Alicante descubre el cartel de la Semana Santa 2025

Alicante ya tiene cartel para la Semana Santa de 2025. La imagen promocional que anunciará esta celebración, que se llevará a cabo entre el domingo 13 y el domingo 20 de abril de 2025, se ha dado a conocer este jueves en un acto celebrado en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante. Al destaparse la cortina de tela, se ha dado a conocer un cartel de estilo barroco con la imagen de la Virgen de las Angustias, la única del imaginero murciano Francisco Salzillo (S. XVIII), que sale en procesión por las calles de Alicante en la noche del Jueves Santo en la comitiva del Cristo de la Buena Muerte, conocida comúnmente como "la de los sacos". El cartel es original de Rafael Muñoz, graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla.

El cartel

En él, y sobre un fondo en el que queda reflejada la fachada principal de la basílica de Santa María, se aprecia una fotografía de la Virgen de las Angustias situada en el hornacina donde se le venera en el convento de las Capuchinas. Rafael Muñoz ha explicado que este es el primer cartel que diseña para una Semana Santa que no es de Andalucía. Al analizar su creación, ha significado que "he pretendido captar el virtuosismo técnico de Salzillo y dejarme llevar por la grandeza de una talla que me ha cautivado". La técnica que ha utilizado el artista malagueño es mixta sobre papel prensado en tabla.

Rafael Muñoz se ha consolidado como una figura emergente en el ámbito artístico andaluz. Su estilo distintivo, caracterizado por composiciones limpias, frescas y equilibradas, le ha valido numerosos reconocimientos y encargos de importancia. En cuanto a las técnicas que emplea, Muñoz apuesta por la versatilidad, utilizando materiales como acuarela, lápices de color, grafito y acrílico sobre papel prensado. Esta variedad técnica le permite adaptar su estilo a cada proyecto.

Relevancia de la Semana Santa

Pedro Ruiz, miembro de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa ha indicado que con la presentación de este cartel termina un proceso en el que han pretendido darle a la Semana Santa el cartel que "merece" para su promoción. "El cartel es un elemento que va más allá de la propia ciudad y de nuestra propia Semana Santa, sin cartel no transmite por muy buena que sea la Semana Santa de la ciudad nadie de fuera va a querer conocerla, este es un potencial que queríamos tener. Para ello, hemos apostado por personas jóvenes, como Rafael, a quien le damos las gracias por el cartel de la Semana Santa", afirmo Ruiz.

Por su parte, Luis Barcala, ha explicado que “una celebración con la consideración de Interés Turístico Nacional como es la Semana Santa de Alicante, queda perfectamente representada en un cartel de la categoría de éste. En él, podemos presumir de contar con un ‘salzillo’, uno de los imagineros de más prestigio del siglo XVIII”. Barcala también ha explicado que "el cartel, en una acertada apuesta de la Junta Mayor, refleja el alma y el sentimiento de la Semana Santa alicantina. Tiene identidad propia y refleja un momento cumbre, como es el de la soledad del alma desgarrada de la Madre ante la muerte de su Hijo". Sobre los colores utilizados por el autor, ha destacado que "reflejan el color de la ciudad de Alicante, dentro del inmenso dolor que expresa".

Concierto solidario y "El Capuchino"

La Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa ha programado para el domingo 16 de febrero (12.00 horas) en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) un concierto solidario destinado a apoyar su Obra Social. Lo protagonizará la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, de Sevilla. La tarea de esta obra social permitió, pocos días después de la dana que asoló la provincia de Valencia, recaudar 6.000 euros que la ONG ‘Mensajeros de la Paz’ invirtió en palas, cepillos y utensilios de limpieza para los damnificados.

Habrá que esperar hasta el miércoles 5 de marzo para la presentación de "El Capuchino", la guía de mano que contiene una pormenorizada información de todos los actos programados en la Semana Santa 2025. Será en el Museo de Aguas de Alicante, en la plaza del Puente.