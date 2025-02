Cumbre para abordar la polémica por la ubicación de la nueva hoguera del PAU 5 de Alicante

La polémica "fogueril" ha estallado entre los vecinos del PAU 5 en Playa de San Juan. La posible ubicación de la hoguera Remigio Soler, que se instalará por primera vez en el PAU 5 en 2025, ha generado un intenso debate durante las últimas semanas entre los residentes. Todo comenzó cuando un comentario en una aplicación de mensajería, realizado por una integrante de la hoguera, insinuó que "se había pedido la calle del Torero Luis Francisco Esplá", como futura ubicación de la comisión, y que se estaría "a la espera" de la última respuesta por parte del Ayuntamiento de Alicante. A pesar de que la ubicación no estaba confirmada oficialmente, la noticia se propagó rápidamente, despertando preocupación entre los vecinos. Muchos se opusieron al posible emplazamiento por su proximidad a las viviendas y, en respuesta, se lanzó una encuesta en la que la mayoría de los participantes rechazaron la creación de esta comisión en el barrio.

Conforme aumentó la tensión, las acciones llegaron a niveles más formales. Algunos vecinos han buscado la manera de presentar quejas por registro ante el Ayuntamiento y varias comunidades de propietarios ya estarían estudiando como presentarlas de forma conjunta. Además, han surgido propuestas alternativas como trasladar la hoguera a la calle Remigio Soler, que da nombre a la comisión, o al descampado donde se instala el Circo del Sol en verano.

Reunión

Una situación que ha escalado hasta el punto de que este lunes se celebrará una reunión entre el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares; el presidente de la Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos de Playa San Juan , José Caracena; y el presidente de la comisión de la hoguera Remigio Soler, Daniel Moya, con el objetivo de aclarar la problemática en torno a la ubicación de la hoguera, atender las preocupaciones de los vecinos y buscar una solución consensuada que respete tanto la tradición festera como la convivencia en el barrio.

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, ha manifestado su intención de aclarar la situación y defender la fiesta. "No queremos que se confunda la Fiesta de la ciudad con botellones o una discoteca. Esto es cultura y el PAU5 merece una hoguera", ha afirmado Olivares en declaraciones a este medio, donde además ha confirmado que la hoguera de Remigio Soler "se va a plantar". "Se ha dado por hecho entre muchos vecinos que la hoguera va a instalarse en una calle en concreto cuando en realidad todavía estamos estudiando los emplazamientos, siempre se vela por afectar lo menos posible a todo el mundo".

Preocupación vecinal

Asimismo Olivares ha querido recordar a los vecinos que las hogueras "tienen horarios" y limitaciones que estas siempre deben cumplirse. "El PAU 5 puede ser una buena zona para las hogueras, esta situación ya ocurrió hace 20 años con la hoguera Costablanca-Entreplayas, y ahora los vecinos ya lo ven como algo normal. Entendemos que muchas de las personas que viven en esta zona buscan tranquilidad, pero una hoguera no es una discomóvil", apuntó Olivares.

En el encuentro, que tendrá lugar en la sede de la Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos de Playa San Juan, estará presente el presidente de la entidad, José Caracena, quien señaló que su papel en esta situación es ser un intermediario en la preocupación vecinal. "Los vecinos de la zona están preocupados por la ubicación de la hoguera y así se lo transmití al presidente de la comisión. Nos propusieron la reunión y nos pareció una buena forma de aclarar la situación actual. Al final la hoguera se pondrá donde se autorice y esa decisión la toma el Ayuntamiento", afirmó Caracena.

Sin ubicación

Por su parte, el presidente de la hoguera Remigio Soler, Daniel Moya, quiso matizar que aún no hay una ubicación definitiva. "Nosotros estamos contentos porque el barrio ha respondido bien y vamos bien de comisionados y venta de mesas. Entendemos que los vecinos se movilicen si creen que les puede afectar, pero la ubicación no está decidida. La realidad es que no tenemos el distrito repartido ni sabemos nada acerca de la ubicación que tendremos, al final puede ser en cualquier calle del barrio, quien decide es el Ayuntamiento", subrayó Moya, quien señaló que este revuelo no se corresponde con la realidad del barrio que está "muy contentos" con la hoguera.

Suscríbete para seguir leyendo