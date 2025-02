Vox fuerza a Barcala a asistir una reunión para desbloquear el presupuesto de Alicante

Una reunión con alcalde incluido para dar vía libre, de nuevo, a los presupuestos municipales de 2025. El grupo municipal de Vox fuerza la presencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala, en un encuentro mantenido este jueves entre la formación ultra y el equipo de gobierno del PP, cuyo objetivo era garantizar el apoyo de los de Santiago Abascal a los presupuestos. Un encuentro que se celebraba tras anunciar el grupo municipal de Vox este martes que su apoyo a las cuentas municipales se encontraba "en el aire" debido a su preocupación por la "falta de coordinación" entre las concejalías del Ayuntamiento de Alicante.

En esta reunión los concejales de la formación ultra no solo arrancaron la presencia de Barcala a la misma. El encuentro les permitió recabar una serie de compromisos que permiten que, a partir de ahora, Vox cuente con más información sobre el estado en el que se encuentran las actuaciones pactadas con el equipo de gobierno del PP y que están incluidas en el acuerdo entre ambas formaciones para la aprobación de los presupuestos de 2025. Entre las cuestiones que más preocupan a los de ultraderecha se encuentran el parking rotativo del mercado de Babel o la instalación de sombraje en la ciudad, aunque también destacan la construcción de una nueva comisaria en el barrio de Juan XXIII.

El encuentro se ha saldado de forma positiva para los de Santiago Abascal quienes destacan que la "buena predisposición" del equipo de gobierno del PP para reunirse no ha empañado que sus "inquietudes", por las que casi retiran el apoyo a las cuentas, estaban "perfectamente fundamentadas". "Desde Vox exigimos que la información sobre la ejecución de nuestras propuestas esté actualizada y sea real, sin que desde Hacienda se nos diga una cosa y desde la Concejalía afectada la contraria", apuntaban en un comunicado desde el grupo municipal de Vox.

Aunque, pese a los acuerdos, desde el grupo municipal no dudan en poner sobre aviso al equipo de gobierno en caso de que estos no cumplan con los acuerdos alcanzados en esta reunión: "al igual que hicimos con la ordenanza de ocupación de vía pública, no vamos a dudar en dar por finiquitado cualquier acuerdo con el equipo de gobierno cuando se den incumplimientos notorios sobre el mismo. No nos va a temblar el pulso en tomar las medidas oportunas para seguir trabajando por nuestra ciudad", destacaron desde Vox.

Asimismo, desde la formación ultra esperan que la reunión mantenida este jueves, a la que también acudieron los concejales de Hacienda, Toni Gallego, de Comercio, Lidia López, y de Tráfico, Julio Calero, no se quede en un encuentro aislado y confían en que este sea el punto de partida para que el equipo de gobierno del PP les garantice que "la información que se nos ofrece es veraz y que la ejecución de nuestras propuestas va por el camino correcto", apuntaron.

Respuesta municipal

Por su parte, y aunque no estuvo presente en el encuentro con Vox, la portavoz del equipo de gobierno del PP, Cristina Cutanda, indicó que, por su parte, se encontraba confiada en que los acuerdos para sacar adelante el presupuesto de 2025 seguirían adelante. "Estamos en constante contacto con Vox y, por nuestra parte, siguen adelante los presupuestos. Estamos convencidos de que saldrán adelante y por ello continuamos con la tramitación de los presupuestos", afirmó Cutanda en una atención a medios que tuvo lugar tras la presentación del cartel de Semana Santa en el Salón Azul del Ayuntamiento.

El borrador del presupuesto municipal, impulsado por el Partido Popular y previamente negociado con Vox, alcanza un total de 347.219.019 euros, lo que supone un recorte del 3,33 % respecto al ejercicio anterior, una reducción de aproximadamente 12 millones de euros. Esta "rebaja" se debe principalmente a una caída en los ingresos municipales, tras una disminución de la financiación bancaria de 40 millones de euros este año. Esta reducción ha impactado directamente en el presupuesto destinado a inversiones, que se recortará casi a la mitad.

Según el resumen del expediente, el Ayuntamiento de Alicante dispondrá en 2025 de unos 40 millones de euros menos. A pesar del recién aprobado "tasazo" de la basura, los ingresos previstos continúan en descenso debido a que, en esta ocasión, solo se contempla un crédito externo de 4,8 millones, frente a los 48 millones obtenidos mediante esta vía el pasado año.

Pacto

El PP y Vox anunciaron el pasado mes de diciembre que buscan repetir el éxito de su unión en 2024 y los ultras y que estos apoyarían los presupuestos del Ayuntamiento de Alicante de 2025. Un pacto que se anunció a través de un comunicado de prensa en el que ambas formaciones confirmaron que alcanzaban un nuevo acuerdo para aprobar las cuentas municipales de cara al próximo año.

El objetivo de este tercer acuerdo, según afirmaron en su momento, es "situar a las personas en el centro de la acción política", y planean lograrlo mediante unos presupuestos que incluyen un aumento de la inversión en la "oficina antiokupa" y "antiaborto", la rebaja del IBI así como más fondos para la renovación de la flota de vehículos de la Policía Local y la reforma de la comisaría de Juan XXIII.

De este modo, ambas formaciones aspiran a replicar, salvo que la amenaza de los ultras se consume, la estrategia pactada en enero de 2024, que forzó al equipo de gobierno del PP a intensificar sus esfuerzos en octubre para cerrar 2024 con todos los compromisos asumidos con la formación ultra plenamente cumplidos. Entre ellos, el ejecutivo municipal inauguró en menos de una semana la oficina de atención a la maternidad, que la izquierda cataloga de "antiaborto", que desde el pasado 20 de noviembre tiene su ubicación en la plaza del Carmen, y la "oficina antiokupas", ubicada desde el 26 de noviembre en las dependencias de la comisaría de Babel. Una técnica que viene de lejos, ya en 2022, el bipartito del PP y Ciudadanos acordó las cuentas con Vox, que se abstuvo en su votación a cambio de recortes en materias sociales.

Tramitación

El borrador impulsado el pasado jueves por el ejecutivo municipal, a través de una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno, se somete ahora a un periodo de enmiendas, de cinco días hábiles, en el que los grupos municipales pueden realizar sus objeciones.

Tras superar este trámite en la Comisión de Hacienda, será el turno de la aprobación inicial en el pleno municipal. Una sesión que, según los plazos estipulados, no podría celebrarse antes de la semana del 10 al 16 de febrero. La votación, a priori, debería suponer un trámite más para el equipo de gobierno, ya que el PP y Vox anunciaron a final de 2024 un pacto para la aprobación de las cuentas, aunque ahora los ultras amenazan con dejar en el aire ese apoyo.

Posteriormente, el documento aprobado por la Corporación quedará en exposición pública durante un mes, para que cualquier ciudadano o colectivo plantee alegaciones al borrador. Una vez resueltas, en caso de que se presenten, el documento definitivo tendrá que volver a ser sometido a votación en el Ayuntamiento.

Una tramitación que, en el mejor de los casos, supondría que los presupuestos entren en vigor en marzo de 2025.