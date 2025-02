Limitaciones en la línea de autobús al aeropuerto para mejorar la eficiencia

Un cambio en busca de la mejora en el servicio de transporte en autobús al aeropuerto. La línea C-6, que enlaza desde años la ciudad de Alicante con el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, ha dejado de efectuar paradas en la avenida de Elche, en la parada ubicada frente a la EUIPO, para trayectos desde o hacia la ciudad. La decisión busca optimizar el servicio y garantizar que los viajeros con destino al aeropuerto tengan acceso sin inconvenientes al servicio de autobús, que depende de la Conselleria de Transporte.

Motivos

Esta modificación responde a la necesidad de mejorar la operatividad de la línea, que hasta ahora presentaba problemas de saturación en determinados momentos del tramo. Precisamente, esta línea era utilizada por muchos pasajeros para realizar desplazamientos urbanos dentro de Alicante, tanto para acudir a su puesto de trabajo como a su centro educativo. Como consecuencia de su popularidad para servicios que no estaban relacionados con su fin último, los autobuses solían ir llenos, especialmente en paradas como la que se encuentra a la altura de la estación de tren de Alicante, dificultando el acceso a quienes realmente necesitaban llegar al aeropuerto.

Nueva forma de uso

Para evitar estos inconvenientes, a partir del lunes 3 de febrero, los usuarios que deseen trasladarse a la EUIPO desde Alicante deberán utilizar las líneas 27 Alicante-Urbanova o el servicio Alicante-Santa Pola. En el trayecto contrario, los pasajeros que anteriormente tomaban la C-6 en la EUIPO con destino al centro de Alicante también tendrán que optar por estas alternativas.

La medida implica un ajuste importante en la operatividad de la línea C-6, se mantiene la posibilidad de bajar en la parada de la EUIPO si el viajero viene desde el aeropuerto o desde fuera de Alicante, pero ya no estará permitido subir en esa estación para dirigirse a la ciudad. Asimismo, no se podrá acceder al autobús en Alicante con la intención de bajar en la parada de la EUIPO, ya que el autobús no realizará parada en esta estación.

Alternativa

La línea 27 Alicante-Urbanova conecta el centro de la ciudad con Urbanova y cuenta con paradas estratégicas como Luceros, Óscar Esplá, Puerta del Mar o Playa del Postiguet, entre otras. Algunas salidas de lunes a viernes incluyen paradas adicionales en la EUIPO, Ciudad de la Luz y el Polígono Agua Amarga.

En cuanto a los horarios, la línea 27 opera desde las 6:15 hasta las 21:25 con salidas desde Luceros, mientras que desde Urbanova los servicios inician a las 6:50 y finalizan a las 22:00. Se recomienda a los usuarios consultar los horarios actualizados en la página oficial de Vectalia para evitar inconvenientes.