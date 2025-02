¿Cuánto cobra el alcalde de tu municipio? Estos son los sueldos de los regidores de la provincia de Alicante

El Ministerio para la Transición Digital y la Función Pública ha publicado la tabla de las retribuciones de cargos electos y empleados públicos de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas de nuestro país. Los datos de la IPSA 2024 (Información Salarial de Puestos de la Administración) reflejan el salario de todos los alcaldes y concejales de todos los municipios de España.

Este último informe recoge las cifras de 2023, por lo que refleja dos cantidades diferentes en cada uno de los municipios debido a las elecciones municipales que se celebraron en mayo de ese mismo año. Así pues, las estadísticas recogen dos periodos: uno con las retribuciones que percibió el alcalde en la recta final de su mandato y otro en el que se refleja el sueldo del regidor electo. Obviamente, en algunos casos será la misma persona y en otros no.

A la hora de analizar el salario de los primeros ediles también hay que tener en cuenta la dedicación en sus responsabilidades de gobierno. Así pues, las localidades con más población suelen tener alcaldes con dedicación plena o exclusiva por lo que sus emolumentos serán mayores, mientras que otros ediles tienen dedicación parcial o no tienen dedicación y sus sueldos son bastante inferiores. En este sentido, las localidades con una población menor de 1.000 habitantes no pueden tener regidores con dedicación exclusiva y la dedicación parcial atiende a ciertas limitaciones de salario anual.

Los alcaldes que más cobran de España

Teniendo en cuenta el sueldo total del año, el regidor de Madrid fue el que mayor salario percibió de España: 108.518 euros anuales. Le siguen el de Barcelona (104.240 euros), Bilbao (103.991 euros), San Sebastián (94.605), Vitoria (92.688), València (92.621 euros) y Sevilla (92.441 euros).

Cierran este top 10 los primeros ediles de Málaga (90.815 euros), Getxo (89.599 euros) y Almería (88.884 euros). Llama especialmente la atención el caso de Getxo, cuya población no llega a los 80.000 habitantes y su alcalde tiene una de las mayores retribuciones de nuestro país, no muy alejada de ciudades con más de tres millones de habitantes como Madrid o con casi dos millones como Barcelona.

Los alcaldes que más cobran de la provincia de Alicante

El alcalde de la provincia de Alicante que más dinero ganó en 2023 fue el primer edil de Alicante, Luis Barcala. El popular se embolsó un total de 79.060 euros, de los que 34.593 los percibió hasta las elecciones de mayo y 44.466 euros tras proclamarse vencedor en los comicios y revalidar su cargo al frente del consistorio alicantino.

En la provincia hay 4 alcaldes que cobran por encima de los 60.000 euros, son los siguientes:

Alicante : 79.060 euros

: 79.060 euros Elche : 66.944 euros

: 66.944 euros Elda : 65.643 euros

: 65.643 euros La Vila Joiosa: 63.747 euros

La Vila Joiosa. / David Revenga

Un escalón por debajo de los 60.000 euros anuales se encuentran los ediles de Sant Joan d’Alacant (57.721 euros), El Campello (57.712 euros), Pilar de la Horadada (56.517 euros), Dénia (53.000 euros), Crevillent (52.684 euros), Benidorm (50.696 euros) y San Vicente del Raspeig (50.349 euros).

Si le damos la vuelta a la tabla nos encontramos con un total de 8 alcaldes sin dedicación que no perciben ningún tipo de salario y aparecen en el IPSA 2024 con el sueldo de 0 euros. Son los ediles de Almoradí, Benasau, Benimantell, Gorga, Millena, Penàguila, Planes y Quatretondeta.

En el mapa que acompaña a esta información se pueden consultar las retribuciones de los ediles de todos los municipios de la provincia de Alicante facilitados por el IPSA. Para ver los datos hay que pasar el ratón por encima de la localidad y aparecerá el nombre de la misma, el salario anual del regidor y el sueldo dividido en dos importes, uno anterior y otro posterior a las elecciones municipales de 2023, así como el nombre del edil elegido en los comicios.

20 municipios no remiten los salarios de sus alcaldes

En el mapa se puede observar que hay municipios en color gris de los que no hay ningún tipo de dato. Esto es porque los consistorios no enviaron la información necesaria al ministerio o no lo hicieron de forma correcta.

En la provincia de Alicante hay 20 localidades que no han remitido esta información: Agres, Albatera, Algueña, L’Alquería d’Asnar, Benillup, Bigastro, Castalla, Castell de Castells, Confrides, Granja de Rocamora, Ibi, Xixona, Mutxamel, La Nucía, Orxeta, Redován, San Miguel de Salinas, Tibi, La Vall d’Alcalà y La Vall d’Ebo.

Una imagen de Ibi / Juani Ruz

En el caso de Agres, Castell de Castells e Ibi, el ministerio indica que han remitido la información pero falta la firma del funcionario pertinente, mientras que en el caso de la Granja de Rocamora indica que la información es “dudosa o incompleta, solicitada aclaración”.