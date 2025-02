Funcionarios piden que se evite una tala de pinos y cipreses en la cárcel de Fontcalent

Funcionarios y sindicatos de prisiones han solicitado que se frene de forma urgente la inminente tala de pinos y cipreses prevista para los próximos días en el centro penitenciario de Fontcalent con motivo de unas obras de ampliación de la cocina de la cárcel. Los árboles se encuentran en una zona donde hay varias viviendas inhabitables y en mal estado que también van a ser demolidas y los afectados consideran que no es preciso talar los árboles. Bastaría con derribar las casas para dejar una zona verde en este paraje tan desértico de Fontcalent.

Uno de los usuarios que reside en una de las viviendas del centro penitenciario, que cuenta con el respaldo del resto de personas que viven allí y de los sindicatos ACAIP-UGT, CC OO y CSIF, ha solicitado que se frene esta tala, prevista para dentro de unos días, en un escrito remitido al secretario general de Instituciones Penitenciarias, al Ministerio de Transición Ecológica, a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), al Ayuntamiento de Alicante y al director del centro penitenciario.

Según el escrito, en los jardines de las viviendas que están inhabitables y se van a demoler hay al menos seis ejemplares de pino mediterráneo de entre 40 y 50 años de antigüedad, con un diámetro superior a los dos metros y una altura aproximada de más de 15 metros. "Están completamente independientes de los pabellones y serían perfectamente salvables sin afectar para nada a la citada demolición", afirman los residentes en el centro.

Asimismo, hay 16 ejemplares de "tetraclinis articulata" de más de 40 años de antigüedad, un ciprés que aparece en España en el catálogo nacional de especies amenazadas en régimen de especial protección. Igualmente existe alguna palmera muy vieja, un olivo adulto de más de 30 años y una veintena de plantones de olivo de entre 40 centímetros y un metro de altura.

Espacio natural verde

Los denunciantes señalan que dado que buena parte de la zona que va a quedar despejada "no se va a destinar a ningún fin, más allá de asearlo y dejarlo limpio, parece un despropósito que en 2025, la `limpieza' de una zona del complejo penitenciario, ubicado en un terreno más que árido, casi desértico, consista, no solo en la oportuna demolición de esas viejas estructuras, sino en la tala indiscriminada de esos valiosísimos ejemplares de pinos y cipreses que, de salvarse, podrían conformar un espacio natural verde colindante con el centro penitenciario".

Uno de los pinos afectados en el centro penitenciario. / INFORMACIÓN

Para los usuarios del centro penitenciario no deja de ser llamativo que en el necesario informe de impacto ambiental que acompañe al proyecto de obra no se haya hecho referencia a estas circunstancias, "que equiparan la demolición de esos vetustos y deteriorados pabellones con la tala indiscriminada de esos hermosos y valiosos ejemplares de pino tan escaso en estos lares y que no hacen sino embellecer y oxigenar el espacio en que se ubican".

Por ello, apelan a la intervención urgente de que alguien que sea capaz "de discriminar entre la fealdad de las viejas y obsoletas estructuras habitacionales y la belleza y necesidad de estos ejemplares de pino sanos y frondosos, que podría salvar este espacio de convertirse en una zona muerta".