Benisaudet, un barrio que pierde bancos en Alicante

Benisaudet pierde poco a poco sus bancos. En la calle Ciudad de Bari, en Alicante, los vecinos han notado la desaparición de unos asientos que solían ser un punto de descanso para muchas personas. Hasta hace unos meses, había seis bancos distribuidos a lo largo de la calle, que eran utilizados por los residentes para descansar mientras paseaban o sacaban a sus mascotas, e incluso algunos los usaban como lugar de reunión para cenar al aire libre. Sin embargo, desde hace un par de meses, solo quedan dos bancos en esta vía, una situación que ha generado indignación y preocupación entre los vecinos.

Malestar

Muchos residentes pensaban que los bancos habían sido retirados temporalmente para ser sustituidos por otros nuevos, pero, tras lo que consideran una larga espera, han comprendido que no hay intención de reponerlos. En cuanto al motivo de su desaparición, algunos residentes consideran que fue una decisión tomada debido a la acumulación de basura, ya que la cercanía de la calle a un local de comida rápida propiciaba que muchas personas recogieran su pedido y se sentaran a comer en estos bancos, dejando restos de desperdicios tras su marcha.

No obstante, quienes solían hacer uso de estos bancos con regularidad sostienen que la suciedad no es una justificación válida para no haber instalado nuevos asientos en su lugar. Además, aseguran que la retirada de los bancos no ha solucionado el problema de la basura, ya que los residuos continúan acumulándose en las aceras y en el descampado cercano, afectando a quienes pasean de forma habitual por la zona.

Quejas

"Se los llevaron hace meses y no sabemos nada más de ellos", lamenta Toñi Morón, vecina del barrio cuya casa da a la calle, para quien que la respuesta de suprimir los bancos en lugar de mejorar la limpieza en la zona es una decepción. "Antes había uno bajo cada árbol y ahora solo queda el que está más cerca de las pistas. No sabemos qué han hecho con los demás, pero los bancos antes llegaban hasta la avenida. En lugar de limpiar con más frecuencia, han preferido cortar por lo sano y eliminar los bancos. Me gustaría que hubiera más vigilancia y que todo estuviera más limpio, porque los vecinos no merecemos este abandono", apunta Morón.

Entre aquellos que más usaban los bancos en su día a día se encuentra Mario Fernando García, otro residente de Benisaudet, considera que la retirada de estos asientos es una muestra más del abandono que sufre el barrio. "Han quitado varios bancos y parece que solo queda uno, pero en este barrio por mucho que nos quejamos no nos hacen caso. Hay otros sitios donde hay bancos de sobra y aquí nos los quitan, es una vergüenza", afirma García. Además, este vecino denuncia que la calle está "sin arreglar" y con los árboles sin poder: "parece que están a punto de caerse y la acera está levantada por las raíces y nadie se preocupa. Los bancos estaban en mal estado, pero al menos se podían usar", lamenta García.

Mejoras

Por su parte, Raquel Cerdá, quien pasea el perro todos los días por esta calle, explica que la acumulación de basura junto a los bancos pudo influir en la decisión, pero no comparte la medida adoptada. "Es verdad que los bancos se habían convertido en un basurero porque mucha gente venía del restaurante a comer aquí y lo dejaba todo tirado. Pero no es justo. En este barrio hay muchas personas mayores que los usaban o gente que pasea a sus perros y necesita descansar. Nos gustaría que volvieran", explica Cerdá.

Para Elisa Campuzano, la situación, afecta especialmente a quienes tienen movilidad reducida. "Antes había seis bancos. Yo bajo con mi madre, que usa andador, y siempre nos sentábamos un rato para que descansara. Ahora los pocos que quedan están ocupados. Es una vergüenza, lo quitan todo y no reponen nada", destaca Campuzano. Ahora, sin lugares donde sentarse, los paseos se han vuelto más incómodos, sobre todo para las personas mayores quienes exigen recuperar sus asientos en Benisaudet.