo en Elda

En Elda no lucirá el sol en todo el miércoles aunque no se esperan lluvias. Los termómetros no pasarán de los 14ºC.

El tiempo en Torrevieja

Hoy en Torrevieja habrán nubes y claros que se alternarán durante toda la jornada con temperaturas en torno a los 16ºC.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela el cielo estará cubierto durante la totalidad del día y los termómetros no pasarán de los 16ºC.

El tiempo en Alcoy

Hoy en Alcoy, como en el resto de la provincia, el cielo estará cubierto y las temperaturas no pasarán de los 12ºC.