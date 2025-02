Aviso para los padres: los niños de Alicante no tienen clase este día de febrero

El año 2025 trae consigo varios días festivos en España, algunos de carácter nacional y otros específicos de cada comunidad autónoma e incluso locales. Ahora que ya hemos dejado atrás enero, repasemos los festivos que aún están por celebrarse en lo que queda del año en la ciudad de Alicante.

En Alicante todavía nos queda por disfrutar estos festivos recogidos en el calendario laboral:

19 de marzo: Día del Padre

Día del Padre 18 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo 21 de abril: Lunes de Pascua

Lunes de Pascua 1 de mayo: Día de los Trabajadores

Día de los Trabajadores 23 de junio: Festivo de Hogueras

Festivo de Hogueras 24 de junio: Día de San Juan

Día de San Juan 15 de agosto: Asunción de la Virgen

Asunción de la Virgen 9 de octubre: Día de la Comunidad Valenciana

Día de la Comunidad Valenciana 12 de octubre: Fiesta Nacional de España

Fiesta Nacional de España 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos 6 de diciembre: Día de la Constitución Española

Día de la Constitución Española 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción 25 de diciembre: Navidad

Los días 23 y 24 de junio son los festivos locales decretados por el Ayuntamiento de Alicante.

Calendario escolar de Alicante

El calendario escolar de Alicante para el curso 2024-2025 también establece algunos festivos que no necesariamente coinciden con los días no laborables de los padres. En este caso el 19 de marzo también será festivo pero ya en abril comienzan las vacaciones Semana Santa que comenzarán el martes 15 de abril. Los niños volverán al colegio el lunes 28. De este periodo festivo los días 15 y 16 son festivos a propuesta del Consejo Escolar Municipal.

Ya en mayo, el jueves 1 es festivo pero también el viernes 2, por lo que los niños harán puente pero los padres no. Las clases en Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional del mes de junio finalizarán el miércoles 18.

Festivo para el Carnaval de Alicante

El día que quizá muchos padres no saben que es festivo en los colegios es el 28 de febrero. Este último día de mes se celebra el viernes de Carnaval y los niños no tendrán clase ya que es el tercer día festivo propuesto por el Consejo Escolar Municipal. Así que muchos padres ya tendrán que comenzar la organización o logística para poder atender a los más pequeños en el caso de que no tengan la suerte de poder cogerse ese día libre en el trabajo.