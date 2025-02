Premios a la investigación del Colegio de Enfermería de Alicante

El Colegio de Enfermería de Alicante ha entregado este viernes por la tarde los premios y ayudas a la investigación cofinanciados con el Consejo General de Enfermería, en un acto organizado por la asesoría de Investigación e Innovación Enfermera, que se puso en marcha en 2021 y que coordina Noelia Rodríguez Blanco.

«Nuestros colegiados cuentan con un gran apoyo en este ámbito de actuación tan estratégico para la profesión enfermera como es la investigación, ya que sin ella seríamos una profesión condenada a una parálisis que no nos podemos permitir. Este es el segundo año que entregamos estos premios para promocionar la investigación de los profesionales de Enfermería en la provincia de Alicante de cara a la mejora de la calidad de vida de los pacientes y también para la mejora de los servicios asistenciales», ha declarado en la presentación del acto la presidenta colegial, Montserrat Angulo.

Puestos competitivos

Noelia Rodríguez Blanco ha señalado, por su parte, que «podemos llegar a puestos de investigación competitivos y estar al mismo nivel que cualquier otro profesional sanitario porque nadie sabe más de los pacientes que nosotros. Las enfermeras acompañamos siempre y en la investigación también».

En el marco de esta estrategia, se realizó la convocatoria abordando diversas categorías de reconocimiento. Así, los premios a los mejores artículos científicos presentados en el año han recaído en Olga Navarro Martínez por «Defining nursing entrepreneurship from the point of view of future professionals: A qualitative study»; y en Andrea Pastor Zorita por «Use of artificial intelligence supported wearable devices for elderly care: a scoping review».

Trabajos fin de grado

En la categoría de premios a los mejores trabajos de fin de grado, las galardonadas son Nuria Espí Mira por «Función de la plata en la cura de heridas: conocimientos y actitudes de las enfermeras de la provincia de Alicante. Estudio descriptivo transversal»; Ana Velasco Serna por «El impacto de la inteligencia artificial en el área de la Enfermería. Una revisión sistemática»; y Anabel Poveda Alarcón, por «Ventajas de la cirugía robótica; papel de la Enfermería y su capacitación».

En cuanto al premio trabajo fin de máster, se lo reparten Marcelino Sáez Morote, por «Efectividad del uso del balón de resucitación aórtico endovascular en hemorragias incontrolables y no compresibles en pacientes de trauma y politraumatizados en el entorno hospitalario y prehospitalario: una revisión sistematizada»; y Anastasiya Romanchenko Kaplunova, por «Valoración de los torniquetes de la unión para cohibir hemorragias exanguinantes: una revisión sistematizada».

Proyectos

Los mejores proyectos de investigación corresponden a los de Andrea Iglesias Comesaña, por «Estrategia de apoyo telefónico en la prevención del estrés, ansiedad y depresión postparto»; Segundo Jiménez García, por «Desarrollo y testeo piloto de un prototipo de software que incluye una herramienta de estratificación de riesgo del trastorno por consumo de opioides de prescripción»; Patricia Cerezo Milán, por «Análisis de un programa de cribado de microorganismos multirresistentes en un hospital de atención a crónicos y larga estancia», y Ángela Pérez Esquerdo, por «Impacto de la intervención enfermera en las unidades de trastornos de la conducta alimentaria».

Asesoría de Investigación e Innovación Enfermera

El Colegio de Enfermería de Alicante cuenta desde 2021 con una Asesoría de Investigación e Innovación Enfermera compuesta por un grupo multiprofesional que constituye una plataforma de interrelación entre todos sus integrantes y colaboradores para el desarrollo formativo-divulgativo sobre temas sanitarios.

“Se trata de una herramienta que permite desarrollar actividades de formación, investigación y desarrollo o transferencia de conocimientos en áreas de interés común, así como generar la oportunidad de ampliar la accesibilidad y visibilidad en nuestro entorno social”, ha destacado Noelia Rodríguez Blanco.

La coordinadora de la Asesoría de Investigación e Innovación Enfermera ha añadido que “la ciencia es el motor del crecimiento profesional y marca el rumbo de la misma. La investigación enfermera existe gracias a profesionales como los premiados en esta convocatoria 2024 y todos estos premios entregados a los mejores artículos cada mes. Desde el Colegio de Enfermería de Alicante queremos darles las gracias a todos ellos”.