Sin reunión prevista entre el Ayuntamiento de Alicante y la empresa de los macrodepósitos

Sin reunión, ni acercamiento. El Ayuntamiento de Alicante sigue firme en su posición de no dar el primer paso para reunirse con la empresa promotora de los macrodepósitos, XC Business 90, y pasa un día más esperando a que sea esta la que le envíe una invitación para mantener un encuentro. Todo ello, cuando es la mercantil la que legalmente tiene vía libre desde el mes de diciembre para instalar los tanques de combustible en el muelle 17 del puerto de Alicante, y más después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana desestimara esta semana el intento del Consistorio de anular la sentencia que concede la licencia ambiental al proyecto.

Pese a esta circunstancia, el equipo de gobierno del PP se mantiene firme en el mantra anunciado por el alcalde de Alicante, Luis Barcala: "si la empresa quiere negociar que sepa que la condición ineludible es que venga a hacer un planteamiento en el que el 100 % de los macrodepósitos no se instalen en el puerto". Unas declaraciones que el alcalde, que acumula ya cuatro días sin atender a los medios acerca de ese asunto, realizaba este miércoles a través de un vídeo remitido a los medios de comunicación, pese a la existencia de convocatorias públicas desde el lunes hasta este jueves.

Sin movimiento

A estas palabras se ha acogido la portavoz del equipo de gobierno del PP, Cristina Cutanda, quién sí atendió a los medios tras la presentación del cartel de la Semana Santa 2025 ante la ausencia del alcalde. Cutanda sostuvo que la "idea principal" del ejecutivo municipal es que los macrodepósitos "no se instalen en el puerto" y que en esta línea sería en la que están trabajando. Respecto a si el ejecutivo municipal se habría puesto en contacto con la mercantil promotora de los depósitos, Cutanda indicó que "no le consta" ningún contacto con la empresa y admitió que "mientras no se pueda paralizar" la licencia de obras para que la empresa pueda levantar los tanques de combustible continúa "en trámites", aunque no precisó cuáles.

"De momento vamos a seguir el caso en los tribunales", afirmaba Cutanda, en alusión al anuncio realizado por el equipo de gobierno en el que indicaban que mantendrían abierta la vía judicial con la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional que el equipo de gobierno estaría "ultimando" frente a la inadmisión por parte del TSJ del recurso de nulidad. "La argumentación judicial que vamos a presentar ante el Tribunal Constitucional está la asesoría jurídica trabajando en ello y, cuando lo tengamos, os lo haremos llegar", precisó Cutanda.

Por su parte, este diario intentó ponerse en contacto con la empresa promotora de los macrodepósitos en el puerto de Alicante, XC Business 90, para conocer si tienen intención de solicitar una reunión con el equipo de gobierno, aunque desde sus servicios jurídicos se negaron a realizar declaraciones en este sentido.

Resolución del TSJ

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana inadmitía esta semana el incidente de nulidad solicitado recientemente por el gobierno municipal tras confirmar el Tribunal Supremo la sentencia del TSJCV que concedía licencia ambiental al proyecto impulsado por XC Business 90. Este era un posible resquicio legal que intentaba explorar el ejecutivo de Barcala en un intento a la desesperada de frenar la iniciativa, rechazada por todos los grupos municipales y también por los vecinos de la zona sur de Alicante.

En una providencia del 3 de febrero, el TSJ rechaza tramitar el intento de anular la sentencia del propio TSJ, validada por el Supremo. "Se plantea incidente de nulidad de la sentencia dado que conculca la sentencia del Tribunal Constitucional 76/2022 que anuló el art. 60.2 de la Ley Valenciana 6/2014 porque contradecía los artículos 6 y 7 de la Ley 21/2013, de 9 diciembre, de evaluación ambiental. El tema ya se expuso ante el Tribunal Supremo e inadmitió, además, la propia sentencia explica que la solicitud no está sometida a autorización ambiental integrada de los anexos I y II de la Ley 2/2006. Así constaba en el propio informe municipal (fol. 6)", señala la resolución judicial, que añade: "La sala resuelve inadmitir el incidente de nulidad solicitado".