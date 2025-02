Alicante es el único de los grandes municipios que suspende ayudas sociales

«Estas personas me han salvado la vida. Yo estaba en una situación muy crítica por mis vivencias personales y han sido para mí mi familia, me han dado un cariño. Estoy en vida gracias a ellos y los echo muchísimo en falta. Sé que son muy necesarios por mi experiencia personal». Maje Rebollo era usuaria del Servicio de Atención y Seguimiento a Personas con Problemas de Salud Mental (Sasem) desde que este se puso en marcha en 2021, al que fue derivada por una trabajadora social.

Ella es solo una de los miles de personas damnificadas en Alicante por la suspensión de ayudas y programas sociales que ha causado el despido de los 192 trabajadores del anterior contrato programa, financiado por la Conselleria de Servicios Sociales e Igualdad, que caducó a final de 2024 y que se prestaba en base al presupuesto prorrogado.

«Estas personas me han salvado la vida porque yo estaba en una situación crítica» Maje Rebollo — Usuaria del servicio de salud mental Sasem

Aunque el Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el PP, aprobó el martes el nombramiento de 173 funcionarios para reemplazar a los despedidos, la realidad es que las citas para Servicios Sociales tienen ya una lista de espera hasta junio ante la reducción de plantilla.

Una solución provisional hasta que se firme el nuevo contrato programa 2025-2028. Esta situación anómala convierte a Alicante en el único entre los grandes municipios de la provincia que ha suspendido ayudas sociales hasta que haya contrato programa. No lo han hecho ni Elche ni Benidorm, gobernados también por el PP; ni Elda y Alcoy, con ejecutivo de izquierdas.

Trabajadores y sindicatos exigen en Alicante licitaciones justas y el respeto a los derechos laborales en el sector de servicios sociales / Rafa Arjones

Fin del contrato programa

«El contrato programa finalizó el 31 de diciembre pero apenas unos días después ya se reactivó desde el área de Acción Social con la incorporación de todos los trabajadores. Este contrato es de 4 años, a diferencia del anterior, que era de dos, para dar más estabilidad a los trabajadores y el contenido del programa. El Ayuntamiento de Elche ha sido el primero en lograr restablecer la atención de manera más rápida», señalaron ayer fuentes municipales.

En el caso de Benidorm explican que «mantenemos lo mismo que teníamos antes». Desde el Ayuntamiento de Elda indicaron que «se sigue prestando con recursos propios a la espera de que entren en vigor los presupuestos de la Generalitat Valenciana». En el caso de Alcoy, dijeron que se sigue manteniendo los servicios con fondos autonómicos a la espera de la prórroga del contrato-programa.

Psicólogo del programa Sasem: «El cese del servicio es un maltrato a las personas en proceso de recuperación» El objetivo del programa Sasem es trabajar las necesidades de la persona, empezando por el acompañamiento terapéutico, explica uno de los psicólogos que lo prestaban. «Es un camino en el que los tiempos los marca la persona. La ruptura en el proceso supone un desamparo para aquellas que se encuentran solas. Los servicios de salud en los centros sanitarios carecen de personal para hacer seguimiento con la frecuencia e intensidad de este programa desde el ámbito psicosocial. La meta es la inclusión, a nivel individual, familiar, grupal y comunitario; y esto solo es posible cuando se alcanza una vinculación con la persona. El cese del servicio es un maltrato a su recuperación».

Afecta a los más vulnerables

Este parón afecta a cientos de personas vulnerables en Alicante, entre ellas las que eran atendidas por un equipo de salud mental con apoyo integral, prevención de crisis y asistencia a sus cuidadores, integrados cada uno de ellos por un psicólogo, un educador social, un trabajador social, un técnico de integración y un terapeuta ocupacional. Este servicio, con el contrato programa, se prestaba en 26 municipios de la provincia.

En Alicante atendía a 300 personas a diario en los centros sociales durante ocho horas pero, desde que se suspendió, los psicólogos están yendo unas pocas horas cada dos días rotando, para intentar llegar al máximo número de personas posible.

«La salud mental solo en los centros de salud es atención aislada y mente en bucle» Migla Burgos — Usuaria del servicio Sasem

«Siguen sin servicio y están muy de bajón», ha comentado este viernes una trabajadora social sobre las personas atendidas por estas unidades.

«Yo no cogía el teléfono por mi situación psicológica y venían a casa. Te trataban con mucho cariño porque hay psicólogos y psiquiatras que no tienen ese tacto. No he tenido familia de amor, ellos me lo han dado y eso no sobra en el mundo. Doy mis manos para que vuelvan, por mí y por otras personas que pueden estar en la situación en que yo estaba».

Los usuarios reclaman la vuelta del programa

Como Maje Rebollo, otras usuarias reclaman la vuelta del programa. Migla Burgos opina que «la salud mental solo en los centros de salud es atención aislada y mente en bucle una y otra vez por largos periodos de tiempo; en servicios sociales es atención integral a la persona, con más garantías de recuperación y en un lapso menor» pues coinciden en que «se crea un conocimiento más cercano».

"Lastimosamente, porque lo estamos sintiendo mucho, ya no hacemos las mismas actividades. Ya no nos reunimos" Claudia Ramírez — Usuaria del programa Sasem

Claudia Ramírez añade que «lastimosamente, porque lo estamos sintiendo mucho, ya no hacemos las mismas actividades. Ya no nos reunimos, cada uno está por su lado y no es como antes que estábamos metidos en todo lo que ellos nos programaban. Nos ayudaban con trámites» e incluso les orientaban en búsqueda de empleo.

«Esto lo sacaron para no esperar un psiquiatra que nos vea cada cinco meses» Genoveva Hueso — Usuario del programa Sasem

«Eran todo para mí -dice Genoveva Hueso-. Esto lo sacaron nuevo para que nos ayudaran para no ir al hospital, para no esperar un psiquiatra que te vea cada cuatro o cinco meses que apenas te dedica unos minutos con un escritorio de por medio. Ellos te ayudan a arreglar papeles, a ir al médico porque normalmente tenemos mucho miedo. Deberían preocuparse más por la salud mental», sentencia.

Trabajador social: «Ya no se puede hacer la misma tarea de apoyo en una población complicada» La suspensión del servicio de atención a la salud mental deja huérfanas de esta ayuda a unas 300 personas en Alicante. «Ya no se puede hacer la misma tarea de apoyo. Además es una población muy complicada para los servicios sociales generales», explica uno de los trabajadores sociales afectados. El profesional destaca que muchos sufren problemas de salud o tienen dificultades para relacionarse. «Ahí se hacía un acompañamiento terapéutico que era muy importante para que siguieran los tratamientos sanitarios, para la gestión de recursos...». Además, había talleres, trabajaban el huerto y realizaban actividades deportivas y salidas culturales, entre otras iniciativas de grupo.

La Conselleria de Servicios Sociales señala que «en diciembre se confirmó la continuidad del contrato-programa. Algún ayuntamiento como el de Alicante debe ser que tuvo problemas con la Intervención. En enero se envió un certificado y han agilizado al máximo para licitarlo ya, así que está en marcha

Suscríbete para seguir leyendo