Barcala defiende el descenso de las cuentas de Alicante: "El presupuesto realmente crece"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, tira de calculadora para defender los presupuestos municipales. El borrador impulsado este jueves por el gobierno popular recoge un descenso del 3,3 % en el total y recorta las inversiones casi a la mitad. Sin embargo, el regidor matiza que y sostiene que las cuentas "realmente crecen".

Así lo ha manifestado el propio Barcala, en la primera comparecencia pública tras dar luz verde en Junta de Gobierno a las cuentas municipales. "El año pasado a los ingresos directos y las transferencias se sumaba un préstamo de casi 50 millones", ha recordado. En este ejercicio, el préstamo previsto es de menos de 5 millones, por lo que, según el dirigente popular, "La diferencia, si descontásemos ese crédito del año pasado, es que en términos absolutos el presupuesto tiene 11 millones menos, pero en términos relativos si comparásemos sin préstamo, crece respecto al del año pasado".

En concreto, el borrador elaborado por el Partido Popular incluye un gasto total de 347.219.019 euros, lo que supone esa disminución de en torno a 11 millones señalada por el alcalde respecto al año anterior. Esta «rebaja» se traducirá principalmente en un descenso de las inversiones, que se recortan casi a la mitad en un solo ejercicio, pasando de 46 millones para nuevos proyectos a reservar únicamente 25 millones a este fin durante 2025.

Respuesta al interventor

También ha respondido Barcala al interventor municipal, Francisco Guardiola, quien ha vuelto a afear al equipo de gobierno de Luis Barcala las prácticas que ya criticó en su informe sobre el presupuesto de 2024, las cuales no han sido atendidas por el ejecutivo popular. Principalmente, el alto funcionario señalaba en su documento que el Ayuntamiento no tiene necesidad de endeudarse a través de préstamos privados, cuatro desde que Barcala es alcalde de la ciudad.

Por su parte, el regidor ha señalado que lo importante es que el alto funcionario "ha emitido un informe que dice que el presupuesto es correcto y que vaya para adelante". Lo demás, sostiene Barcala, "son opiniones, punto". Sobre el uso de los préstamos, el líder popular argumenta que son "una herramienta a disposición" y asegura que respeta "si le gusta o no le gusta al interventor o a cualquier otra persona". "Como podemos utilizar esas herramientas pues las utilizamos (...) no solo es una fórmula perfectamente válida sino que es además recomendable", ha zanjado el alcalde.

En cuanto a los motivos para recurrir al crédito bancario pese a contar con las cuentas saneadas, el dirigente considera que "lo que permite es no estar sujeto a la temporalidad del presupuesto", de tal manera que "cuando llega el 31 de diciembre se puede seguir ejecutando obra porque se está financiando no mediante presupuesto sino mediante financiación externa". Preguntado sobre si ese problema se podría resolver igualmente aprobando los presupuestos antes de fin de año (algo que no sucede desde tiempos de Sonia Castedo), Barcala rechaza esa tesis: "La ingeniería financiera es mucho más compleja que algo tan simple. Lo único que te permite es que las partidas que vayan a cargo de presupuesto ya sepas cuáles son y se pongan en marcha a 1 de enero".