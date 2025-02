Revolución en literatura: docentes obligan a poner más escritoras en la Selectividad

Rechazo a que las mujeres también estén silenciadas y olvidadas en la Selectividad. La lluvia de quejas del profesorado de Lengua y Literatura obligará a que los alumnos de Bachillerato tengan que estudiar a más escritoras. La comisión de la asignatura de Castellano de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de la Comunidad Valenciana ha tenido que rectificar por la escasa presencia de autoras en las obras literarias propuestas para el examen del curso que viene. Será el primer año en el que dejarán de estudiarse solo a Federico García Lorca, Bueno Vallejo y Carmen Martín Gaite, quienes llevan saliendo desde la convocatoria del 2019-2020.

Con el nuevo modelo de examen de 2025-2026, cada instituto ha tenido que elegir tres escritores de la lista confeccionada por especialistas representantes de las cinco universidades públicas valencianas.

El malestar ha surgido porque esa comisión había propuesto de manera inicial 10 obras, de las cuales solo una tenía firma de mujer, en concreto, la de Emilia Pardo Bazán. El resto, siete eran de hombres (Leopoldo Alas Clarín, Miguel de Unamuno, Gabriel García Márquez, Alberto Conejero, Miguel Mihura, Pablo Neruda y Fernando Arrabal) y dos antologías, que ninguna recogía a una escritora. En el encabezado de la encuesta que han recibido los profesores de Bachillerato, los organizadores de la PAU pedían «elegir una lectura por bloque (narrativa, poesía y teatro). Procure que la selección sea equilibrada. Una de las tres lecturas debe haber sido escrita por una mujer».

Sin embargo, con esos condicionantes la única mujer que se aseguraba salir era la única que aparecía en la propuesta. No había más opciones, pese a que la nueva Selectividad, anunciada por el Ministerio de Educación como más «competencial», los alumnos van a tener que estudiar desde el siglo XIX hasta la actualidad, según docentes consultados. «Con la eclosión de escritoras y de artistas que hubo en el siglo XX, que llegaron a tener la misma presencia que los varones hasta que llegó el franquismo, no es posible que tengamos que condenar al estudiantado a no conocerlas, como nos ocurrió a muchos. Las escritoras tuvieron tanta calidad como los escritores, pero fueron silenciadas y olvidadas», afirma Raquel Hernández, profesora de Lengua y Literatura del IES Miguel Hernández de Alicante, quien apela a la necesidad de recuperar la historia de las mujeres que brillaron en la literatura «para que no se olviden».

Selectividad en la Universidad de Alicante - UA / Jose Navarro

Paridad de género

Es más, defiende que lo deseable sería que haya una paridad de género en cuanto al número de autores que tienen que estudiar los alumnos de Bachillerato. Una igualdad que debería instaurarse en las pruebas de acceso a la universidad, tal y como promulga la última Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) y el Decreto 108/2022 del Consell por el que se establecen la ordenación y el currículo de Bachillerato. Como ejemplo, esta última normativa dice textualmente que al final de la etapa el alumnado tendría que ser capaz de leer e interpretar obras literarias (....) tomando modelos de autores y autoras relevantes» y que también hace referencia a la lectura «con perspectiva de género».

Sin embargo, la paridad en la nueva lista de literatos que podrán salir en el examen del próximo curso, confeccionada tras las quejas recibidas, tampoco se llega a conseguir de forma real. En la última propuesta que ha llegado a los institutos para que elijan también entre tres opciones (una de cada bloque), con la previsión de que en Selectividad salgan preguntas para sobre los más votados, aparecen obras de ocho hombres, frente a las de seis mujeres y una antología.

En concreto, ante la presión recibida, en la Selectividad del próximo curso podrían tener que estudiarse a las escritoras Emilia Pardo Bazán, Ana María Matute, Laura Pérez Esquivel, Francisca Aguirre, Gloria Fuertes y Ana Diosdado. En el caso de los autores, los centros educativos han tenido que elegir entre Leopoldo Alas Clarín, Miguel de Unamuno, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Ángel González, Miguel Mihura, Fernando Arrabal y Alberto Conejero. Además, se plantea que salga en la prueba la Antología poética de la Generación del 27.

«O las votamos o desaparecen». Así de contundente se muestra Laura Mora, profesora de Lengua y Literatura del IES Cayetano Sempere de Elche, quien también lamenta que los profesores no hayan podido sugerir a ninguna autora, sino que se han tenido que limitar a escoger lo que la comisión les ha impuesto. «Hay libros que son clásicos y que hay que leer, pero deberíamos potenciar el papel de la mujer porque siempre acabamos en segunda división. Siempre se acaban estudiando a los mismos y no estudiamos a ningún autor vivo», añade la docente.

La explicación de la Conselleria de Educación

Desde la Conselleria de Educación aseguran a este diario que esta polémica ha ocurrido porque inicialmente las obras de lectura de lengua castellana planteadas «eran 20 y que de ellas había nueve de mujeres y once de hombres, por lo que había prácticamente una paridad completa». No obstante, añaden que «se considera más tarde que se trata de un número excesivo de obras, por lo que se reducen a nueve obras sin percatarse en ese momento de si corresponden a un escritor o una escritora, y es verdad que la mayoría de las que quedaban eran de hombres. Al advertirse este hecho se ha replanteado la reelaboración del listado».

Sea como sea, especialistas como Rocío Diez, directora del Grupo de Investigación en Igualdad, Género y Educación (IGE) de la Universidad de Alicante, advierten de que «los libros de texto, el recurso didáctico por excelencia, no reflejan la historia de las mujeres y las aportaciones que han realizado porque se han visto invisibilizadas por las generaciones pasadas» y apela a que la PAU «tarde o temprano incorpore perspectiva de género porque escritoras ha habido desde siempre y buenísimas, pero la literatura es un claro caso de invisibilización de las mujeres».

Suscríbete para seguir leyendo