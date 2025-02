Los vecinos logran mayor presencia policial en los PAU 1 y 2 ante la aparición de asentamientos ilegales

Tras semanas malestar entre los residentes de los PAU 1 y 2 de Alicante, los vecinos logran arrancar a la Subdelegación del Gobierno el compromiso de reforzar la presencia policial en la zona. La preocupación por la proliferación de asentamientos ilegales y el aumento de la sensación de inseguridad han llevado a la Asociación de Vecinos del PAU 2 a solicitar una reunión con la Subdelegación para abordar la situación ante la "desidia" del Ayuntamiento de Alicante ante esta situación, según afirman desde la entidad vecinal.

Finalmente, tras una reunión con representantes de la Asociación de Vecinos del PAU 2 y representantes de la Policía Nacional, el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, se ha comprometido con los vecinos a incorporar una mayor presencia policial en la zona, especialmente en los momentos de mayor conflictividad, como los fines de semana, festivos y por las noches a partir de las 21:00 horas. Miguel Ángel Gracia, presidente de la asociación vecinal, ha calificado la reunión como "positiva" y ha indicado que se ha cumplido con el objetivo de lograr un refuerzo de efectivos policiales para intentar hacer frente a una situación que temen "pueda romper el equilibrio del barrio".

"Hemos acudido a esta reunión porque no podemos contar con el Ayuntamiento ni con la Policía Local en este asunto. La ausencia municipal es manifiesta. De hecho, llevamos este asunto a la reunión de la Junta de Distrito y le pedimos a la concejala medidas urgentes, pero no sabemos nada", ha apuntado Gracia. Además, el representante vecinal ha señalado que la falta de un plan de acción social está agravando la problemática: "La situación es insostenible: no hay un plan de acción social en Alicante. Esto genera acumulación de basura y una degradación visible del barrio".

Desde la Subdelegación del Gobierno han indicado que, tras el encuentro, tomarán medidas en coordinación con la Policía Nacional para reforzar la seguridad. "Hemos escuchado sus reivindicaciones en total coordinación con la Policía Nacional, que ha tomado nota para estar encima del tema. Vamos a estar en constante comunicación con ellos para evitar estas situaciones", indicaron fuentes de Subdelegación tras el encuentro con los vecinos.

Asentamientos ilegales

En varios puntos de los PAU 1 y 2, los terrenos sin urbanizar han sido ocupados desde hace meses por estructuras precarias formadas por lonas, cartones y muebles desechados. A lo largo de la Vía Parque, pueden verse tiendas de campaña y refugios improvisados que se han multiplicado con el tiempo. Inicialmente, la presencia de estas viviendas era esporádica, pero en los últimos meses la situación ha cambiado y ahora se han consolidado como asentamientos permanentes.

Más allá de la preocupación por la seguridad, los vecinos también denuncian la acumulación de basura y el deterioro del entorno. La Asociación de Vecinos del PAU 2 ha reclamado medidas urgentes, como la limpieza periódica de los descampados, el control de botellones y la presencia de servicios sociales para ofrecer alternativas a las personas que residen en los asentamientos.

Sin solución definitiva

Sin embargo, en lo que respecta a los asentamientos ilegales, los vecinos han señalado que la Subdelegación no puede actuar directamente, ya que se trata de una competencia municipal. Consideran que la falta de acción del Ayuntamiento está agravando la situación y han manifestado su preocupación por la ausencia de medidas efectivas para frenar el crecimiento de estos asentamientos: "No podemos limitarnos a tener más policía. Necesitamos un plan social que aborde el problema desde la raíz, con alternativas para estas personas y un mayor control sobre la degradación del barrio", ha señalado Gracia.