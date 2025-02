La intervención de Educación en la charla de un colectivo pro español en Alicante desata la indignación

«Lengua y aprendizaje, el futuro de tu hijo lo decides tú». Es el nombre de la última charla organizada este viernes en Alicante con motivo de la consulta de la lengua que prepara la Conselleria de Educación este curso para que las familias voten si quieren que sus hijos tengan más horas lectivas de castellano o de valenciano.

La intervención de la Administración autonómica en esta conferencia promovida por Escuela de Todos, un colectivo pro castellano activo en Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Navarra, cuyo lema es «español lengua vehicular», ha desatado la indignación en la comunidad educativa. Hasta ahora no ha participado en ninguna otra.

Directores de centros y asociaciones de padres y madres (Ampas) ven una falta de «neutralidad» del departamento de José Antonio Rovira al participar su número 2 (el secretario autonómico, Daniel McEvoy) en una sesión informativa, sobre un proceso en el que están llamadas a participar medio millón de familias en la Comunidad, y que lo haga de la mano de una asociación que, como admite en su web, trabaja por «conseguir un modelo educativo común que garantice que el español sea lengua vehicular en todas las comunidades autónomas bilingües».

Junto a Escuela de Todos y el representante de Educación, en la charla intervinieron portavoces de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), de la Ampa Antonio Sequeros de Almoradí -municipio de predominio linguístico de castellano- y de la Confederación Valenciana de Ampas (Covapa).

Desde la conselleria justificaron a este diario que McEvoy asistía a la charla porque «lo han invitado y en la que el título es genérico sobre el proceso de consulta». Asimismo, aseguraron que «la diferencia de esta charla es no lo han invitado nunca a ninguna en la que sí se habla claramente de apostar por una lengua en concreto». Al hilo, rechazaron que la Administración, con su asistencia, «tome partido» y defendieron que su papel es «explicar el proceso y ya está. No se va a decir a nadie qué tiene que votar. Desde la conselleria se tiene claro: que cada familia vote en libertad».

Contra las pancartas en favor del valenciano

En la misma línea, desde Concapa, su portavoz, Rafael Araujo, señaló a este diario que el principal mensaje que querían lanzar a los centros públicos y concertados invitados al acto, así como a las ampas, fue «pedir libertad, respeto y tolerancia» en la elección de la lengua «sin que defender una u otra suponga atacar a la contraria».

Por su parte, desde Covapa, su presidenta Sonia Terrero, destacó la importancia de esta charla para desmentir «bulos», a los que atribuyó a la otra confederación de Ampas a la que no se le invitó al acto. Como ejemplo, negó que la consulta de la lengua suponga la desaparición de la Xarxa Llibres (la red gratuita de libros que financia la conselleria), como temen en algunos centros al quedar la lengua principal o vehicular de cada uno supeditada a lo que salga en las votaciones.

También negó que no vaya a haber profesorado suficiente y mostró su rechazo a que haya centros educativos que estén colgando pancartas con el mensaje de marca el valenciano, porque «no podemos permitir que se coaccione a las familias, nos parece una vergüenza, cada padre tiene que saber lo que le viene mejor a su hijo y poder elegir en libertad», explicó.

La charla sobre la consulta de la lengua organizada por Escuela de Todos en Alicante, con el secretario de Educación / Pilar Cortés

Frente a la defensa que hace Educación de su participación en la charla, este episodio ha sido la punta del iceberg al malestar que han mostrado en el seno algunos colegios e institutos porque, mientras sí que participa en una conferencia de ciertos colectivos, los centros no han recibido todavía ninguna circular para explicar el proceso de votación, ni tampoco la Administración autonómica ha organizado ninguna sesión informativa con los directores, ni las ampas.

Críticas

«Mientras la conselleria nos dice a través de la inspección que los centros no nos tenemos que posicionar con una lengua u otra, participa en una charla cuyos organizadores no son neutrales. Es triste mezclar la política con la lengua», lamentó la directora de un colegio de Alicante, cuyo nombre no quiso revelar por temor a represalias.

Ante este panorama, varios centros consultados por este diario urgieron a Educación que salga el texto de la orden para poder informar con propiedad a las familias ante «la desinformación absoluta que existe y los bulos que corren por las redes».

Desde la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya también reprocharon la presencia del secretario autonómico de Educación en la conferencia de ayer y cargaron contra la Ley de Libertad Educativa del Gobierno de Mazón por «tener como voluntad minorizar la presencia del valenciano, porque entre otras cosas, el profesorado que presente un proyecto pedagógico en inglés tendrá un punto extra y el que lo haga en valenciano no; porque si el padre vota una lengua y la madre elige otra, la conselleria acaba decidiendo; y porque se supedita todo el proyecto pedagógico del centro a la elección de la lengua, entre otras cuestiones», aseguró su presidente Rubén Pacheco.

Escola Valenciana también criticó que Educación informara de una votación que afecta a todos los padres en un acto organizado por entidades privadas en lugar de mantenerse al margen e informar a los centros con circulares .

