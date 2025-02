Pacientes de cáncer de mama de Alicante esperan hasta 4 años la cirugía para reconstruirse el pecho

Mujeres de la provincia que han sufrido la extirpación total o parcial del pecho por un cáncer de mama llevan hasta cuatro años esperando una reconstrucción. Está sucediendo con pacientes de Alicante, que deben someterse a esta intervención en el Hospital Doctor Balmis, que asume para estas cirugías a las afectadas tanto del área de salud de Alicante como de Sant Joan d’Alacant. También con las ilicitanas, con derivaciones para realizar la reconstrucción mamaria desde el Hospital General Universitario de Elche al de Alicante, lo que supone elevadas esperas en los dos centros principales de la provincia.

Una situación que da a conocer la Asociación de la Provincia de Alicante de Mujeres con Cáncer de Mama (Apamm) y que corrobora la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama de Elche y Comarca (Amacmec). Esta entidad señala que la mayoría de quejas en su zona son del Hospital del Vinalopó por las listas de espera de hasta tres años «e incluso personas sin fecha», apunta su presidenta, Manuela Agulló. Aun así, inciden en que hay pocos cirujanos plásticos en este centro y en el General de Elche.

Un asunto sobre el que este diario preguntó a la Conselleria de Sanidad sin obtener respuesta.

Protocolos distintos según la intervención

«El tipo de reconstrucción no es igual en todas las mujeres que se hacen la mastectomía. Las que reciben quimio o radio tienen que esperar y luego hay otro tipo de pacientes a las que les extirpan un tipo de cáncer de mama que permite que les puedan hacer la reconstrucción en la misma operación. Incluso les hacen tres intervenciones, porque también les cogen grasa o tejido. De eso hay una entre miles», asegura Clara Burgos, vicepresidenta de Apamm. La solución «depende de cada caso y de cada persona».

Esta voluntaria en la lucha contra el cáncer reclama la equidad en la atención en toda España, «pues depende de dónde nazcas, tienes más posibilidad de que te traten antes tu cáncer y poder curarte y recuperarte». Y que no se tarde tanto desde que está aprobado un medicamento, sobre todo para las metástasis, hasta que llega a las afectadas. «España está a la cola pese ser el país con más ensayos clínicos».

Los testimonios son numerosos y anónimos por deseo de las afectadas. Apamm denuncia el caso de una paciente que sufrió la extirpación en noviembre 2020, en plena pandemia, y aún no ha sido reconstruida. «Va para 5 años». Al darle quimioterapia, de acuerdo a los actuales protocolos, tuvo que esperar un año hasta que le mandaron la propuesta para entrar en lista de espera. «Después la pasaron a Cirugía Plástica para operar. Hay un tiempo, un vacío. Envían la propuesta cuando ha pasado el año desde que el cuerpo ya no sufre las consecuencias de la radio y de la quimio».

Esta afectada recibió la propuesta de reconstrucción del Hospital de Alicante, explica Clara Burgos, en 2022. «En enero de 2024 Cirugía Plástica la puso en lista de espera pero todavía no la han llamado. Le han dicho que supuestamente para febrero» después de que se presentase en Atención al Paciente. «Ahí está la mujer, con esa inquietud, esa espera. Porque entrar en el quirófano es una decisión tuya, por supuesto, pero está claro que es un riesgo». A esta paciente le van a hacer una transposición de músculo de su propio cuerpo, «de detrás hacia adelante», no le colocarán una prótesis. Una intervención que puede durar ocho horas.

Una mujer operada de cáncer y que ha reconstruido su pecho durante el dibujo de la areola / INFORMACIÓN

Más de tres años esperando por la pandemia

Otra asociada tardó más de tres años en poder operarse. No tuvieron que darle quimio ni radio y se supone que se ahorró el año que hay que esperar en caso de recibir estos tratamientos para que el cuerpo pueda asumir otra cirugía. Pero le pilló el retraso de la pandemia.

Es llamativo el caso de una alicantina que se operó de cáncer y se reconstruyó hace más de 20 años, pero que en agosto de 2022 sufrió una caída y se hizo una fisura en el pecho reconstruido. «La mandaron al cirujano y le dieron cita. En octubre le hicieron las pruebas de la eco y le dijeron lo que tenía porque ella notaba un cuerpo extraño». Esta semana ha entrado en quirófano después de esperar dos años y siete meses.

Otro caso: una chica que sufrió una extirpación bilateral, es decir, de ambos pechos. Le dieron quimio y radio en 2021 y a los cuatro meses, en marzo de 2022, le dijo la doctora que se apuntara la lista para reconstruir. «El cirujano plástico la llamó en enero de 2024. Tardó casi dos años desde que se apuntó. Y ahora bien, ¿qué pasó? Que esta chica , viendo que estamos en 2025 y han pasado casi cuatro años, ha ido dos veces a Atención al Paciente, donde le dijeron: «mire, hay mucha lista de espera». «La última vez le preguntaron: .«¿a usted le importa que si queda un hueco en un quirófano le llamemos de un día para otro? Ella dijo que sí y le contestaron: quizá en febrero la llamemos».

El tumor con más incidencia en mujeres, al alza por los cribados y la detección precoz El tumor de mama, con 1.467 nuevos diagnósticos, fue el tercero en incidencia en población en la provincia en 2024 por detrás de los de colon y próstata, según el observatorio de la Asociación Provincial contra el Cáncer; y el primero entre las mujeres, duplicando los casos de colon. En 2023 hubo 1.437 casos y en 2022 exactamente 1.384, es decir, va en aumento. Las asociaciones reclaman que se aligeren las listas de espera máxime cuando cada vez se diagnostican más casos de por los cribados y la detección precoz, «o sea más personas que padecen cáncer de mama y cada año habrá más, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica», apunta Clara Burgos, de Apamm.

Entre los testimonios que aporta Amacmec, está el de una asociada a la que le pusieron el expansor «y casi a los tres años me hicieron la reconstrucción, en el Hospital del Vinalopó». Otra paciente está «en lista de espera y sin fecha». Una más señala que «en mi caso, al haber fracasado con la primera vía de reconstrucción y tener que empezar de cero con esta segunda el proceso se está alargando muchísimo. Hablamos de años debido a las largas listas de espera. Me han quitado años de vida ya que todavía a fecha de hoy desde que me detectaron el cáncer en 2021 no he sido capaz de vivir con normalidad y hacer y tener las cosas que las mujeres de mi edad que no pasan por todo este proceso hacen y tienen».

Falta de cirujanos plásticos

Otra explica que tuvo cáncer de mama en 2019 dice que le reconstruyeron con su propia zona dorsal, «pusieron expansor, solicité mastectomía del otro pecho y reconstruir todo. Pero en la espera tuve otro cáncer en el otro pecho. En 2022 salí con expansor de la operación pero aún estoy esperando para la reconstrucción de los dos pechos. He puesto varias reclamaciones y nada. Cirugía Plástica solo pasa consulta los miércoles y opera los jueves. Faltaría otro cirujano plástico o alguna solución para agilizar las listas de espera».

Una más tuvo que esperar «tres años largos de quejas para ser reconstruida», tras la mastectomía que sufrió en 2019, una espera que fue para ella traumática. «Todo fue bien pero no volví a ver al cirujano, nunca me citaron para una revisión. Para ponerme la prótesis estuve un año y medio con el expansor, y poniendo quejas».

En el Hospital General de Elche más de lo mismo. Muchas pacientes no saben cuándo las reconstruirán. «¿Para qué dejar que una cicatriz se adhiera si luego hay que abrirla de nuevo e ir haciendo hueco al expansor? Habrá casos y casos, pero si el pecho no es muy grande, no creo que haga falta estar años esperando para que nos reconstruyan. El cáncer se lleva una parte de nosotras que jamás volverá y mirarnos al espejo con esa cicatriz, no hace más que recordarnos el infierno que hemos vivido. No nos deja avanzar ni volver a querernos o dejar que alguien nos quiera».

Lipoinjerto

Otra mujer atendida en este hospital explica que no le dijeron nada de la reconstrucción hasta que terminó con las seis sesiones de quimio, la operación y la radioterapia, «y porque le pregunte a la oncóloga que cuándo me llamarían de Cirugía Plástica... Solo he tenido la primera consulta, fue en diciembre y no me han vuelto a llamar. Me dijeron que me tenían que hacer un lipoinjerto, después poner el expansor y lo último ya la prótesis. Llevo ya más de un año desde que empezó todo el proceso y la verdad que verte todos los días sin un pecho y con ese pedazo de cicatriz....pues no ayuda a olvidarse de esto. Ojalá hicieran las reconstrucciones más rápido o, al menos, fijar los plazos para cada intervención. Saber las fechas te da un poco de descanso, porque estar así esperando sin saber...Dicen que es porque solo hay dos cirujanos plásticos para todo un hospital».

Siete de cada diez pacientes a las que se extirpa el pecho opta por la reconstrucción Siete de cada diez mujeres con cáncer a las que se extirpa la mama optan por la reconstrucción. Cada vez es más frecuente que se realice en el mismo acto quirúrgico de la mastectomía pero muchas pacientes se ven obligadas a esperar años, sobre todo las que necesitan quimio y radioterapia. Según los médicos, el 80% de los tumores ya se tratan sin mastectomía, con intervenciones oncológicas cada vez más conservadoras, lo que significa que se intenta retirar la menor cantidad posible de la mama y decae el uso de las prótesis en favor de tejido o grasa de la propia paciente. Sin embargo, solo en el Hospital de Alicante se hace una media de tres extirpaciones de pecho a la semana.

Otro caso: paciente de Elche 15 meses en lista para la reconstrucción de la mama derecha con microcirugía en Alicante. Y una operada en octubre de 2023, a la que llamaron en enero para la primera consulta de Cirugía Plástica y la han derivado a Alicante, donde tiene la primera consulta en marzo.

En el otro lado, a una paciente a la que extirparon los dos pechos en abril de 2024 y a la que el martes pasado la cambiaron los expansores por prótesis ; una más a la que le hicieron una «tumorectomía» que «va muy rápido porque ahora, según la cirujana, es operación sin ingreso», y otra a la que quitaron el pecho en el Hospital de Torrevieja, y en la misma cirugía le pusieron la prótesis.

Impacto psicológico

A pesar de estas demoras, afirma Clara Burgos que por norma general las mujeres se ven satisfechas, contentas con su pecho, tras la operación. «Eso también hay que decirlo. No te quieres poner el pecho para darte volumen; es una parte de tu cuerpo que te falta, no es porque tú quieras. Psicológicamente como mujer estás afectada porque te falta un trozo de pecho».

Paciente de Elche: «Me han echado de la lista por gorda» «Me han echado de la cola por gorda. El ‘a ti no bicho’, pues eso. Estoy sin fecha, ni perspectivas hasta que deje de estar gorda. Así, como un castigo más de la vida. Esto pasa en el Hospital General de Elche y no te lo dicen hasta que te toca ‘ponerte a la cola’. Antes de eso, te hacen creer que habrá reconstrucción y que tu caso es uno más. Pasé radioterapia, inmunoterapia y empecé ensayo médico. Tengo sobrepeso pero ninguna patología asociada a esto. Simplemente, parece que las gordas no tenemos derecho. Deben de pensar que no merecemos el trabajo de un (cirujano) plástico». Este es el llamativo testimonio de una mujer operada de cáncer que se siente vetada por su peso. A otra paciente del General de Elche le hicieron una mastectomía y un año más tarde le pusieron el expansor. «Seis meses después lo sustituyeron por la prótesis. El proceso es doloroso física y emocionalmente al alargarse en el tiempo. Además de la preocupación del cáncer, no quieres ir a la playa, ocultas tu cuerpo con ropa ancha y bufandas. Cuando te ponen la prótesis mejoran los dolores de los músculos pectorales y se recupera la forma de las costillas y la altura del hombro. Ojalá me hubieran puesto la prótesis desde el primer momento y me hubiera ahorrado tanto quirófano».

