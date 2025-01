Cárcel por desobediencia para el dueño de la escombrera irregular de Fontcalent en Alicante

Seis meses de prisión por «desobediencia continuada». Es la condena que el Juzgado de lo Penal número 7 de Alicante ha impuesto al propietario de Llegando a la cima S. L., la empresa que gestionaba un vertedero de escombros en Fontcalent. En concreto, el magistrado le halla culpable de haber incumplido en repetidas ocasiones precintos policiales establecidos después de que el gobierno local decretase el cese de la actividad.

Según se recoge en la sentencia, en octubre de 2018, el Ayuntamiento de Alicante requirió a la compañía que suspendiese la actividad de la planta de residuos por carecer del correspondiente instrumento de intervención ambiental, apercibiéndole de que, en caso de incumplimiento, se procedería al precinto de las puertas de acceso a las instalaciones.

El empresario ignoró las órdenes del Ayuntamiento

Pese a ello, en mayo de 2019, agentes de la Policía Local comprobaron que continuaban las actividades por parte de la mercantil, encontrándose varias personas trabajando, junto con una excavadora en funcionamiento. Desde la concejalía se volvió a ordenar que se acatara la orden de suspensión.

De acuerdo con la sentencia, el precinto material se ejecutó en junio de 2019, con Adrián Santos Pérez al frente de Urbanismo. Sin embargo, el responsable de la empresa «ordenó a sus empleados que continuaran con la actividad», actuando «en pleno conocimiento de los decretos» que reclamaban el cese de la actividad. Una situación que se repitió semanas después, volviendo a precintar las instalaciones en el mes de julio, e incumpliéndose igualmente dicho precinto, como pudieron constatar agentes de la Policía Local nuevamente.

Durante el procedimiento judicial, tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Alicante, defendieron que el encausado «desoyó de forma reiterada las órdenes municipales en su condición de administrador de la mercantil Llegando a la Cima S. L.», continuando con la actividad «pese a ser conocedor de esas órdenes, con rotura en dos ocasiones del precinto» de las instalaciones.

El magistrado rechaza los argumentos de la defensa

La defensa, por su parte, reclamó la absolución alegando que la mercantil sí disponía de autorización para ejercer su actividad, de acuerdo con un auto del Tribunal Superior de Justicia. Una tesis que el magistrado descarta tajantemente, al no adjuntarse dicho documento al procedimiento: «No puede pretender seriamente la defensa que este juzgador llegue siquiera plantearse acoger un alegato exculpatorio que tiene como base una resolución judicial que no se aporta», sostiene el juez. Quien, además, duda del contenido del supuesto documento: «La única conclusión plausible que cabe concebir es que no se ha aportado porque su contenido no es hábil, en realidad, para sustentar la tesis exculpatoria formulada con base en la misma». De hecho, el titular del juzgado llega a catalogar en la sentencia que la defensa pretende que «realice lo que no sería más que un auténtico acto ciego de fe».

Tras analizar los argumentos de ambas partes, el magistrado apunta que «es indiscutible el incumplimiento en que el encausado incurrió respecto de dichas órdenes», así como que dicha actuación fue llevada a cabo de forma «consciente y deliberada». Sobre la penalidad de las acciones, se estima que «la gravedad de los hechos que se declaran probados justifica sobradamente la opción por la pena más aflictiva, esto es, la de prisión».

Atenuante por retrasos en el procedimiento

Por todo ello, en la sentencia se detalla que «la pena que finalmente resulta imponible por el delito del que es autor el encausado es la de prisión de 7 meses y 15 días a 9 meses y 22 días». Una condena que, finalmente, se ha visto reducida a seis meses por la atenuante de «dilación indebida», ya que el procedimiento judicial se ha extendido durante más de cinco años y tres meses, por motivo de la acumulación de trabajo y la existencia de causas preferentes en los juzgados, causas no imputables al condenado.

Contra la decisión, no obstante, cabe recurso. Fuentes cercanas al administrador de la mercantil consultadas por INFORMACIÓN señalaron ayer que dicho derecho se ha ejercido por parte de la defensa.

