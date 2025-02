Acuerdo sobre la hoguera del PAU 5 de Alicante: esta será la ubicación que se solicitará

La nueva hoguera del PAU 5 ya tiene una ubicación "de consenso". La polémica que en las últimas semanas ha recorrido los grupos de mensajería instantánea con los que cuentan los residentes de la zona, tras conocerse la posible ubicación de esta comisión de nueva creación en el barrio, ha llevado a que el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, mantuviera un encuentro este lunes con el presidente de la Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos de Playa de San Juan, José Caracena, y el presidente de la comisión Remigio Soler, Daniel Moya.

En la reunión, mantenida en el local en el que se reúne la entidad vecinal, las tres partes han acordado que se solicitará por parte de Federació de Fogueres y de la hoguera Remigio Soler su ubicación en la calle del Torero Luis Francisco Esplá. Esta vía, que será la que se solicitará formalmente al Ayuntamiento de Alicante por parte de las entidades festeras, se encuentra ubicada en la intersección con la calle Artista Remigio Soler, y se trata de la misma ubicación que ya desató el debate y la preocupación entre los residentes del PAU 5 las últimas semanas.

Una imagen de la reunión entre el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, el presidente de la Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos de Playa de San Juan, José Caracena, y el presidente de la comisión Remigio Soler, Daniel Moya. / INFORMACIÓN

Reunión

Pese a las críticas que ha recibido esta vía, desde la Federació de Fogueres explicaron, tras el encuentro, que se trata de una ubicación pactada entre todas las partes. "Vamos a plantear la calle Torero Luis Francisco Esplá", aseguró David Olivares, quien defendió que la comisión Remigio Soler cuenta con el respaldo del vecindario: "Un racó que va a constar de unas 90 mesas y que ya tienen 70 de ellas acordadas para poner en la calle es una foguera que cuenta con el respaldo del barrio".

Asimismo, Olivares indicó que, a partir de este momento, la potestad de decidir en qué calle estará finalmente ubicada la hoguera depende únicamente del Ayuntamiento de Alicante. "Las Hogueras son cultura y el PAU5 merece una hoguera", defendió Olivares en declaraciones a este medio, donde además ha confirmado que la hoguera de Remigio Soler "se va a plantar".

Asociación vecinal

Por su parte, desde la Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos de Playa de San Juan, representada por su presidente José Caracena, recordaron que la reunión se había acordado al recibir "diversas quejas" de algunos de los residentes acerca de "molestias relacionadas con el ruido" y otros factores que pudiera ocasionar la comisión de nueva creación. Durante la reunión, según Caracena, se buscó establecer "un diálogo constructivo" para encontrar "soluciones" que fueran del agrado tanto de los vecinos como de la comisión de hogueras.

"Es importante recordar que la decisión final sobre la ubicación de la hoguera corresponde a los técnicos del Ayuntamiento de Alicante y a la Federación de Hogueras", indicó Jose Caracena, quien agradeció a la Federació de Fogueres la "oportunidad de dialogar" por el bienestar de todos los residentes de Playa de San Juan.

Polémica

La posible ubicación de la hoguera Remigio Soler, que se instalará por primera vez en el PAU 5 en 2025, ha generado un intenso debate durante las últimas semanas entre los residentes. Todo comenzó cuando un comentario en una aplicación de mensajería, realizado por una integrante de la hoguera, insinuó que "se había pedido la calle del Torero Luis Francisco Esplá", como futura ubicación de la comisión, y que se estaría "a la espera" de la última respuesta por parte del Ayuntamiento de Alicante. A pesar de que la ubicación no estaba confirmada oficialmente, la noticia se propagó rápidamente, despertando preocupación entre los vecinos. Muchos se opusieron al posible emplazamiento por su proximidad a las viviendas y, en respuesta, se lanzó una encuesta en la que la mayoría de los participantes rechazaron la creación de esta comisión en el barrio.

Conforme aumentó la tensión, las acciones llegaron a niveles más formales. Algunos vecinos han buscado la manera de presentar quejas por registro ante el Ayuntamiento y varias comunidades de propietarios ya estarían estudiando como presentarlas de forma conjunta. Además, han surgido propuestas alternativas como trasladar la hoguera a la calle Remigio Soler, que da nombre a la comisión, o al descampado donde se instala el Circo del Sol en verano.

Por su parte, el presidente de la hoguera Remigio Soler, Daniel Moya, quiso matizar que aún no hay una ubicación definitiva. "Nosotros estamos contentos porque el barrio ha respondido bien y vamos bien de comisionados y venta de mesas. Entendemos que los vecinos se movilicen si creen que les puede afectar, pero la ubicación no está decidida. La realidad es que no tenemos el distrito repartido ni sabemos nada acerca de la ubicación que tendremos, al final puede ser en cualquier calle del barrio, quien decide es el Ayuntamiento", subrayó Moya, quien señaló que este revuelo no se corresponde con la realidad del barrio que está "muy contentos" con la hoguera.