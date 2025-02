Aumenta el número de taxistas en Alicante que instalan cámaras de vigilancia

Conocen cada rincón de la ciudad, transportan a decenas de personas a diario y son testigos del ajetreo de Alicante las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año. Los taxis son la opción por excelencia para quienes evitan coger el coche, ya sea por una noche de fiesta o por cualquier otra necesidad. Sin embargo, prestar este servicio esencial no siempre es fácil, especialmente cuando aparecen clientes conflictivos que intentan irse sin pagar o generan situaciones desagradables. Por esta razón, cada vez más taxistas en Alicante están instalando cámaras de vigilancia en sus vehículos. Colocadas habitualmente junto al retrovisor, estos dispositivos graban todo lo que ocurre en el interior durante el trayecto, ofreciendo mayor seguridad tanto para el conductor como para los pasajeros.

Según la Asociación TeleTaxi Alicante, aproximadamente el 20 % de la flota de taxis ya cuenta con sistemas de videovigilancia. Además, señalan que, desde la pandemia, esta medida de seguridad ha ido en aumento, convirtiéndose en una práctica cada vez más común entre los taxistas.

El presidente de la Asociación TeleTaxi Alicante, Paco Sánchez, atribuye el aumento de cámaras de vigilancia en los taxis a dos razones principales. La primera es la seguridad del conductor frente a posibles situaciones de riesgo, como atracos o clientes que intentan marcharse sin pagar el viaje. La segunda razón tiene que ver con los accidentes de tráfico, ya que muchos de estos dispositivos no solo graban el interior del vehículo, sino también el exterior. Esto proporciona una mayor tranquilidad al esclarecer incidentes que involucren otros turismos, peatones, bicicletas o, incluso, vehículos de movilidad personal, como los patinetes, que ya se han convertido en un elemento común del tráfico en Alicante.

Un ejemplo de cómo estas cámaras pueden ser útiles, según Sánchez, es el caso de un taxista ya jubilado. En este incidente, un peatón se lanzó sobre el capó del coche y acusó al trabajador de atropellarlo. Sin embargo, al saber la persona que la cámara había grabado todo, lo que hizo el hombre fue «levantarse rápidamente» y «salir corriendo».

Casos de acoso

Sánchez señala que existe un tercer factor que varía según el conductor, ya que algunas taxistas se sienten más seguras al realizar sus servicios en vehículos equipados con cámaras de vigilancia, ya que estas pueden disuadir posibles situaciones de acoso sexual.

Esta preocupación cobra aún más relevancia tras el reciente caso en Barcelona, donde una taxista denunció a un pasajero por masturbarse mientras era transportado en el vehículo. El incidente ocurrió a plena luz del día, frente a un hotel, mientras la taxista llevaba al pasajero a su destino. Tras el suceso, contactó con los Mossos d’Esquadra y les informó sobre el hecho, el cual había quedado registrado en la cámara de videovigilancia del taxi.

La asociación de taxis de Barcelona, Elite Taxi, manifestó que este incidente es una clara muestra de la inseguridad que enfrentan los profesionales del sector. Sin embargo, como explica el representante de los taxistas de Alicante, el reglamento del Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) aún no permite su instalación en Barcelona, priorizando la privacidad de los clientes por encima de la seguridad de los conductores.

Sánchez recuerda que, en la Comunidad Valenciana, los taxistas no tienen inconvenientes para instalar estos dispositivos, pero en otros lugares sí existen restricciones. Además, el representante de los taxistas de Alicante asegura que para poder instalar las cámaras se deben cumplir una serie de requisitos, como que estén «dadas de alta» y registradas en el sistema de «protección de datos». Asimismo, es obligatorio colocar un cartel visible en el taxi que informe a los clientes de que serán grabados, de acuerdo con la ley de protección de datos.

Testimonio

José Casanova, taxista en Alicante desde hace 20 años, cuenta que instaló la cámara hace aproximadamente diez años, siendo uno de los primeros en hacerlo en la ciudad. Explica que decidió ponerla ya que «por más que uno conduzca bien, siempre queda la incertidumbre sobre cómo maneja el otro conductor». Recuerda un incidente en el que recibió un golpe por detrás y el conductor del otro vehículo le dijo que había frenado bruscamente.

Sin embargo, cuando le informó que todo estaba grabado, el otro conductor cambió su versión y asumió la culpabilidad. Al final, cuenta que se realizó el parte sin problemas. «El primer impulso fue decir algo que no era cierto», comenta.

Casanova añade que en el cartel del vehículo se informa a los pasajeros de su derecho a que las imágenes sean borradas. Aunque la cámara graba constantemente, el taxista suele llevar la pantalla apagada, lo que la hace bastante discreta. Si algún cliente no quiere que se guarde la grabación o que se grabe en general, debe indicarlo. «De hecho, la gente suele decirme que es una muy buena medida», asegura Casanova.

Por su parte, Raquel Ortiz, taxista desde 2011, explica que no ha considerado hasta ahora instalar una cámara, ya que en estos años, desde que comenzó a trabajar con 22 años, no ha tenido situaciones problemáticas. «No trabajo de noche, aunque, por supuesto, pueden pasar cosas durante el día», dice. A pesar de ello, no descarta poner una cámara de videovigilancia en su taxi. «Se me han ido sin pagar tres o cuatro veces», añade.

Auge nacional

Esta tendencia de instalar dispositivos de videovigilancia en los taxis no se limita solo a Alicante; también se ha extendido a otras ciudades de España como Vigo, Vitoria, Gran Canaria y Madrid. De hecho, en Alcalá de Henares, el Ayuntamiento puso en marcha una línea de ayudas al sector del taxi para la instalación de cámaras de videovigilancia y mamparas, tras el trágico suceso que tuvo lugar el año pasado en el que un menor acabó con la vida de un taxista de 62 años en el mismo municipio. Toda la escena fue registrada gracias al sistema de grabación del taxi. La implementación de estos dispositivos destaca el papel crucial que juega la tecnología en la resolución de posibles conflictos.

