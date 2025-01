Desokupa amenaza con desalojar a una familia en Alicante: "Estamos en un sinvivir"

Desde hace un mes, la vida de Isabel y Miguel García, junto a sus tres hijos, se ha convertido en un "sinvivir". La familia, que lleva trece años residiendo en una vivienda alquilada en el barrio alicantino de Florida Portazgo, se enfrenta desde hace un mes y medio a una amenaza de desalojo por parte de una empresa de desokupaciones contratada por la propietaria del inmueble. Pese a no ser okupas y haber cumplido con el pago su alquiler de forma regular, se encuentran en una situación de incertidumbre ante el acoso que denuncian estar sufriendo.

Situación

Según explican, la dueña de la vivienda les comunicó hace un mes que su primo necesitaba el piso, motivo por el cual no se les renovaría el contrato al finalizar el mes de enero. Poco después, comenzaron a recibir llamadas y mensajes de la empresa de desokupación instándoles a abandonar el domicilio. "Me llaman las 24 horas del día al teléfono móvil, me mandan mensajes y vivimos con miedo de dejar la casa vacía. Mi mujer y yo hacemos turnos para salñor de casa y en Navidad no pudimos ir ni a casa de mi madre", lamenta Miguel García, quien cuenta como instaló un sensor de movimiento en el rellano tras recibir notas de la empresa de desokupación en la puerta de su vivienda y en la de su vecina.

El acoso se ha intensificado en los últimos días, llevando a la familia a intentar denunciar la situación ante la Policía Nacional, aunque sin éxito. "Nos dijeron que no veían amenazas claras, pero no sabemos que más podemos hacer. Este jueves nos mandaron un mensaje y nos dijeron que vendrían estos días a intentar echarnos. Igual no vienen, pero eso hace que vivas con mucha preocupación, no puedes dormir. Nosotros no somos okupas, llevamos aquí trece años pagando el alquiler y queremos seguir viviendo en nuestra casa", añade García.

Isabel y Miguel, el balcón de su vivienda a la espera de que llegara la empresa de desokupación. / ÁXEL ÁLVAREZ

Momentos de tensión

Por su parte, Isabel señala que estos días atraviesan momentos de mucha angustia al no saber qué podrá pasar. "Estamos muy nerviosos y muy asustados. Los dos niños que van al instituto se han ido sin saber qué habría cuando volvieran. Llevamos aquí trece años pagando el alquiler religiosamente, tenemos el contrato y no entendemos por qué quieren echarnos con amenazas. Es un sinvivir para nosotros", asegura Isabel.

Pese a la amenaza que la familia había recibido a través de mensajes, la mañana transcurrió con relativa calma en el barrio en el que se encuentra la vivienda. En torno al mediodía, un coche con personal de la empresa de desokupación llegó a la zona: "Llamaron a timbres de vecinos y estuvieron en un bar cercano", explica una testigo.

La portavoz del Sindicat de Barri de Carolines, Elena Bronchalo, explica que la familia aún tenía margen para negociar la renovación del contrato, pero la propietaria optó por contratar directamente a una empresa de desocupaciones. "Este viernes nos dijeron que iban a hacer lo que ellos llaman un 'control de acceso', para que si alguien salía de la casa no pudiera volver a entrar, y les dijeron que venían de parte de la Policía Nacional. Eso es mentira, es una técnica de intimidación, porque la Policía nunca va a llamar a este tipo de empresas, y menos sin una denuncia de por medio", asegura Bronchalo.

Preocupación en el vecindario

Además, la preocupación entre los vecinos es evidente. "Les han dicho que se tienen que ir porque la dueña quiere cederle el piso a su primo, pero parece una excusa", comenta Mari Carmen Guerrero, vecina de la familia. "No han hablado con ellos, directamente han llamado a estos matones. Isabel y Miguel llevan trece años pagando su alquiler, la luz, el agua... ¿A dónde van a ir con tres hijos, si casi no hay pisos de alquiler?", subraya Guerrero

Mientras la incertidumbre se mantiene, la familia busca una solución para evitar verse en la calle. "No pedimos nada gratis, solo queremos seguir viviendo donde siempre hemos vivido", concluye Miguel.