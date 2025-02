Toni Pérez pone fecha al Palacio de Congresos de Alicante y Mazón sigue sin concretar la aportación de la Generalitat

Los pasos para que el Palacio de Congresos de Alicante se ponga en funcionamiento se van dando poco a poco. Este lunes, el presidente de la Diputación, el popular Toni Pérez, ha puesto fecha para la finalización de la obra y también ha anunciado que la licitación de la ejecución del proyecto en los terrenos del puerto está previsto que tenga lugar a partir de la primavera del próximo año 2026, una vez que Puertos del Estado haya aprobado el plan especial para su actividad, en los muelles 7 y 9.

Las declaraciones de Pérez se han producido durante el acto de entrega de premios a los ganadores del concurso internacional de proyectos para la construcción de la infraestructura, cuyo resultado se conoció el 22 de abril, ganando entre las 121 propuestas que se presentaron el proyecto “San Carlos”. En la entrega de premios, que se se ha retrasado hasta este lunes por la dana, también han estado presentes el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; y el presidente presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez.

Visitas anteriores

Al igual que hizo durante su visita a la Diputación del pasado 25 de octubre, y como manifestó en su primera visita al Ayuntamiento de Alicante como presidente de la Generalitat, en julio de 2023, Mazón ha vuelto a anunciar que la Generalitat se va a implicar en la promoción, la gestión y la financiación del Palacio de Congresos. Como en aquellas dos ocasiones, no ha concretado la aportación económica de la Generalitat para la construcción del inmueble, que debería salir de un convenio que se establezca cuando se ponga en marcha el órgano gestor compuesto por las administraciones participantes.

Mazón no ha querido dar una cifra al no estar todavía establecido el plan de obras. “Cada paso que damos es sólido. Arbitraremos los presupuestos necesarios cuando esté cerrado el plan de obras, que es la siguiente fase. Resulta absurdo inventarse partidas presupuestarias cuando no está cerrado”, ha manifestado al respecto.

Tras el acto, el presidente de la Diputación ha atendido a los medios y, ante el hecho de que la licitación de la obra está prevista para a partir de la primavera del próximo 2026, se le ha preguntado por si cree que el Palacio de Congresos estará construido en esta década o habrá que esperar a la próxima.

“Estará en este primer tercio del siglo XXI. En 2030 debería estar perfectamente operativo. Está vinculado a una serie de hitos y hay que ser prudente. Hay trámites que oscilan entre los tres y los seis meses. El cálculo es que para la primavera de 2026 esté todo preparado para iniciar la licitación”, ha afirmado Pérez. El dirigente popular también ha recordado que una vez que se produzca la adjudicación a la empresa constructora, el proyecto tiene 30 meses de ejecución.

Fecha clave

El hecho de que el presidente de la Diputación situé como fecha clave el final del primer trimestre del próximo año se debe a toda la tramitación administrativa que se tiene que llevar a cabo para desarrollar los terrenos en los que se ubicará la infraestructura, en las explanadas de los muelles 7 y 9 de la zona de Levante, próximo al centro comercial Panoramis y las instalaciones de Distrito Digital, en la primera fachada marítima dentro del puerto.

El pasado 16 de diciembre se aprobó la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP), el documento que define los espacios destinados al Palacio de Congresos y que deberá ser ahora refrendado por Puertos del Estado y, posteriormente, aprobado por el Ministerio de Transportes. Tras la aprobación inicial de la DEUP, se inició también la tramitación del Plan Especial del Puerto. Entre las etapas más inmediatas, destaca la Evaluación Ambiental Estratégica, un requisito indispensable que Pérez ha dicho esté lunes que estará resuelto de forma “inminente”. A continuación, se llevará a cabo una modificación simplificada del Plan Especial. En total, se prevé que todas las gestiones culminen entre febrero y marzo de 2026, permitiendo entonces el inicio de las obras.