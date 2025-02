Problema en la FP: faltan empresas para las prácticas de 35.000 alumnos

La Formación Profesional (FP) encara el nuevo año sumida en una auténtica odisea por la insuficiente oferta de empresas dispuestas a acoger las prácticas del aluvión de alumnos que han apostado por estos estudios. El ascenso meteórico de estudiantes que eligen aprender una profesión en la provincia (3.600 más que el curso pasado), junto a la entrada en vigor de la nueva ley del Gobierno, que obliga a que la formación en los centros de trabajo se realice desde el primer curso, se ha convertido en un quebradero de cabeza para los equipos directivos de los centros educativos porque les está resultando una misión imposible hallar empresas para todos. Y es que este año más de 35.000 alicantinos van a tener que formarse en el mercado laboral, frente a los 14.984 que lo hicieron el curso pasado.

Este panorama está generando preocupación en diferentes comunidades autónomas por los mismos factores: el tirón de la FP, unida al auge de los centros de estudios privados, y el recelo de las empresas a recibir a estudiantes que ni siquiera han cumplido la mayoría edad (en el caso de los ciclos básicos y medios) o a chavales que prácticamente acaban de comenzar a formarse.

Precisamente, esa incertidumbre fue puesta de manifiesto este lunes entre el profesorado de más de una quincena de centros, durante unas jornadas celebradas en el IES Doctor Balmis de Alicante, bajo el nombre «Nodo del talento joven», a la que asistieron más de 50 docentes de distintas familias profesionales de la provincia, así como representantes de empresas, asociaciones e instituciones públicas.

El evento, organizado por la Dirección General de FP, junto con el centro educativo, busca acercar los jóvenes a las empresas y, de paso, fomentar el desarrollo de todos los cambios que incluye la nueva ley en los institutos, tal y como señaló Joan Femenía, de la Conselleria de Educación, quien reconoció que «todos los cambios son complicados y que eso (la nueva norma) implica cambiar la forma de trabajar y de organizarse».

«El principal desafío que tiene ahora mismo la FP es convencer a las empresas de la necesidad de que exista una colaboración para las prácticas, sobre todo con el alumnado más pequeño que es donde está el principal reto ahora mismo», afirmó a este diario Vicente Martínez, coordinador del programa Innovatec del IES alicantino, quien apeló a un cambio de mentalidad para poder gestionar este escollo que tienen buena parte de los centros educativos, tal y como compartieron los asistentes durante el encuentro.

Para sortear estas reticencias, por parte de las empresas, hay institutos que han apostado por posponer las prácticas a que el curso esté lo más avanzado posible, incluso en el último mes y medio previo a que finalicen las clases, con el fin de que los estudiantes de primero tengan más conocimientos y sean aceptados por parte de las mercantiles.

Ante esta problemática, el coordinador del Doctor Balmis destacó la importancia de este tipo de foros para que los centros educativo cuenten con nuevas estrategias para conseguir esa formación en el mercado laboral.

«En lugar de pedir a las empresas que nos cojan a los alumnos para formarlos, tenemos que apostar por informarles de que nuestro alumnado puede aportarle algo y que, a cambio, va a recibir a estudiantes con conocimientos sobre su empresa y sus necesidades», explicó Martínez.

Los más perjudicados

En concreto, los ciclos de Informática, donde más ha crecido la matriculación en los últimos años, son los principales perjudicados por la falta de oferta para las prácticas que tendrán que desarrollar de aquí al mes de junio.

Varios institutos de la provincia ya admitieron en diciembre que las empresas de este sector no quieren alumnos de primero, bajo el argumento de que no han tenido tiempo de haber adquirido los conocimientos básicos y de que no les compensa dedicarles tiempo para explicarles los programas que están utilizando.

Otro de los mensajes que están recibiendo los centros es que se abstengan de mandar a menores de 18 años por «miedos legales», apuntan directores consultados por este diario, lo que agrava todavía más las dificultades para poder cumplir con la nueva ley.

Además de Informática, en especialidades como Comercio y Marketing también se están encontrando con muchos problemas para lograr centros de trabajo. Equipos directivos han venido advirtiendo de que no hay suficientes empresas para todos y no quieren coger a gente tan joven tampoco en este sector.

Es más, se encuentran con que las grandes empresas ponen más pegas y quieren hasta un curriculum para preseleccionar alumnos que vayan a hacer las prácticas, algo que no ocurre con los ciclos formativos socioculturales o de servicios a la comunidad porque hay más instituciones públicas donde es posible hacer prácticas.

Frente a las dificultades que están sufriendo ciertas modalidades hay, otros sectores, que en cambio, están sedientos de mano de obra y de captar a alumnos para realizar prácticas, con la vista puesta en que al finalizar los estudios se queden, como es la Electricidad y la Electromecánica.

Con ello, ante los recelos que despierta el nuevo modelo de FP del Gobierno central, desde los institutos coinciden en que será necesario un tiempo de adaptación para que con los años pueda asentarse esta Formación Profesional Dual y palpar sus beneficios.

Los institutos ofrecen soluciones a los retos del mercado laboral Cara a cara con las empresas para conocer sus necesidades reales con el objetivo de formar específicamente a los alumnos en esos retos. Con esta filosofía, profesores de Formación Profesional (FP) de la provincia de Alicante participaron este lunes en el Nodo de talento joven en el instituto Doctor Balmis. El objetivo fue conectar a las firmas del territorio con el talento de la comarca desde los centros educativos a través de una metodología pionera en la Comunidad Valenciana, según el departamento autonómico. Todo ello en un contexto de profundos cambios en este tipo de enseñanza, como consecuencia del primer año en vigor de la ley que convierte en dual estos estudios desde el primer curso. «Si los alumnos se encargan de buscar soluciones ante los retos empresariales, por un lado, sirve para aumentar su motivación y, por otro lado, sirve para que los centros educativos ofrezcan un valor añadido a las mercantiles para que sus estudiantes puedan desarrollar allí sus prácticas formativas», explicó Jon Zamora, director de la Fundación Emplea, encargada de impartir las sesiones. Así, profesores agrupados por especialidades mantuvieron encuentros personalizados con diferentes empresas, instituciones públicas y asociaciones para conocer sus retos y plantearles estrategias. Firmas como BMW, la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (Jovempa), Alicante Autobuses Urbanos, Solitium, entre otras, participaron en la jornada matutina celebrada en Alicante, la cual se llevará a cabo esta semana en otros puntos de la Comunidad Valenciana. La idea del programa es que las empresas sean de diferentes sectores para que puedan ayudar a tener un mayor contacto con los centros educativos. Y es que, pese a que se están dando reticencias entre algunas mercantiles a recibir a estudiantes de FP para desarrollar prácticas por estar en el primer curso, también se da la circunstancia de que hay negocios que tienen dificultades para encontrar personal cualificado y un relevo generacional, por lo que la FP se convierte en la aliada perfecta para buscar a los profesionales que necesitan. «Muchas empresas tienen problemas para acceder a la mano de obra y se acercan a los institutos, a través de estos programas formativos, con los que consiguen llegar, directamente, a los alumnos», aseguró Zamora.

