Los sindicatos afirman que se han recortado 763 puestos de profesorado

Los sindicatos de enseñanza afirman que la Conselleria de Educación ha recortado 763 puestos de profesores en la Comunidad Valenciana. Aseguran que así lo han admitido responsables autonómicos este jueves durante la mesa sectorial en la que se les ha entregado el borrador de la nueva orden de plantillas para el curso 2025-2026, con la que se pretende dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que le obliga a contratar 1.900 profesores.

Esta norma que determinará las plantillas de profesorado es la que ha comenzado a negociar el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, quien ha acordado con los sindicatos reunirse en próximos días para abordar aspectos concretos de la nueva propuesta. Asimismo, ha recordado que el acuerdo de plantillas actual termina en verano de este año.

Criterios por etapas

La orden de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo propone una nueva distribución del profesorado de acuerdo con unos criterios determinados para cada una de las etapas o modalidades educativas de las enseñanzas de la Comunidad Valenciana, según informa el Consell.

Esta decisión llega en plena polémica por el rechazo de la actual Conselleria a acatar el acuerdo de plantillas firmado por el Botànic en 2023. Los sindicatos denunciaron a Educación y ganaron: el TSJ dictó unas medidas cautelares en septiembre del año pasado que obligaban a José Antonio Rovira a contratar los 1.900 docentes de Secundaria que faltaban.

Sentencia en firme

A pesar de la sentencia en firme, "el conseller no ha contratado ni un solo docente en 4 meses, alargando lo máximo posible los tiempos judiciales. Primero, alegó que no sabía cómo tenía que aplicar la sentencia, luego dijo que la aplicaría gradualmente a partir del 9 de enero, y después que lo haría a partir del 16. Pero no lo han hecho. Con esta orden se sustituirán los acuerdos denunciados el curso pasado por la Generalitat pero que continúan en vigor gracias a los autos ganados por los sindicatos en el TSJ", explican desde el STEPV.

Según ha explicado su coordinador de Acción Sindical, Marc Candela, los responsables educativos han facilitado en la cita de este jueves los datos del número de profesores que no han sido contratado este curso 2024/25 al no aplicarse los acuerdos.

"En concreto son 175 en el cuerpo de maestros y 642 en Secundaria y FP. En total 817 docentes menos. Como se dotaron 54 docentes más en los centros de educación infantil 0-3 años, que no estaban previstos en los acuerdos, el cómputo global es de 763 docentes menos, según ha informado la conselleria. También han explicado que este recorte representa menos del 2% de la plantilla total de profesorado de unos 69.000 docentes actuales y un coste de unos 44 millones de euros".

Imagen de la mesa sectorial sobre las plantillas docentes celebrada entre la Conselleria de Educación y los sindicatos / INFORMACIÓN

Presión sindical

El sindicato señala que su presión ha conseguido que se aplace la negociación de la orden de plantillas docentes y que han planteado que la base son los acuerdos denunciados y que no aceptarán ningún recorte de profesores.

"Educación ha organizado un buen sainete con la no aplicación de los acuerdos y el revés que le han supuesto los autos del TSJ, con los cuales no contaban, para recortar cerca de 800 puestos de trabajo de los 69.000 docentes del sistema educativo y ahorrarse 44 millones de euros, que para un departamento que trabaja con un presupuesto de casi 7 mil millones de euros es una cifra perfectamente asumible. No vale la pena un enfrentamiento y una ruptura con los sindicatos por estas cifras irrisorias. Educación tendría que reflexionar si le interesa mantener este enfrentamiento con los sindicatos y la comunidad educativa con una orden que, previsiblemente, consolidará los recortes de este curso 2024/252", ha dicho Candela.

Modelo moderno

Por su parte, el director general de Personal Docente ha señalado tras la reunión que “se han determinado criterios para cada una de las etapas con el objetivo de ofrecer un modelo gestión de recursos humanos eficiente y moderno que ofrezca una respuesta educativa de calidad. La conselleria propone una orden que dé estabilidad a la determinación del profesorado”.

“La nueva normativa responde a las necesidades actuales de los centros educativos y les dota de mayor autonomía para que los directores puedan elegir la especialidad de los docentes. De este modo se da la posibilidad al centro de dar más coherencia a su proyecto educativo”, ha añadido Ortega.

Desde la Conselleria de Educación indican que se apuesta por el diálogo social, por eso se trabaja de manera conjunta con los agentes sociales para alcanzar acuerdos que permitan mejorar la calidad educativa y garantizar una respuesta educativa adecuada a todo el alumnado.

Suscríbete para seguir leyendo