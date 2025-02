Vox deja ahora en el aire el acuerdo de presupuestos de Alicante

Vox asegura ahora que su anunciado apoyo a los presupuestos del Ayuntamiento de Alicante para 2025 está en el aire. En mitad de la plazo de cinco días con el que cuentan los grupos municipales para presentar sus enmiendas a las cuentas, impulsadas por el equipo de gobierno del PP, la formación ultra pone en duda su respaldo a las cuentas, argumentando que el gobierno local no cumple con los compromisos previstos entre ambas formaciones. "Desde el grupo municipal de Vox dejamos en el aire la aprobación de los presupuestos municipales", han afirmado fuentes del partido en declaraciones a este medio.

Durante la revisión del borrador de las cuentas municipales para la presentación de enmiendas, Vox asegura que ha detectado que algunos proyectos que les fueron prometidos no están reflejados de la manera pactada. "Una de las cuestiones que no está incluida es el parking rotativo del mercado de Babel, que no figura como se nos prometió. Estamos cansados de que se echen las culpas los unos a los otros", han criticado.

Otro de los aspectos que la formación de Santiago Abascal reclama es la instalación de zonas de sombraje en la ciudad, una demanda que, según Vox, sigue sin avances. "Son cuestiones que desde Vox no vamos a aceptar", han subrayado.

El grupo municipal de Vox también ha manifestado su preocupación por lo que consideran una "falta de coordinación" dentro del equipo de gobierno, liderado por el alcalde Luis Barcala. "Vemos una falta de coordinación muy importante entre las concejalías que conforman el equipo de gobierno del PP y en cuanto al cumplimiento de nuestras propuestas para los presupuestos de 2025. Vox se toma muy en serio su trabajo y esperamos lo mismo del PP. Creemos que si tienen que dejar de lado algunas de sus propuestas para incluir las nuestras, deberían hacerlo", han insistido.

Por su parte la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanada, ha indicado, en la rueda de prensa posterior a la celebración de la Junta de Gobierno, ha mostrado confianza en el cumplimiento de los pactos presupuestarios y ha apuntado a futuras modificaciones de crédito como forma de lidiar con la situación que plantea Vox. "El equipo de gobierno ha demostrado que cumple con todos los acuerdos. En el presupuesto cabe lo que cabe, vamos a decirlo así, y podemos aludir a la figura de modificación de crédito siempre que sea necesario", ha asegurado Cutanda.

Desde Vox indicaron que se encuentran a la espera de conocer las explicaciones de fondo del equipo de gobierno del PP acerca de las cuestiones que no estarían cumpliéndose "con lo hablado" semanas atrás. Además, confirman que presentarán enmiendas a las cuentas municipales antes de este viernes, fecha en la que se cumple el plazo, aunque mantienen que "el voto ahora mismo no está claro".

El borrador del presupuesto municipal, impulsado por el Partido Popular y previamente negociado con Vox, alcanza un total de 347.219.019 euros, lo que supone un recorte del 3,33 % respecto al ejercicio anterior, una reducción de aproximadamente 12 millones de euros. Esta "rebaja" se debe principalmente a una caída en los ingresos municipales, tras una disminución de la financiación bancaria de 40 millones de euros este año. Esta reducción ha impactado directamente en el presupuesto destinado a inversiones, que se recortará casi a la mitad.

Según el resumen del expediente, el Ayuntamiento de Alicante dispondrá en 2025 de unos 40 millones de euros menos. A pesar del recién aprobado "tasazo" de la basura, los ingresos previstos continúan en descenso debido a que, en esta ocasión, sólo se contempla un crédito externo de 4,8 millones, frente a los 48 millones obtenidos mediante esta vía el pasado año.

Pacto

El PP y Vox anunciaron el pasado mes de diciembre que buscan repetir el éxito de su unión en 2024 y los ultras y que estos apoyarían los presupuestos del Ayuntamiento de Alicante de 2025. Un pacto que se anunció a través de un comunicado de prensa en el que ambas formaciones confirmaron que alcanzaban un nuevo acuerdo para aprobar las cuentas municipales de cara al próximo año.

El objetivo de este tercer acuerdo, según afirmaron en su momento, es "situar a las personas en el centro de la acción política", y planean lograrlo mediante unos presupuestos que incluyen un aumento de la inversión en la "oficina antiokupa" y "antiaborto", la rebaja del IBI así como más fondos para la renovación de la flota de vehículos de la Policía Local y la reforma de la comisaría de Juan XXIII.

De este modo, ambas formaciones aspiran a replicar, salvo que la amenaza de los ultras se consume, la estrategia pactada en enero de 2024, que forzó al equipo de gobierno del PP a intensificar sus esfuerzos en octubre para cerrar 2024 con todos los compromisos asumidos con la formación ultra plenamente cumplidos. Entre ellos, el ejecutivo municipal inauguró en menos de una semana la oficina de atención a la maternidad, que la izquierda cataloga de "antiaborto", que desde el pasado 20 de noviembre tiene su ubicación en la plaza del Carmen, y la "oficina antiokupas", ubicada desde el 26 de noviembre en las dependencias de la comisaría de Babel. Una técnica que viene de lejos, ya en 2022, el bipartito del PP y Ciudadanos acordó las cuentas con Vox, que se abstuvo en su votación a cambio de recortes en materias sociales.

Tramitación

El borrador impulsado el pasado jueves por el ejecutivo municipal, a través de una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno, se somete ahora a un periodo de enmiendas, de cinco días hábiles, en el que los grupos municipales pueden realizar sus objeciones.

Tras superar este trámite en la Comisión de Hacienda, será el turno de la aprobación inicial en el pleno municipal. Una sesión que, según los plazos estipulados, no podría celebrarse antes de la semana del 10 al 16 de febrero. La votación, a priori, debería suponer un trámite más para el equipo de gobierno, ya que el PP y Vox anunciaron a final de 2024 un pacto para la aprobación de las cuentas, aunque ahora los ultras amenazan con dejar en el aire ese apoyo.

Posteriormente, el documento aprobado por la Corporación quedará en exposición pública durante un mes, para que cualquier ciudadano o colectivo plantee alegaciones al borrador. Una vez resueltas, en caso de que se presenten, el documento definitivo tendrá que volver a ser sometido a votación en el Ayuntamiento.

Una tramitación que, en el mejor de los casos, supondría que los presupuestos entren en vigor en marzo de 2025.