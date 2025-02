El Ayuntamiento y el Puerto buscan ahora un frente común contra los macrodepositos en Alicante

Nueva estrategia frente a los macrodepósitos en el puerto de Alicante tras los últimos varapalos judiciales. El Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria buscan ahora unir fuerzas para explorar vías legales conjuntas contra el proyecto de macrodepósitos impulsado por XC Business 90. El alcalde Barcala y el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, mantuvieron este martes un encuentro con el objetivo de coordinar una estrategia legal común, según indican fuentes municipales, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana desestimara el intento del Consistorio de anular la sentencia que concede la licencia ambiental al proyecto. Esta nueva postura refleja un cambio en la relación entre el Ayuntamiento y el Puerto, que hasta ahora no habían presentado posturas legales conjuntas este proyecto.

Todo ello después de que este martes se hiciera público que el TSJ de la Comunidad Valenciana ha inadmitido el incidente de nulidad solicitado recientemente por el gobierno municipal tras confirmar el Tribunal Supremo la sentencia del TSJCV que concedía licencia ambiental al proyecto impulsado por XC Business 90. Este era un posible resquicio legal que intentaba explorar el ejecutivo de Barcala en un intento a la desesperada de frenar la iniciativa, rechazada por todos los grupos municipales y también por los vecinos de la zona sur de Alicante. Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.

Reacciones

“Bajo ningún concepto vamos a aceptar la instalación de unos macrodepósitos que ni la ciudad de Alicante ni el Puerto quieren”, ha subrayado este miércoles Barcala, quien ha añadido: “Nadie nos puede obligar a contar con unas instalaciones que cuentan con el rechazo mayoritario de la ciudadanía y de la propia Autoridad y trabajamos conjuntamente con el Puerto para coordinar y promover acciones alternativas”.

El regidor popular ha asegurado que la vía judicial continúa abierta, pese a los reveses sufridos por el TSJ y el Supremo, y ha anunciado que el Ayuntamiento ultima la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional frente a la inadmisión del recurso de nulidad planteado ante el TSJ. “De momento, esta resolución del TSJ lo único que habilita para la empresa promotora de los macrodepósitos es la licencia ambiental, pero aún quedarían pendientes las pertinentes licencias de obras y actividad, entre otros trámites, por lo que aún queda mucho recorrido por delante para dar ya por sentado que se instalará esa planta de almacenaje de combustible en el Puerto”, ha recalcado Barcala.

El alcalde, según sostiene, también se ha "dirigido a la empresa promotora de los macrodepósitos, XC Business 90, para emplazarla a ponerse en contacto con el Ayuntamiento, siempre y cuando estén dispuestos a renunciar al 100% a la instalación de esa planta de almacenaje en el Puerto de Alicante”.

"Trabajar de manera coordinada"

Ya el pasado mes de diciembre, tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo de inadmitir el recurso del Ayuntamiento contra la instalación de los macrodepósitos, el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, anunció su intención de "trabajar de manera coordinada con el Ayuntamiento y la Generalitat", en un frente común. Rodríguez insistió entonces en que, en las próximas semanas, se analizarían si existieran resquicios legales con los que oponerse al proyecto, una maquinaria que se habría puesto en marcha solo tras conocerse la última providencia del TSJ.

Por su parte, desde los servicios jurídicos de la empresa XC Business 90 indicaron que no han recibido ninguna comunicación por parte del consistorio para mantener en una reunión tras conocerse la providencia del TSJ. "No tenemos contacto, ni hay previstas reuniones, ni hay voluntad de sentarse a hablar con nosotros", indicaron desde la mercantil a preguntas de este diario.

En una providencia del 3 de febrero, el TSJ rechaza tramitar el intento de anular la sentencia del propio TSJ, validada por el Supremo. "Se plantea incidente de nulidad de la sentencia dado que conculca la sentencia del Tribunal Constitucional 76/2022 que anuló el art. 60.2 de la Ley Valenciana 6/2014 porque contradecía los artículos 6 y 7 de la Ley 21/2013, de 9 diciembre, de evaluación ambiental. El tema ya se expuso ante el Tribunal Supremo e inadmitió, además, la propia sentencia explica que la solicitud no está sometida a autorización ambiental integrada de los anexos I y II de la Ley 2/2006. Así constaba en el propio informe municipal (fol. 6)", señala la resolución judicial, que añade: "La sala resuelve inadmitir el incidente de nulidad solicitado".

Sin licencia, por ahora

La instalación de los macrodepósitos de combustible en el puerto de Alicante continúa sin novedades sobre la concesión de la licencia municipal. Desde la empresa precursora de la instalación XC Business 90, indican que tras conocer la providencia del TSJ se volvió a solicitar la licencia de obras para levantar los citados tanques de combustible, como ya se habría hecho desde que, en diciembre, el Tribunal Supremo avalara la concesión de la licencia ambiental a la mercantil.

Además, confirmaron desde la mercantil que se encuentran trabajando en "resarcir" a sus clientes y que continuarán solicitando el "cumplimiento" de esta licencia. "Estamos soportando una predisposición de la administración al no constante", señalaron.

El Ayuntamiento, por su parte, indicó el pasado 14 de enero que no tomará ninguna decisión al respecto mientras no esté "obligado legalmente" a ello, algo que ya lo está. En esta línea, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, recordó hace unas semanas que "no hay ninguna concesión por parte del Ayuntamiento" y que el equipo de gobierno, liderado por Luis Barcala, no actuará "más allá de lo que la ley exija".