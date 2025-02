Uno de los participantes en la protesta de este lunes ante el Hospital General Universitario de Alicante es Isidro Aguado, de 30 años, en su primer año como adjunto en el servicio de Farmacología Clínica. "Estamos aquí convocados para quejarnos de las condiciones que han salido en el borrador del estatuto marco (del Ministerio de Sanidad), que si bien es aún un borrador, es decir, no es realmente un proyecto que se esté votando ahora mismo, pone unas condiciones totalmente desfavorables a los médicos", afirma

¿Cuánto tiempo lleva trabajando como médico?

He estado cuatro años de residente y este es mi primer año como médico, como adjunto.

¿Cuáles son los principales problemas que tenéis en los nuevos médicos?

Para empezar son las condiciones laborales, las horas de guardia. Mientras que en España las horas máximas de trabajo semanales son 37 y media, para los médicos no. Los médicos con las guardias superamos con creces esta cantidad de horas semanales, muchas semanas trabajamos hasta 60 horas, que es casi el doble de lo que registra la legislación. Nos extraña, y es nuestra primera queja, que para otros profesionales de cualquier sector ese sea el número máximo de horas y para los médicos no. ¿Por qué tenemos que ser especiales en este sentido?

Seguridad del paciente

Una vez que lleva tantas horas, ¿en qué condiciones trabaja?

Pues muy malas. Yo hago guardias de Medicina Interna normalmente y al final quien lo paga es el paciente. Lo que nos preocupa es la seguridad del paciente. Estás veinticuatro horas seguidas trabajando y a veces te toca quedarte al salir esas de 24 horas para pasar planta otra vez por la mañana, las condiciones en las que va a atender a los pacientes un médico que no ha dormido en 24 horas o que ha dormido muy malamente en esas horas pues son nefastas.

¿Le ha dado miedo a equivocarse con un paciente en estas maratonianas jornadas?

Pues de hecho sí. Hay veces que he salido después de una guardia malísima donde ha habido paradas, es decir, hemos tenido que atender las crisis más emergentes y rápidas del hospital durante la noche y por la mañana te has tenido que levantar para ver a los pacientes de la planta. Unas condiciones muy desfavorables y yo incluso me he visto efectivamente con ese temor de: voy a administrar algo, voy a dar algo que no es lo adecuado. Incluso el trato con el paciente al día siguiente es totalmente desfavorable. No quiero que me cuenten más problemas porque ya he tenido bastante en la noche anterior y esa no es la actitud con la que tiene que trabajar un médico a primera hora de la mañana.

¿Porque a usted le corresponde dar la medicación a los pacientes?

Efectivamente. Sí, claro, una de mis labores es prescribir medicación, es de diagnosticar a las personas que entran por la mañana a primera hora de la mañana tras salir de la guardia. Tienes que hacer los informes de lo que has dejado, contar a los médicos que entran a continuación qué queda pendiente; o qué ha ocurrido durante esa noche para que sepan un poco también cómo actuar durante esa mañana. Básicamente diagnosticar, prescribir y tratar. Medicina interna es el cuidado integral del paciente hospitalizado.

Guardias obligatorias hasta edades avanzadas

Tiene 30 años, pero ¿se ve con más de 50 años haciendo esto mismo?

Bueno, y con 65 años, al ritmo al que vamos...Incluso las guardias ahora son obligatorias prácticamente a cualquier edad. Ahí tienes que haber hecho muchos años para que las guardias no sean obligatorias, que otra de las cosas que queremos cambiar un poco con un estatuto propio. Y sí, al ritmo al que vamos me veo con 65 años, incluso más años, trabajando de guardia 24 horas y luego saliendo y teniendo que atender otra vez por la mañana a los pacientes, que no se merecen un médico que en esas condiciones.

Y un médico mayor es más fácil que se equivoque, por el cansancio...

Tendrá más experiencia, pero el cansancio es lo que tiene, efectivamente.

Cómo médico que acaba de terminar el MIR y es adjunto, ¿qué le parece la medida de incompatibilidad con el ejercicio en la sanidad privada?

Entiendo el por qué se ha hecho esta medida, que es fomentar el trabajo en la pública. Pero es que se está haciendo del lado, digamos, incorrecto. ¿Por qué no se abren las plazas en la sanidad pública para todos los médicos que no tienen plaza en lugar de forzar a trabajar en puestos en la pública que no hay? Plazas de mi especialidad hay muy pocas en toda España.

¿Se tendrá que ir fuera?

Ahora estoy cubriendo una temporalidad en este hospital y cuando termine me tocará irme fuera. Yo tengo mi vida aquí, mi casa en Alicante, ¿por qué tendré que irme a Canarias que es el único sitio donde tengo, por ejemplo, hueco al salir de aquí? Porque no hay más sitios de mi especialidad aquí cerca. ¿Por qué no abren más plazas de todas las especialidades en lugar de simplemente forzar a trabajar en la sanidad pública? Debería haber más plazas en lugar de forzar a trabajar en la pública. En cualquier caso, en este momento mientras trabajamos de MIR no podemos trabajar en la privada y eso se respeta y se hace, luego cuando llegas a adjunto sí que puedes compatibilizar pero unas horas determinadas, no se puede exceder.

Dedicación exclusiva

¿A los adjuntos también se les quiere obligar a la dedicación exclusiva en la pública?

No solo es a los jefes de sección y de servicio, también los adjuntos que han terminado de dormir y estaría prohibido trabajar en la pública y en la privada. Con esa medida, cuando salga de esta suplencia que va a ser de un año o así, puedo verme en paro cuatro años porque no podré trabajar en la privada y en Alicante no hay apenas plazas públicas de mi especialidad. Me tocaría irme de España, me tocaría irme a otros sitios de España muy lejos de mi casa y de mi familia, algo que no puedo hacer, porque también tengo personas mayores a mi cargo. Me quedaría en unas condiciones totalmente desfavorables, me quedaría en paro realmente. Técnicamente ahora sí que podría hacer algunas horas en la privada pero si esta ley lo cambiara no podría hacerlo. Si me voy al paro y no tengo esta opción, pues me toca irme de aquí de mi casa o me toca irme de España.

¿Cómo sufren la falta de médicos en el día a día?

Es tremenda, o sea, si en Enfermería o auxiliar en Enfermería tienen turnos de 12 horas porque tienen suficiente personal, esto se ha considerado siempre vale en Medicina, porque no hay suficientes médicos. Haría falta duplicar el personal médico para poder hacer los mismos turnos que hacen estos sanitarios. Para que os hagáis una idea de la cantidad de los pocos médicos que hay. O por ejemplo, los servicios mínimos. Actualmente casi todos los servicios están trabajando bajo servicios mínimos, o sea que incluso de convocarse una huelga no sería trascendental porque ya estamos trabajando bajo servicios mínimos, no veríamos apenas diferencias. A lo mejor las listas de espera quirúrgica se alargan más y las consultas se alargan más, que ya lo son bastante. Pero el hospital seguiría funcionando igual que está funcionando ahora bajo servicios mínimos.

¿Considera que está funcionando bajo servicios mínimos?

Sí, sí. Casi todos los servicios que están en planta trabajan bajo servicios mínimos.

