La zona azul de Alicante está en un "limbo legal": este es el motivo por el que el PSOE pide suspender las multas de la ORA

Alicante podría quedarse sin zona azul y naranja de aparcamiento ni grúa para retirar coches. Esa es la advertencia que lanzó este miércoles Ana Barceló, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, al señalar que la cuarta y última prórroga del contrato con la prestadora del servicio finalizó el 25 de enero.

El Consistorio llegó a anunciar otra extensión del servicio el pasado 24 de enero, sin embargo, Barceló señaló que "no existe posibilidad alguna de prórroga" y que, por tanto, la ciudad está en "un limbo en el que no existe cobertura legal para poder seguir prestando el servicio". No obstante, fuentes municipales aclaran que el aparcamiento regulado y la retirada de vehículos continúan "plenamente vigentes en las mismas condiciones en que se venían prestando hasta ahora".

El contrato de la ORA y del servicio de retirada de vehículos, que entró en vigor en septiembre de 2013, tuvo una duración de 8 años y se extendió hasta los 10 por las dos prórrogas anuales contempladas en el pliego. Tras ello, también contó con dos ampliaciones por recuperación de inversiones, la primera de 204 días con motivo de los ingresos perdidos durante la pandemia, y otra de 248 días, aprobada el 22 de mayo de 2024, para compensar la inversión que realizó la UTE concesionaria en ampliar las zonas reguladas al barrio de Carolinas.

Esa última ampliación finalizó, efectivamente, este 25 de enero. El contrato firmado hace más de 11 años ya agotó sus dos prórrogas, y sin más recuperaciones de inversiones que justifiquen otra ampliación, el último argumento que establece la Ley de Contratos del Sector Público es la prórroga forzosa. Para ella hay que cumplir varias condiciones, entre las cuales está que el Ayuntamiento hubiese publicado, tres meses antes del final del contrato originario, el anuncio de licitación del nuevo contrato, máxima que no se ha cumplido.

Incertidumbre sobre las sanciones

Por ello, la portavoz socialista denunció que, aparentemente "no se podría aplicar el régimen sancionador previsto en la normativa", por lo que solicitó al alcalde, Luis Barcala, la suspensión de la ordenanza reguladora de tarifas y sanciones -la ORA-, y además, la dimisión del concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, por su "falta de diligencia".

Asimismo, Barceló ha reclamado al regidor que presente lo antes posible un informe jurídico que aclare qué va a ocurrir y a qué consecuencias se enfrentan los posibles infractores de la ordenanza en este periodo. “El gobierno de Barcala ha generado un caos por su falta de planificación", sentenció, para añadir que el alcalde "ha tenido siete años para impulsar el pliego de condiciones para el nuevo contrato, pero no ha hecho nada".

Sin embargo, desde el Ayuntamiento insistieron en que, aunque el contrato ha finalizado, "el servicio se mantiene hasta que se adjudique el nuevo contrato", tarea que esperan completar en este primer semestre del año.

A falta de mayores explicaciones de la Corporación local sobre la base jurídica para que el servicio siga en marcha, cabe señalar que también existe la opción de que el contratante dicte una resolución en la que imponga al contratista una "orden de continuidad" basada en el interés público. Extensión irregular que, sin embargo, puede ser recurrida por la empresa prestadora del servicio.

Antecedente en Orihuela

En enero de 2022, Orihuela vivió una situación que guarda parecido con las actuales dudas sobre la vigencia del servicio de la ORA de Alicante. En ese caso, el contrato concluyó habiendo agotado sus dos prórrogas, sin que el Ayuntamiento oriolano llegara a tiempo a iniciar la nueva licitación. La concejalía de Infraestructuras quiso hacer una prórroga in extremis, pero el rechazo de los informes de Secretaría e Intervención acabó obligando al entonces alcalde de Orihuela a suspender la tasa por el estacionamiento de vehículos.

El ínterin entre el final del contrato originario y la entrada en vigor del nuevo duró más de cinco meses en los que esta ciudad de la Vega Baja no tuvo parking regulado. Una situación que, se temen desde el PSOE de Alicante, muy seguramente se repita con la zona azul y naranja de la capital de la provincia.