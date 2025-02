Las pantallas de la Zona de Bajas Emisiones de Alicante debutan tras varios meses en fase de pruebas

Desde este viernes varios conductores alicantinos han reportado que los 10 paneles informativos de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad han comenzado a «sintonizar» un nuevo mensaje, diferente a las dos imágenes estáticas que se han repetido día y noche durante estos meses en fase de pruebas.

Con el membrete corporativo de las instituciones que financian el proyecto y el propio logo de la ZBE ocupando casi dos tercios del espacio de la pantalla, los viandantes han podido leer, con cierta dificultad por el movimiento de los coches, la información que aporta el panel. «Calidad del aire: buena», transmitieron este sábado los monitores, situados en las vías perimetrales de la ciudad, fuera del Anillo III, correspondiente a la Gran Vía.

Niveles de contaminación

En cuanto a los niveles de dióxido de nitrógeno (NO 2 ) y de partículas en suspensión en el aire, de momento no se aportan datos en cifras, sino que aparecen tres barras de color verde aguamarina, sin saberse con certeza si por sí mismas indican que los niveles son aceptables, aunque no se cuantifiquen.

Eso al menos en aquellos paneles que se encontraban encendidos, pues el de la avenida de Denia a la altura del cruce con la avenida de la Albufereta no estaba en funcionamiento la tarde del sábado, pese a haber sido instalados hace medio año e iniciar su labor oficial esta misma semana.

Tablón de anuncios

Cabe recordar que la ZBE de Alicante entró en vigor el pasado viernes 31 de enero, momento para el cual las pantallas todavía permanecían retransmitiendo en bucle las imágenes de prueba. Ese mismo día, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, aseguró que la puesta en marcha de los paneles informativos era cuestión de poco tiempo y que servirán para ofrecer a la población todo tipo de anuncios.

La instalación de esta decena de monitores en las principales avenidas de circunvalación de la ciudad tuvo un coste presupuestado en 158.000 euros, en el marco de la inversión total de 4,5 millones para poner en marcha la infraestructura de la ZBE.